Prognoza meteo 25 octombrie. Temperaturile pornesc de la -2 grade și ajung la 20: zonele vizate de ceață și precipitații

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru duminică, 25 octombrie. Vremea va fi apropiată de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 11 și 20 de grade Celsius.

Meteorologii anunță precipitații slabe în vestul și nord-vestul teritoriului, în timp ce ceața va apărea în mai multe regiuni, în special dimineața și pe timpul nopții.

Valorile termice vor varia de la -2 grade în estul Transilvaniei până la 20 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea zonelor, însă la munte sunt așteptate intensificări pe creste, unde rafalele pot ajunge la 60 km/h.

Regimul termic se va menține comparabil cu cel din intervalul precedent, cu temperaturi în general apropiate de mediile climatologice specifice acestei perioade a anului. În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, mai ales în prima parte a zilei și în timpul nopții, vor fi nori de nivel jos, care vor favoriza un aspect mai închis al vremii.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în cursul nopții în vestul și nord-vestul țării. În Banat, Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, local, se vor semnala ploi slabe, cantitățile de apă urmând să se situeze între 1 și 5 l/mp.

Vântul va avea intensitate slabă până la moderată în cea mai mare parte a teritoriului. La munte, pe creste, sunt prognozate unele intensificări, cu viteze la rafală de 40–60 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 grade în Transilvania și 20 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. Minimele termice vor coborî până la -2 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor ajunge la 12 grade Celsius.

Ceața va fi prezentă în mai multe regiuni ale țării, în special în intervalele cu vizibilitate redusă de la începutul și sfârșitul zilei. Dimineața, fenomenul se va semnala local în vestul, centrul și sudul țării, precum și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Pe timpul nopții, ceața va fi întâlnită mai ales în zonele sudice și estice. Izolat, aceasta va fi asociată cu burniță, în condițiile în care norii de nivel jos vor persista în anumite regiuni.

Condițiile meteorologice vor fi diferite de la o zonă la alta, în funcție de nebulozitate și de evoluția temperaturilor. În timp ce în unele regiuni cerul va rămâne variabil, în vestul și nord-vestul țării sunt așteptate înnorări și precipitații slabe spre finalul zilei și în cursul nopții.

În Capitală, vremea va fi caracterizată de un cer variabil, cu nori de nivel jos și posibilitatea apariției ceții și a burniței, în special dimineața și noaptea. Vântul va sufla în general slab, fără intensificări importante.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade Celsius, în timp ce minima va fi cuprinsă între 5 și 7 grade. În zona preorășenească, temperaturile pot coborî mai mult în cursul nopții, până la aproximativ 4 grade.

În intervalul nocturn, cerul va fi variabil, cu posibilitatea formării nebulozității stratiforme. Ceața și burnița ar putea apărea în a doua parte a nopții, pe fondul temperaturilor minime estimate la 6–7 grade în oraș.

La munte, cerul va fi variabil, însă în prima parte a zilei sunt așteptate înnorări în masivele sudice și estice. În a doua parte a nopții, nebulozitatea se va accentua în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali.

În aceste zone, pe alocuri, vor cădea ploi slabe, cu cantități de apă de 1–3 l/mp și, izolat, de până la 5 l/mp. Precipitațiile vor fi limitate, dar vor apărea pe fondul înnorărilor prognozate pentru a doua parte a nopții.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane. Rafalele vor atinge viteze de 40–60 km/h, în timp ce valorile termice se vor menține la niveluri comparabile cu cele din ziua precedentă.