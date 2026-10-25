Horoscop 25 octombrie. Zodiile care se întorc la relații neterminate. Ce scoate Venus retrograd la iveală

SURSA FOTO: Dreamstime - Află de la profesorul Radu Ștefănescu ce-ți rezervă horoscopul pentru această zi

Venus se află în mișcare retrogradă până pe 13 noiembrie, perioadă asociată, în astrologie, cu reevaluarea relațiilor sentimentale, a priorităților și a lucrurilor care oferă satisfacție. Duminică, lipsa de energie sau stările de nesiguranță pot semnala nevoia unei pauze. Apropierea Lunii Pline poate intensifica emoțiile, iar clarificarea unor situații necesită răbdare.

Venus retrograd revine în sectorul relațiilor și te îndeamnă să analizezi mai atent legătura cu partenerul. Până pe 13 noiembrie, poți reflecta la măsura în care primești afecțiunea, sprijinul și armonia de care ai nevoie. Unele răspunsuri pot întârzia, iar distanța emoțională poate deveni mai evidentă.

Perioada îți oferă ocazia să identifici aspectele relației care au nevoie de îmbunătățiri. În același timp, finalizarea unui proiect creativ îți poate aduce satisfacție. Duminică, dacă observi că motivația scade, redu ritmul activităților și rezervă-ți timp pentru odihnă.

Programul de lucru, sarcinile cotidiene și raportul dintre efort și odihnă devin subiecte importante. Poți observa mai ușor ce nu funcționează la serviciu sau ce obicei îți consumă o parte prea mare din energie.

Până pe 13 noiembrie, ai posibilitatea să revizuiești aceste aspecte și să identifici eventuale schimbări. Venus va continua să traverseze acest sector până pe 4 decembrie, oferind timp suplimentar pentru ajustări. Duminică, evită să te grăbești cu o decizie importantă dacă te simți obosit sau nesigur. Apropierea Lunii Pline în zodia ta poate accentua sensibilitatea emoțională.

Viața sentimentală, creativitatea și activitățile care îți aduc plăcere capătă mai multă importanță. O poveste de iubire sau o pasiune mai veche poate reveni în atenția ta, oferindu-ți prilejul să analizezi ce îți aduce bucurie în prezent.

Venus retrograd te îndeamnă să reevaluezi aceste aspecte până pe 13 noiembrie. Duminică, ai putea simți că nu primești suficientă apreciere sau că lipsește ceva dintr-o situație importantă pentru tine. Nu este necesar să găsești imediat o explicație. O pauză te poate ajuta să privești lucrurile mai limpede.

Venus retrograd revine în sectorul casei și al familiei, aducând în atenție relațiile cu cei apropiați și nevoia de liniște. Unele tensiuni mai vechi pot reapărea, iar anumite probleme ar putea necesita o discuție pentru a fi clarificate.

Ai ocazia să privești situațiile dintr-o perspectivă diferită și să înțelegi mai bine nevoile membrilor familiei. După 13 noiembrie, ceea ce ai observat în această perioadă poate contribui la schimbări constructive. Duminică, ezitarea de a-ți exprima sentimentele poate fi trecătoare. Odihna și reducerea preocupărilor legate de viitor îți pot oferi mai multă liniște.

Comunicarea, prieteniile și relațiile de zi cu zi necesită mai multă atenție. O conversație rămasă neterminată, un proiect abandonat sau un subiect de studiu care continuă să te intereseze poate reveni în prim-plan.

Până pe 13 noiembrie, încearcă să identifici ce a rămas nespus în relațiile importante. Duminică, neliniștea sau diminuarea încrederii te pot determina să reacționezi diferit față de obicei. Acordă-ți timp pentru relaxare, imaginație și activități care te ajută să ieși din rutina zilnică.

Venus retrograd îți îndreaptă atenția spre bani, bunuri personale și confort. Poți descoperi o cheltuială care nu este necesară, un punct vulnerabil al bugetului sau un obiect pe care îl considerai pierdut.

