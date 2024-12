De abia ce am terminat cu pregătirile de Crăciun, dar acum mai vine o nouă încercare pentru gospodine: meniul de Revelion. V-am povestit într-un articol anterior că se poate pregăti un super meniu de Crăciun la un preț accesibil.

Ei bine, ideea se aplică și pentru Revelion. Vă mai aduc puțin aminte de sfaturile date atunci: ne organizăm, nu ne abatem de la lista de cumpărături și luăm cantitățile necesare, nu umplem frigiderul până la refuz.

Masa de Revelion, o tradiție delicioasă

Am făcut o nouă vizită în Hala Obor alături de bucătarul Petrică Dumitrescu, care are o experiență de peste 13 ani. Ne-am plimbat pe la tarabe, am intrat în micile magazine și am cumpărat toate cele necesare pentru realizarea unor meniuri de Revelion. Astfel, rezultatul final este pe cât de delicios, pe atât de accesibil.

Petrică Dumitrescu a conceput două meniuri, unul de două persoane, destinat unor pensionari cu venituri mici, iar celălalt pentru o petrecere mai mare de 10 persoane. Specialistul a venit cu indicații și sfaturi prețioase care te vor ajuta în întregul proces.

„Pentru a evita cumpărăturile în grabă, recomand să nu mergem la piață flămânzi, pentru a nu cumpăra mai mult decât este necesar. De aceea, putem să luăm o gustare proaspătă și de aici”, a spus acesta.

De asemenea, ne-a explicat cum un singur ingredient cumpărat din Hala Obor poate să fie folosit la trei sau patru preparate.

„Le doresc cititorilor mese bogate, gătite cu dragoste, care să aducă bucurie și căldură în seara de Revelion. Sper ca aceste meniuri, inspirate din ingrediente proaspete din Hala Obor, să transforme seara într-un moment de neuitat și ca anul care vine să fie plin de împliniri și momente frumoase alături de cei dragi”, a transmis bucătarul.

Meniu de două persoane – 159 de lei

Am terminat cu urările și explicațiile, acum să trecem la treabă. Pentru meniul de două persoane, bucătarul a propus un aperitiv format din ouă umplute cu ton, salată de pui cu țelină și aspic de cocoș.

La felul principal, vom servi un piept de cocoș cu piele crocantă, cartofi copți, sos de iaurt și salată de sfeclă. Pentru a ne îndulci, masa copioasă se va încheia cu o plăcintă de mere și înghețată de vanilie.

„Gândindu-mă la o familie de vârstnici pensionari, cu venituri mici, am construit un meniu modest, care să nu coste foarte mult, dar să le ofere bucuria unei mese de sărbătoare”, a explicat bucătarul.

Pentru acest meniu, bucătarul ne recomandă să cumpărăm un cocoș de aproximativ 2 kilograme din Hala Obor. Acesta va fi folosit la trei preparate: aspic, salată de pui cu țelină și friptură. Prețul total al cocoșului se ridică la 47 de lei.

„Vom scoate pieptul cu tot cu piele și îl vom folosi pentru friptură, iar restul de cocoș îl vom fierbe pentru salată și aspic. Bineînțeles, în aspic putem adăuga mai multe legume pentru culoare și gust, aceasta fiind o chestiune de preferință. Cu frunzele de pătrunjel putem decora atât aspicul, cât și salata de pui cu țelină”, a spus expertul.

Aperitiv, rețete și sfaturi

Astfel, pentru ouăle umplute cu ton avem nevoie de 2 ouă (3 lei), jumătate de conservă de ton (10 lei prețul unei conserve întregi), un fir de ceapă verde (1 leu), o jumătate de lămâie (0,5 lei) și maioneză de casă, pe care o putem face cu un gălbenuș, 50 ml de ulei și jumătate de linguriță de muștar (2 lei). Ajungem la un cost total de 16,5 lei pentru acest preparat.

„Tradiția spune că este bine să mâncăm pește în seara de Revelion pentru a trece prin greutățile din noul an la fel ca peștele prin apă. Astfel, am ales un aperitiv ușor de preparat și accesibil ca preț. Ouăle umplute cu ton se fac foarte simplu: obținem o pastă din ton, maioneză și gălbenuș de ou, apoi umplem ouăle fierte, tăiate pe jumătate, și le decorăm cu rondele subțiri de ceapă verde”, a explicat Dumitrescu.

