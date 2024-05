În ultimele săptămâni, suntem bombardați pe toate canelele cu informații că totul este insuportabil de scump, că masa aceasta va fi cel mai greu de organizat din ultimii ani. Am vrut să văd cât de greu este de realizat o masă decentă pentru o familie și am luat legătură cu un bucătar. Petrică Dumitrescu are 27 de ani, lucrează în bucătărie de la 15 ani, a lucrat pentru LifeBox, iar acum este partener într-o firmă care oferă consultanță pentru domeniul HoReCa, ASP Concept.

”Pot spune că eu nu gătesc, eu iubesc! Spun asta pentru că în fiecare preparat eu pun dragoste și vreau să transmit pasiunea mea pentru mâncare. Sunt de părere că hrana nu este doar o nevoie, ci mult mai mult de atât. Ea ne aduce împreună la masă. O simplă farfurie ne pote trezi amintiri legate de persoane, zone sau perioade ale vieții. Am ales această meserie pentru că îmi place să mă joc cu aromele, să dăruiesc și să transmit bucurie printr-o simplă farfurie”, îmi spune Petrică în debutul periplului nostru.

Masa care unește oamenii

Petrică a realizat trei meniuri pentru masa de Paște și a mers cu mine la cumpărături în Hala Obor pentru a vedea împreună ce buget trebuie să ne pregătim în aceste zile. Primul meniu este gândit pentru o familie de pensionari, care vor avea la masă un vecin sau doi, al doilea are ca beneficiari o familie tânără cu doi copii, iar al treilea este pentru o masă cu prietenii unde vor veni 10 persoane, scrie infofinanciar.ro.

”Cel mai mult la masa de Paște îmi place că reușește să strângă oamenii în jurul ei. Și plecând de la oamenii care se strâng la masă, încep să mă gândesc la ce pun pe ea”, spune bucătarul.

Sfaturi practice pentru a evita achiziții inutile

Înainte de începe turul nostru prin Hala Obor, Petrică Dumitrescu oferă și câteva sfaturi practice pentru a nu cheltui foarte mult când merge să luăm alimente. ”Verific ce produse am in frigider si in ce stare sunt. Îmi fac o listă de cumpărături împărțită în următoarele categorii: legume și fructe, carne, pește, băcănie, produse congelate. Asta mă ajută în economisirea timpului și să nu uit ceva de pe listă. Nu plec flămând la cumpărături pentru că o să cumpăr mult mai multe lucruri”, explică bucătarul.

Un alt obicei pe care îl are este de a cumpăra mici daruri pentru cei dragi: ”Acum, spre exemplu, au apărut bujorii și ar fi păcat să nu ne bucurăm de ei. Consider că poți oferi flori oricând mamei sau iubitei tale. Nu ai nevoie de 1,8 martie sau de a dori să repari o greșeală pentru a oferi flori”.

Acestea fiind spuse, să vedem meniul cu buget redus pentru pensionari. Petrică ne propune o ciorbă de miel cu smântână și acrită cu oțet, stufat de miel cu mămăligă și cozonac la desert. Evident, 10 ouă roșii, pâine și o sticlă de vin.

Pentru cele 10 ouă plătim 10 lei, iar vopseaua simplă roșie costă 1 leu plicul. La brutărie găsim pâine dublă albă la 500 de grame, la 5 lei. Ne trebuie două, așa că mai scoatem 10 lei din buzunar. Tot la brutărie găsim și cozonac: 30 lei pentru unul de un kilogram.

30 lei un kilogram de carne de miel cu os

Ajungem la ciorba de miel. Avem nevoie de carne de miel cu os (1 kg), o ceapă, un morcov, jumătate de țelină, ardei roșu, păstârnac, o legătură de ceapă verde, o legătură de leuștean, 200 de grame de smântănă, două gălbenușuri, sare și piper.

Carnea de miel cu os este 30 lei kilogramul la Hala Obor, ceapa este patru lei pentru jumătate de kilogram, jumătate de kilogram de morcovi face doi lei, pe păstârnac mai dăm un leu, o legătură de ceapă este un leu, la fel cea de leuștean, smântână – cinci lei și două ouă pentru gălbenușuri încă doi lei. Mai avem nevoie și de oțet, încă patru lei. Ne iese un total de 50 de lei pentru ciorba de miel.

Pentru stufatul de miel avem nevoie de un kilogram de pulpă de miel fără os, cinci legături de ceapă verde, trei legături de usturoi verde, vin roșu sec -120 ml-, o conservă de roșii, două legături de pătrunjel, 80 de ml de ulei, sare și piper.

Pulpa de miel costa la începutul săptămânii 35 de lei kilogramul, dar prețul era în scădere. Cu o săptămână înainte, costa 40 de lei kilogramul. Pentru cele cinci legături de ceapă verde plătim cinci lei, încă trei lei pentru usturoi și doi lei pentru pătrunjel. La unul dintre magazinele cu vinuri, găsim o sticlă vin roșu sec la 15 lei. Pentru o conservă de roșii plătim opt lei, iar ulei am găsit și la opt lei sticla.

