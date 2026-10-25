Când bugetul dictează meniul: fripturi de conopidă cu sos cremos „Au Poivre”, Cum obții un preparat special din ingrediente simple

Fripturile de conopidă cu sos „au poivre” reprezintă o alternativă la preparatele clasice din carne, combinând legumele rumenite cu un sos cremos, bogat în arome. Rețeta folosește ingrediente simple și ieftine precum piper negru măcinat grosier, coniac, șalotă și muștar Dijon, care contribuie la gustul specific al sosului.

Preparatul presupune rumenirea feliilor de conopidă în tigaie, urmată de coacerea acestora la cuptor, până când devin fragede. Sosul se pregătește separat, prin combinarea șalotei cu piper, coniac, smântână și muștar, iar la final este turnat peste conopida gătită. Pentru această rețetă sunt necesare două căpățâni mici de conopidă, fiecare de aproximativ 2 livre, alături de ingrediente pentru rumenire și pentru prepararea sosului cremos.

Lista completă de ingrediente cuprinde:

2 căpățâni mici de conopidă, de aproximativ 2 livre fiecare;

2½ lingurițe de piper măcinat grosier, împărțite, plus o cantitate suplimentară pentru garnitură;

2 linguri de ulei neutru, precum uleiul de canola sau de avocado, împărțite;

1½ căni de supă de legume cu conținut scăzut de sodiu;

½ linguriță de sare, împărțită;

2 linguri de unt nesărat rece, împărțite;

1 șalotă mare, tocată mărunt;

2 linguri de coniac sau brandy;

¾ cană de smântână groasă;

1 linguriță de muștar Dijon;

pătrunjel proaspăt tocat, pentru garnitură, dacă se dorește.

Piperul negru este unul dintre ingredientele principale ale sosului au poivre, oferindu-i aroma caracteristică. Coniacul, șalota și muștarul Dijon completează gustul, în timp ce smântâna și untul contribuie la obținerea unei texturi cremoase.

Primul pas constă în preîncălzirea cuptorului la 175°C. Se îndepărtează frunzele celor două căpățâni de conopidă, păstrând miezul intact, apoi fiecare căpățână se taie astfel încât să rezulte câte două felii groase de aproximativ 2,5 centimetri. Bucățile rămase pot fi păstrate pentru o altă utilizare.

Feliile obținute se presară pe ambele părți cu ½ linguriță de piper măcinat. Ulterior, se încălzește o lingură de ulei într-o tigaie mare antiaderentă, la foc mediu, având grijă ca suprafața acesteia să fie acoperită uniform.

Se adaugă două felii de conopidă și se gătesc aproximativ șase minute, până când partea inferioară capătă o culoare rumenă. Apoi se întorc și se mai lasă la gătit timp de două minute.

Feliile rumenite se transferă într-o tavă de copt de 23 × 33 de centimetri. Operațiunea se repetă cu lingura de ulei rămasă și cu celelalte două felii, reducând focul dacă este necesar pentru a evita rumenirea excesivă.

După ce toate cele patru felii de conopidă au fost așezate în tavă, se toarnă peste ele 1½ căni de supă de legume. Tava se acoperă bine cu folie de aluminiu și se introduce în cuptor pentru aproximativ 35 de minute, până când miezul conopidei devine fraged.

După coacere, feliile se transferă pe un platou mare, se presară cu ¼ linguriță de sare și se acoperă lejer cu folie de aluminiu pentru a rămâne calde. Din lichidul rămas în tava de copt se păstrează trei sferturi, care se toarnă într-o cană gradată. Supa rămasă se aruncă.

Pentru prepararea sosului, tigaia folosită anterior se spală și se usucă. Se topește o lingură de unt la foc mediu, apoi se adaugă șalota tocată, cele 2 lingurițe de piper rămase și ¼ linguriță de sare. Amestecul se gătește aproximativ trei minute, amestecând frecvent, până când șalota devine fragedă. Tigaia se ia temporar de pe foc, iar peste ingrediente se adaugă cele două linguri de coniac sau brandy.

Vasul se pune din nou pe foc mediu, iar amestecul se gătește până când alcoolul se evaporă aproape complet. Se adaugă apoi cele ¾ de cană de smântână și lichidul păstrat din tava de copt, după care sosul se aduce la punctul de fierbere.

Sosul se gătește aproximativ nouă minute, amestecând din când în când, până când capătă o consistență suficient de groasă pentru a acoperi dosul unei linguri. Textura este potrivită atunci când o linie trasată pe suprafața acoperită de sos rămâne clar vizibilă.

După atingerea consistenței dorite, tigaia se îndepărtează de pe foc. Se adaugă o linguriță de muștar Dijon și lingura de unt rămasă, amestecând până când untul se topește complet și se încorporează în sos.

Preparatul se finalizează prin turnarea sosului cremos peste feliile de conopidă așezate pe platou. Pentru garnitură, se poate folosi pătrunjel proaspăt tocat, alături de puțin piper măcinat suplimentar, în funcție de preferințe.

Rețeta combină două etape de gătire a conopidei, rumenirea în tigaie și coacerea la cuptor, cu prepararea separată a sosului. Ingredientele sunt adăugate succesiv, iar untul și muștarul Dijon sunt încorporate la final, după îndepărtarea sosului de pe foc.