Salată de pui și aspic

Trecem mai departe la salata de pui cu țelină. Pentru acest preparat, vom folosi carnea de pe pulpele de cocoș fierte, mai exact aproximativ 200 de grame.

La nivel de ingrediente, mai avem nevoie de o rădăcină de țelină din care folosim aproximativ 200 de grame (2,5 lei), 150 de grame de castraveți murați (3 lei) și maioneză de casă, care ne va costa aproximativ 2 lei. Așadar, ajungem să cheltuim 7,5 lei pe această salată, excluzând costul cocoșului.

Aspicul din carne de cocoș este ușor de făcut și extrem de delicios. Vom folosi carnea rămasă de la cocoșul fiert, dar și supa pentru a face gelatina. Așadar, vom include aripi sau oasele cu carne, un morcov (1 leu), o țelină mică de aproximativ 100 de grame (1,5 lei), trei căței de usturoi (1 leu), 10 grame de gelatină alimentară (2 lei) și pătrunjel (1 leu). Totalul ajunge la 6,5 lei, plus costul cocoșului.

La acest antreu mai adăugăm și o pâine rotundă țărănească cu maia (5 lei), ajungând la un cost total pentru prima parte a mesei de 35,5 lei. Bineînțeles, am exclus costul cocoșului care este folosit și la friptură.

Fel principal de Revelion

La acest fel principal, vedeta este cu siguranță friptura de pui cu piele crocantă. Pentru a o prepara, vom folosi pieptul rămas de la puiul întreg (aproximativ 400 de grame). De asemenea, vom mai avea nevoie de 50 de ml de ulei (0,5 lei), boia dulce (0,5 lei) și doi căței de usturoi (1 leu).

„Pieptul de cocoș se condimentează cu ulei, sare, piper, boia dulce și usturoi, apoi se lasă la marinat la rece timp de cel puțin 4 ore. Încingem o tigaie cu puțin ulei și prăjim pieptul mai întâi pe partea cu pielea, până capătă o culoare aurie-rumenă, apoi îl întoarcem și îl mai gătim timp de un minut. Îl introducem în cuptorul preîncălzit la 180°C, cu pielea în sus, timp de 17 minute”, a spus Petrică Dumitrescu.

Mai departe, trecem la garnitură: cartofi copți cu cimbru. Vom avea nevoie de 500 de grame de cartofi (3 lei), o legătură de cimbru uscat (3 lei) și 100 ml de ulei (0,5 lei). Pentru ca totul să prindă o aromă incredibilă preparăm și un sos cu 150 de grame de iaurt 10% grăsime (3,5 lei), un cățel de usturoi (0,5 lei) și o legătură de pătrunjel (1 leu).

Încheiem felul principal cu o salată de sfeclă murată de aproximativ 200 de grame, ce ne va costa 3,5 lei.

„Sfecla murată ajută la reglarea tensiunii arteriale, are efect detoxifiant și este bogată în vitamina C și fier”, a spus bucătarul. Costul total al preparatului se ridică la 17 lei, fără a lua în calcul prețul cocoșului.

Arome multiple și texturi

Pentru desert, bucătarul propune o plăcintă de mere cu înghețată de vanilie.

Vom avea nevoie de 500 de grame de mere ( 3,5 lei), 200 de grame de făină (1,5 lei), 100 de grame de zahăr (1 leu), 75 ml de ulei (1,5 lei), un pliculeț de praf de copt ( 1,5 lei), scorțișoară (0,5 lei), esență de vanilie 2 ml (1,5 lei) și 100 de grame de înghețată de vanilie ( 23 de lei o cutie de 400 de grame).

Costul total al desertului se ridică la 34 de lei.

„Pentru desert, am ales o plăcintă de mere servită caldă, alături de o cupă de înghețată de vanilie. Înghețata completează perfect gustul merelor cu scorțișoară și oferă desertului o textură suplimentară”, a spus expertul.

Încheiem seara de Revelion cu struguri (500 de grame – 5 lei).

„Dacă după masa de sărbători rămân struguri și considerăm că nu se mai mănâncă, aceștia pot fi aleși bob cu bob și ulterior congelați. Cu aceste boabe de struguri putem răci un vin fără ca acesta să se dilueze și astfel ne putem bucura de gustul său. Cu restul fructelor rămase putem face smoothie-uri sau le putem congela și folosi ulterior pentru deserturi”, a adăugat bucătarul.

