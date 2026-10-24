Se schimbă prețul căldurii în București. Cât economisesc familiile și unde se oprește furnizarea săptămâna viitoare

Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București, iar de la 1 noiembrie prețul gigacaloriei pentru populație scade de la 399 la 366 de lei, ca urmare a reducerii TVA-ului.

Pentru un apartament cu două camere, costul încălzirii ar putea ajunge la aproximativ 447 de lei într-o lună de iarnă, potrivit estimărilor bazate pe consumurile medii utilizate de companie.

Odată cu scăderea temperaturilor, bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare urmăresc calendarul pornirii caloriferelor și costurile pe care le vor avea de suportat în sezonul rece.

Furnizarea agentului termic se face treptat, iar momentul în care locuințele se încălzesc depinde de condițiile meteorologice, de starea rețelei și de lucrările aflate în desfășurare.

Potrivit regulamentului serviciului de termoficare, sezonul de încălzire începe după trei zile consecutive în care temperatura medie, măsurată între orele 20.00 și 6.00, este de cel mult 10 grade Celsius. La jumătatea lunii octombrie, condiția era aproape îndeplinită, iar Termoenergetica a început probele la cald pe 16 octombrie. În sezonul precedent, furnizarea căldurii în București începuse pe 6 octombrie.

Pornirea sistemului nu înseamnă că toate caloriferele se încălzesc simultan. Furnizarea agentului termic este intensificată progresiv și depinde atât de starea conductelor, cât și de intervențiile tehnice efectuate în diferite zone ale orașului.

Un alt factor important este reprezentat de instalațiile interioare ale blocurilor și de deciziile asociațiilor de proprietari. Căldura poate ajunge în apartamente numai după deschiderea vanei din subsolul imobilului. Unele asociații amână această operațiune până la 1 noiembrie, pentru a beneficia de tariful calculat cu TVA redus.

Termoenergetica le solicită însă asociațiilor să deschidă instalațiile, deoarece menținerea acestora închise poate determina creșterea presiunii în rețea. Astfel, momentul în care caloriferele devin funcționale poate să difere de la un bloc la altul, chiar dacă imobilele sunt alimentate de același sistem centralizat.

Prețul plătit de populație pentru energia termică se modifică începând cu 1 noiembrie, ca urmare a reducerii cotei de TVA aplicate căldurii livrate populației în sezonul rece. Până la 31 octombrie, tariful este de 399 de lei pentru o gigacalorie, cu TVA de 21%, iar între 1 noiembrie și 31 martie scade la 366 de lei, cu TVA de 11%.

Prețul fără TVA rămâne la aproximativ 330 de lei pentru o gigacalorie. Prin urmare, reducerea tarifului final nu este determinată de ieftinirea energiei termice propriu-zise, ci de aplicarea cotei mai mici de TVA pe perioada de iarnă.

Suma achitată de bucureșteni este sub costul real al producerii și furnizării căldurii, diferența fiind acoperită prin subvenții acordate de Primăria Capitalei. Valoarea suportată de consumatori depinde astfel și de mecanismul de subvenționare a serviciului public de termoficare.

„Cel puțin pe durata iernii care va veni, prețurile nu vor fi mai mari”, a declarat primarul Ciprian Ciucu pe 23 octombrie, într-un interviu acordat postului Digi24. Potrivit acestuia, nivelul subvenției urmează să fie analizat anul viitor.

În august, primarul afirmase că nu poate garanta menținerea prețului, invocând situația financiară dificilă a companiei. Declarațiile ulterioare indică însă că, pentru sezonul rece care urmează, administrația Capitalei nu anticipează majorări ale tarifului achitat de populație.

Estimările pentru sezonul rece arată că o locuință cu două camere poate avea costuri de aproximativ 391 de lei în noiembrie, 447 de lei în decembrie și tot 447 de lei în ianuarie. Pentru februarie, suma estimată este de 387 de lei, iar pentru martie, de aproximativ 346 de lei.

Calculul se bazează pe consumurile medii folosite de Termoenergetica pentru acordarea ajutoarelor de încălzire și pe tariful aplicabil populației, cu TVA de 11%. Pentru întregul sezon, consumul estimat este de 6,41 MWh, iar costul total al încălzirii ajunge la aproximativ 2.019 lei pentru un apartament cu două camere.

Sumele reprezintă estimări, nu valori fixe pentru toate locuințele racordate la sistemul centralizat. Factura efectivă variază în funcție de caracteristicile imobilului, de calitatea izolației, de repartitoarele instalate și de consumul înregistrat. Apa caldă menajeră se plătește separat.

Pentru apartamentele cu alte suprafețe, costurile estimate sunt diferite. Într-o lună de iarnă, încălzirea unui apartament cu o cameră ar putea costa aproximativ 270 de lei, în timp ce pentru unul cu trei camere suma ar ajunge la circa 580 de lei.

Reducerea TVA-ului înseamnă și o economie pentru gospodării pe întreaga perioadă de încălzire. Potrivit calculului prezentat, o familie care locuiește într-un apartament cu două camere ar economisi aproximativ 180 de lei pe tot sezonul rece, comparativ cu situația în care s-ar aplica tariful anterior.

În perioada 26-30 octombrie, Termoenergetica întrerupe furnizarea căldurii și a apei calde pentru peste 150 de blocuri din Sectorul 4 al Capitalei. Imobilele sunt alimentate prin 17 puncte termice situate în zonele Brâncoveanu, Secuilor, Oltenița și Șerban Vodă.

Întreruperea este necesară pentru efectuarea unor lucrări la o conductă magistrală a rețelei de termoficare. După finalizarea intervențiilor, reluarea furnizării agentului termic și a apei calde se va face treptat.

Problemele de alimentare nu se limitează la Sectorul 4. În ultimele zile, mai multe puncte termice din alte cartiere ale Bucureștiului au înregistrat dificultăți în furnizarea apei calde, pe fondul avariilor și al lucrărilor efectuate la instalații.

Lista actualizată a intervențiilor și a avariilor poate fi consultată pe site-ul Termoenergetica, în secțiunea dedicată funcționării sistemului de termoficare. Informațiile publicate de companie permit identificarea zonelor afectate și urmărirea modificărilor privind alimentarea cu agent termic.

Sistemul centralizat de termoficare al Bucureștiului cuprinde aproximativ 4.000 de kilometri de conducte, multe dintre acestea având o vechime considerabilă. Starea infrastructurii reprezintă unul dintre factorii care influențează continuitatea furnizării căldurii și a apei calde în Capitală.

„Probleme vor fi în următorii 15-20 de ani”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, referindu-se la dificultățile cu care se confruntă rețeaua de termoficare. Potrivit acestuia, Primăria Capitalei a deblocat lucrări și a identificat surse de finanțare pentru intervențiile necesare la sistem.

Primarul a indicat însă și situația centralelor care produc energia termică, administrate de ELCEN, companie aflată în subordinea Ministerului Energiei. „astă-vară au fost două explozii”, a afirmat Ciprian Ciucu, menționând incidentele produse în perioada verii.

Primăria Capitalei solicită de mai mult timp trecerea ELCEN în administrarea municipalității. Compania gestionează centralele care produc energia termică livrată ulterior prin sistemul de termoficare, iar funcționarea acestora este un element important pentru alimentarea cu căldură a locuințelor racordate la rețeaua centralizată.