O plată ar putea întârzia, iar nemulțumirile legate de venituri pot deveni mai evidente. Folosește această perioadă pentru a analiza situația financiară și pentru a-ți organiza mai bine resursele. Duminică, mesajele contradictorii din relații îți pot afecta concentrarea. Înainte să încerci să remediezi o situație, observă ce se întâmplă și evită să analizezi excesiv fiecare detaliu.

Venus retrograd revine în zodia ta și readuce în atenție felul în care te percepi, dorințele personale și imaginea pe care o transmiți celor din jur. Până pe 13 noiembrie, poți identifica alegerile care te-au ajutat să evoluezi, dar și obiceiurile care te-au împiedicat să avansezi.

Este o perioadă potrivită pentru a-ți nota ideile și pentru a stabili ce contează cel mai mult pentru tine. Schimbările importante pot beneficia de o perioadă suplimentară de reflecție. Duminică, tendința de a cântări prea mult avantajele și dezavantajele unei situații poate întârzia o decizie. Nu este nevoie să ajungi imediat la un răspuns definitiv.

Venus părăsește zodia Scorpionului și revine, prin mișcare retrogradă, în sectorul vieții interioare. Exprimarea sentimentelor poate deveni mai dificilă, iar o persoană din trecut ar putea reapărea în viața ta sau ar putea ocupa din nou un loc important în gândurile tale.

Încearcă să îți clarifici dorințele fără să aștepți ca toate răspunsurile să vină din partea celorlalți. Resentimentele mai vechi pot reveni la suprafață, însă analiza trecutului îți poate fi utilă atunci când te ajută să înțelegi mai bine situațiile trăite. Spre seară, emoțiile pot deveni mai ușor de identificat și de exprimat.

Prieteniile, proiectele de grup și planurile de viitor intră într-o etapă de reevaluare. Poți relua legătura cu o persoană din trecut sau poți ajunge să interpretezi diferit o situație mai veche din cercul tău social.

Totodată, ai putea analiza dacă un proiect îți mai oferă aceeași satisfacție ca la început. După 13 noiembrie, îți poate fi mai ușor să identifici pașii necesari pentru restabilirea echilibrului. Duminică, dacă nu îți este clar cum să continui, încetinește ritmul și acordă-ți timp pentru reflecție. Pe măsură ce ziua avansează, intensitatea emoțiilor poate crește.

Venus retrograd revine în sectorul carierei și aduce în atenție reputația, responsabilitățile și relațiile cu superiorii sau cu persoanele care au mai multă experiență profesională. Poți analiza din nou un obiectiv pe termen lung sau nivelul de satisfacție pe care ți-l oferă activitatea actuală.

Chiar dacă sprijinul celor din jur nu este întotdeauna cel așteptat, observațiile din această perioadă îți pot oferi informații utile. Duminică, o neînțelegere sau o reacție întârziată poate influența încrederea în propriile decizii. Păstrează-ți echilibrul și îndreaptă-ți atenția spre activități concrete, care pot fi duse la bun sfârșit.

O călătorie amânată, un curs neterminat sau un proiect editorial poate reveni pe lista priorităților. Venus retrograd te îndeamnă să privești aceste planuri dintr-o perspectivă nouă și să identifici aspectele care mai au nevoie de clarificări.

Până pe 13 noiembrie, ai putea avea impresia că lucrurile stagnează, însă perioada îți oferă timp pentru revizuirea planurilor. Discuțiile cu persoane care îți pot lărgi perspectiva se pot dovedi utile. Duminică, relaxarea și activitățile creative îți pot susține inspirația și te pot ajuta să îți recapeți interesul pentru proiectele personale.

Venus retrograd readuce în atenție obligațiile financiare, resursele împărțite cu alte persoane și apropierea emoțională. Poți reflecta la echilibrul dintre ceea ce oferi într-o relație și ceea ce primești de la celălalt.

Până pe 13 noiembrie, revizuirea unor înțelegeri financiare sau personale îți poate oferi informații utile pentru eventualele schimbări viitoare. Duminică, nesiguranța și dificultățile de concentrare pot indica nevoia de odihnă. Acordă-ți timp pentru activități care îți stimulează imaginația și pentru momente de liniște, înainte de a încerca să rezolvi toate problemele care îți atrag atenția.