De asemenea, mai cumpărăm și o sticlă de 750 ml de vin spumant (16 lei) și o apă minerală (5 lei). Dacă adunăm toate prețurile, ajungem la concluzia că acest meniu de două persoane de Revelion ne va costa în total 159 de lei.

Meniu pentru 10 persoane – 871 de lei

Seara de Revelion este de obicei destinată petrecerilor. Oamenii se strâng împreună, mănâncă bucate alese, se bucură de muzică și un vin bun. Pentru astfel de situații, Petrică Dumitrescu a propus și un meniu de 10 persoane îmbelșugat și pe placul tuturor.

„Meniul acesta l-am gândit pentru un grup de 10 persoane. Am ales preparate ușor de făcut, care nu implică tehnici complicate sau mult timp de pregătire. În plus, m-am gândit să fie un meniu care să împace gusturile mai multor persoane, incluzând și copiii”, a spus bucătarul.

Acest meniu include un aperitiv cu creveți, avocado, brânză, popcorn de pui, hummus și păstrăv afumat. La felul principal, avem ceva pentru fiecare, de la ruladă de curcan la file de păstrăv și până la cârnați de porc.

Pentru garnituri, bucătarul a propus orez basmati cu merișoare, cartofi copți cu condimente, legume coapte și salată proaspătă. La final încheiem cu un mix de prăjituri pentru a satisface pofta tuturor de dulce.

Bucătarul ne-a oferit sfaturi și pentru a decora masa și casa.

„Pentru un an nou plin de armonie spirituală, am decis să cumpărăm și o crenguță de vâsc (care costă între 5-20 lei) și o coroniță de brad (la 15 lei) pentru decor. Cu 35 de lei în total am creat atmosferă”, a spus Petrică Dumitrescu.

Aperitiv variat și delicios

Bucătarul ne propune să primim invitații de Revelion cu un platou de fructe pe masă. Acesta este compus din 2 kg de struguri albi și negri (20 de lei), un ananas (10 lei), 4 bucăți de kaki (8 lei), un kilogram de banane (6 lei) și 1,5 kilograme de clementine (9 lei).

Cu 53 de lei, le-am oferit invitaților o gustare bună și sănătoasă.

„Ca să ne asigurăm de un an nou plin de belșug, trebuie să mâncăm struguri în seara de revelion. Am ales să cumpăr struguri de mai multe culori pentru a mulțumi toți invitații și pentru a adăuga un plus de culoare pe platoul de fructe. Deși este sezonul rece, ne putem lua necesarul de vitamine și minerale din fructele de sezon: de aceea am ales struguri, citrice, kaki”, a spus Dumitrescu.

Acum să trecem la aperitiv. Începem cu un mix de crostini, adică pâine prăjită cu diferite topping-uri. Vom avea nevoie de 2 baghete coapte pe vatră (7 lei). Ulterior, vom prepara 10 bucăți de crostini cu fiecare dintre cele trei variante propuse.

Variante de crostini

În primă fază, avem crostini cu cremă de brânză și păstrăv afumat. Avem nevoie de 150 de grame de cremă de brânză (7 lei), 200 de grame de păstrăv afumat (13 lei), o legătură de ridichi (2,5 lei) și 10 felii de pâine prăjită.

„Pentru a economisi timp, am ales pentru mixul de crostini creveții marinați și păstrăvul afumat. Acestea sunt gata de servire și nu mai trebuie gătite”, a explicat bucătarul.

Pentru al doilea tip de crostini, vom cumpăra 200 de grame de creveți cu ulei și usturoi (32 de lei), două avocado (8 lei), o lămâie (2 lei), 70 de ml ulei de măsline (5 lei). În final, ultimul tip de crostini este cu cotlet rustic și cremă de brânză.

Vom avea nevoie de 150 de grame de cotlet rustic de la carmangeria „La Sebeșeanul” (8,5 lei), 150 de grame de brânză cu verdețuri (7 lei) și 10 felii de pâine prăjită. Acest mix de crostini ne aduce un cost total de 92 de lei.

