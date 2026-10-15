Risc de incendiu chiar și cu mașina parcată. Hyundai recheamă peste 94.000 de vehicule

Hyundai Motor America va rechema în service 94.622 de vehicule comercializate în Statele Unite, din cauza unui risc de incendiu asociat cu posibilitatea supraîncălzirii motoarelor scaunelor electrice din față, potrivit celor realtate de Reuters.

Problema poate apărea atât în timpul parcării, cât și în timpul conducerii, potrivit unui anunț făcut joi de Administrația Națională pentru Siguranța Rutieră din SUA (NHTSA).

Defecțiunea identificată are legătură cu un comutator de control al scaunului electric care se poate bloca. În anumite condiții, această problemă poate determina supraîncălzirea motorului electric al scaunului, ceea ce creează riscul izbucnirii unui incendiu.

Rechemarea vizează mai multe modele din gama Genesis, marca premium asociată producătorului sud-coreean Hyundai. Sunt incluse anumite vehicule Hyundai Genesis fabricate pentru anii de model 2015 și 2016, precum și modele Genesis G80 din anii 2017-2020.

Potrivit informațiilor publicate de NHTSA, mecanismul de control al scaunelor electrice din față poate rămâne blocat, favorizând supraîncălzirea motoarelor care acționează aceste componente. Riscul este asociat funcționării sistemului electric al scaunelor și nu este limitat la situațiile în care vehiculul se află în mișcare.

Astfel, un incendiu se poate produce inclusiv atunci când mașina este parcată. Această posibilitate reprezintă principalul motiv al măsurii de rechemare, care vizează prevenirea unor incidente înainte de remedierea defecțiunii.

Numărul vehiculelor vizate de această acțiune este de 94.622, conform datelor comunicate de autoritatea americană pentru siguranța rutieră. Rechemarea se aplică anumitor exemplare din seriile de modele și din anii de fabricație menționați, nu tuturor vehiculelor Hyundai sau Genesis comercializate în Statele Unite.

Până la remedierea problemei, Hyundai i-a sfătuit pe proprietarii vehiculelor vizate să își parcheze mașinile în aer liber, la distanță de alte vehicule și de structuri. Recomandarea urmărește reducerea riscului pentru bunurile din apropiere în eventualitatea producerii unui incendiu.

Măsura de precauție este valabilă până când defecțiunea poate fi remediată prin intervenția prevăzută de producător. Proprietarii sunt astfel îndrumați să evite parcarea în spații închise sau în apropierea altor autovehicule și construcții, atât timp cât riscul nu a fost eliminat.

NHTSA a precizat că soluția tehnică pentru această rechemare este încă în curs de dezvoltare. Prin urmare, procedura de remediere nu a fost definitivată la momentul anunțului, iar informațiile disponibile nu indică încă detaliile intervenției care va fi efectuată asupra vehiculelor afectate.

Acțiunea vizează exclusiv modelele și versiunile identificate de producător și de autoritatea americană. Identificarea unui vehicul ca fiind eligibil pentru rechemare depinde de caracteristicile și seria sa de fabricație, în condițiile stabilite pentru această campanie de siguranță.