Hummus, brânzeturi și popcorn de pui

Continuăm tot la antreu cu încă trei preparate. Bucătarul ne propune să preparăm hummus cu rodie. Vom avea nevoie de 400 de grame de năut la conservă (6 lei), 50 ml ulei de floarea soarelui (1 leu), usturoi (0,5 lei), o jumătate de lămâie (1 leu), boia dulce (0,5 lei), o rodie pentru decor (3,5 lei) și o lipie turcească mare (6 lei).

„Pentru că fac hummus, am vrut și o pâine cu iz oriental. Am ales să merg la brutăria La Meg2 de unde am luat o lipie mare turcească, bagheta coaptă pe vatră pentru mixul de crostini”, a spus Petrică Dumitrescu. Costul total al acestui preparat este de 18,5 lei.

Mai departe, să vorbim despre popcorn-ul de pui. Pe cât sună de drăguț, pe atât este de delicios și atractiv pentru copii. Pentru acest preparat vom avea nevoie de 1 kilogram de piept de pui (29 de lei), 200 de grame de pesmet (2,5 lei), 3 ouă (3,5 lei), 100 de grame de făină (0,5 lei) și un litru de ulei pentru prăjit (10 lei). Costul total este de 45,5 lei.

„Am ales rețeta de popcorn de pui pentru că, sigur, le va plăcea copiilor de Revelion. Tăiem pieptul de pui în cubulețe mici de 1×1 cm, le asezonăm cu sare și puțin piper. Apoi, le dăm prin făină, ou, pesmet, ou și din nou pesmet și le prăjim în baie de ulei. Desigur, putem să le gătim și la Air Fryer”, a explicat bucătarul.

Platou de brânzeturi

Încheiem antreul cu un platou de brânzeturi. Le vom oferi oamenilor 120 de grame de caș maturat (6 lei), 120 de grame de brânză maturată de oaie (10 lei) și 150 de grame de brânză de burduf (9,5 lei). Pentru a completa platoul, vom pune și un măr (1 leu), 50 de grame de nuci (2 lei), 100 de grame de prune afumate (2,5 lei), 150 de grame de struguri albi (1,5 lei).

Vom aduce un plus de gust și culoare cu biluțele de urdă cu piper. Avem nevoie de 200 de grame de urdă (6 lei) și boabe de piper zdrobite (1 leu). Le punem oamenilor pe masă și o baghetă făcută pe vatră (3,5 lei).

„Pentru biluțele de urdă, trebuie să zdrobim boabele de piper într-un mojar, apoi să formăm biluțe mici de aproximativ 30-35 de grame, pe care le tăvălim prin piperul zdrobit. Aici putem înlocui piperul cu ierburi proaspete tocate, sau cu ierburi aromatice”, a explicat Petrică. Totalul acestui platou cu brânzeturi se ridică la 43 de lei.

Potrivit meniului propus de bucătar, cu 199 de lei, poți pune pe masă un antreu divers, tradițional și modern. Preparate sunt pe gustul tuturor, de la mari la cei mici.

Fel principal la alegere

Pentru felul principal, meniul de 10 persoane propune mai multe variante de carne și garnituri la alegere. Astfel, o primă variantă este rulada de curcan cu șonc haiducesc, care ne duce la un cost total de 73,5 lei.

„Am ales brânzeturi maturate și mezeluri de la „La Sebeșanul”. După ce mi-au dat să gust din produsele lor, m-au cucerit. M-a lovit inspirația pentru friptura de curcan cu șonc. Șoncul este o rețetă bănățeană de prosciutto făcută din pulpă de porc ținută 6 săptămâni la sare, apoi la aer și, ulterior, afumată la rece. Maturarea lungă îi conferă un gust profund”, spune bucătarul.

Pentru ruladă avem nevoie de 1,5 kg de pulpă de curcan dezosată (60 de lei), 250 de grame șonc haiducesc (11 lei), usturoi (0,5 lei) și rozmarin (2 lei).

Peștele, parte a meniului de Revelion

Tot la felul principal, invitații se vor putea bucura de un file de păstrăv de Revelion. Vom cumpăra aproximativ 1,2 kilograme, adică 10 bucăți la costul de 48 de lei. Vom mai avea nevoie de 100 de ml de ulei (1 leu) și două lămâi (2 lei). Ne costă în total 51 de lei.

„La raionul de pește din Hala Obor găsim o varietate foarte largă de pește. Cei de aici ne pot curăța și fileta peștele, economisind astfel mult timp. Pentru a ne asigura că peștele este proaspăt, verificăm ca acesta să aibă ochii limpezi, branhiile roșii sau roz, iar mirosul să fie subtil, nu foarte puternic. Culoarea pielii trebuie să fie lucioasă. Dacă apăsăm ușor cu degetul pe pește și carnea își revine, înseamnă că este proaspăt”, ne explică bucătarul.

Pentru a completa peștele, putem face și un sos de unt cu lămâie și muștar. Acesta ne va costa 18 lei. Avem nevoie de 50 de grame de unt (3 lei), 400 ml smântână de gătit, rozmarin, 70 de grame de muștar (1 leu) și sucul de la două lămâi (2 lei).

Pentru cei care doresc ceva mai tradițional, vom pune pe masă și cârnați de porc, aproximativ 1 kilogram, care ne vor costa 50 de lei.

Legume, orez și salată

La felul principal, oamenii nu trebuie să se rezume la o singură garnitură. Astfel, meniul pregătit de Petrică Dumitrescu le oferă multe opțiuni. Iar acest lucru nu este costisitor. Costul total al celor patru garnituri diferite este de 50 de lei. Astfel, vom pune pe masă orez basmati cu merișoare, cartofi copți cu condimente, legume coapte și salată proaspătă.

În primă fază, vom avea nevoie de 500 de grame de orez basmati (7,5 lei), 100 de grame de merișoare deshidratate (6 lei) și 150 de grame de unt (9 lei). Această garnitură îi va impresiona cu siguranță pe invitații de la masa de Revelion. Pentru o altă variantă, avem nevoie de 2 kilograme de cartofi (8 lei), boia (0,5 lei) și usturoi (1 leu).

Varianta mai sănătoasă de garnitură va fi realizată din 2 bucăți de salată verde (6 lei), un dressing cu suc de la o portocală și o lămâie (2 lei) și 50 ml ulei de măsline (4 lei). Pentru legumele coapte avem nevoie de 3 morcovi (1,5 lei), 2 bucăți de păstârnac (2 lei) și 5-6 bucăți de ceapă (2,5 lei).

Acum că am trecut și prin garnituri, costul total al felului principal extrem de variat este de 224,5 lei.

Ne îndulcim la final

După o masă copioasă, avem nevoie și de ceva dulce. Desertul, servit de obicei după trecerea în noul an, va fi un mix de prăjituri. Vom pune pe masă tarte cu fructe, cremșnit, boema sau amandine, totul la costul de 100 de lei pentru 10 prăjituri.

„Am luat desertul pentru seara dintre ani de la brutăria La Meg. Au prăjituri delicioase, precum: cremșnit, tartă cu fructe sau vișine, amandine sau boema, toate la doar 10 lei per prăjitură”, a spus Petrică Dumitrescu.

O masă bună este mereu completată de băuturi. Pentru meniul de 10 persoane, bucătarul a recomandat 2 sticle de vin spumant (50 de lei). De asemenea, putem lua patru sticle de vin Frizzante Alb și Roze de la Niscov (100 de lei).

Putem completa și cu o sticlă de vin alb Sauvignon Blanc sau Fetească Regală Demisec (30-40 de lei).

„Bulele din șampanie simbolizează speranțele și visele noastre care „se ridică”. Am ales pe lângă vinul spumant și alte băuturi cu bule. Mai exact, vorbim de două vinuri Frizzante, unul roze și unul alb, pentru a adăuga mai multe vise care să se împlinească în noul an”, a explicat expertul.

Pentru variantele fără alcool de Revelion, Petrică ne-a recomandat să cumpărăm sucuri (30 de lei), apă plată și minerală (20 de lei). Pentru cei mici, cea mai potrivită băutură este limonada. O puteți face în casă cu miere și mentă (20 de lei pentru doi litri). Costul total al băuturilor este de 260 de lei.

Calculând un total, pentru a pune pe masa de Revelion acest meniu de 10 persoane vom avea de cheltuit 871,5 lei.

Recomandare de la expert

Bucătarul a explicat că sărbătorile reprezintă o perioadă a exceselor alimentare. Astfel, este important ca după trecerea Revelionului să consumăm alimente ușoare. Este nevoie să îi dăm corpului un moment de „respiro”.