Un calcul simplu ne arată pentru stufat scoatem din buzunar 76 de lei.

Cum alegem carnea de miel

Pentru mămăligă avem nevoie de 500 de grame de mălai – 6 lei – 150 de ml de lapte – dăm cinci lei pe o cutie de 500 de ml – și unt – ne costă 10 lei un pachet de 200 de grame. Mămăliga ne costă 21 de lei.

Petrică spune să luăm și un borcan cu muștar pentru ouăle fierte.

Tragem linie și suntem curioși de rezultatul final. O masă cu buget redus pentru trei-patru persoane costă 213 de lei. Mai cumpărăm și o lumânare mare pe care dăm 8 lei și 7 fire de bujori pentru a avea flori pe masă, pe care dăm 28 de lei. Practic, scoatem o masă frumos amenajată la 253 de lei. Fix cât are un voucher social.

Înainte de a trece la al doilea meniu, cel dedicat unei familii cu venituri medii și cu doi copii, Petrică Dumitrescu are și câteva sfaturi practice pentru alegerea cărnii de miel. ”Textura cărnii trebuie să fie elastică, dacă o apăsăm ușor ea trebuie să revină la forma inițială, și ochii limpezi. Acestea sunt semne că produsul este proaspăt. Dacă avem o carne lipicioasă sau umedă este semn că a fost congelată anterior. Este bine când vedem carcasele de miel atârnate în măcelării pentru că ele sunt puse la zvântat. De asemenea, dacă luați un miel întreg, el trebuie să aibă între 12 și 14 kilograme după sacrificare. Dacă e mai mic, carnea va avea mult colagen și va fi mai greu de gătit”, explică sous cheful de la LifeBox.

40 de lei o pască la brutăria din Hala Obor

Pentru meniul doi, Petrică recomandă ouă roșii, pâine, drob de pasăre sau de miel, salată de vinete, brânză, salată din roșii, castraveți și ridichii, sarmale cu mămăligă, friptură de miel cu cartofi noi și verdețuri, salată verde, cozonac și pască. Și, evident, o sticlă de vin.

Prețul la ouă este același, numai că pentru vopsea am ales o cutie cu mai multe culori care costă șase lei. O pască este 40 de lei bucată în brutăria din Hala Obor. În ceea ce privește pâinea, Petrică a ales una la tavă mare, care are 900 de grame și costă 10 lei, și una împletită mare, care are 500 de grame și costă șapte lei.

O legătură de ridichii costă cinci lei, roșiile românești sunt 16 lei kilogramul, pentru castraveți dăm 12 lei pe kilogram, iar trei legături de salată costă cinci lei. Un kilogram de brânză telemea ne scoate din buzunar încă 25 de lei.

Pentru salata de vinete, luăm un kilogram de vinete (10 lei), ceapă (4 lei), ulei (10 lei sticla de un litru) și două lămâi (2 lei). Un total de 26 de lei.

Cum faci un drob de pasăre cu 41 de lei

Pentru drobul de pasăre avem nevoie de 300 de grame de pipote și inimi, 300 de grame de ficat, 300 de grame de pulpă de pui, cinci ouă fierte, trei ouă crude, trei legături de mărar, trei legături de pătrunjel, două de ceapă verde, una de usturoi, sare, piper și opțional prapure.

Pentru pipote și inimi plătim 8,3 lei, este 25 de lei kilogramul, pentru ficat la fel, iar pentru pulpă scoatem din buzunar șapte lei. Mai dăm opt lei pentru ouă, trei lei pentru mărar, trei lei pentru pătrunjel, doi pentru ceapa verde, un leu pentru usturoi. Cei care vor să prepare cu prapure, îl găsesc la 10 lei pe cel de porc și la 15 lei pe cel de miel.

Ne iese un cost total de minim 41 de lei și maxim 56 de lei, pentru cei care vor să prepare cu prapure de miel.

Pentru sarmale ne trebuie aproximtiv trei kilograme de varză murată care ne costă 18 lei. Un kilogram de amestec de carne tocată de vită și de porc ne costă 25 de lei, o conservă de roșii este opt lei, o pungă de orez este opt lei și pe ceapă dăm patru lei. Ingredientele pentru mămăligă sunt aceleași ca la meniul anterior și ne costă 21 de lei. Mai cumpărăm și smântână pe care dăm 10 lei pentru 500 de grame. Practic, sarmalele cu mămăligă ne costă 94 de lei.

62 de lei: friptură și cartofi pentru toată familia

Pentru friptură avem nevoie de pulpă dezosată de miel – 35 de lei pentru un kilogram – usturoi – 2 lei – vin roșu sec – 15 lei sticla – ulei – mai avem de la salata de vinete – și două kilograme de cartofi noi – 10 lei. Un total de 62 de lei.

Și acum să vedem cât este totalul pentru această masă îmbelșugată. Mai adăugăm și aici patru lei pentru un borcan de muștar și 10 lei pentru condimente. Pentru acest meniu, Petrică ne recomandă un vin roșu sec, o fetească neagră la 40 de lei sticla.

Ne iese un total de 428 de lei pentru această masă. Dacă vreți să dați și de pomană, că așa este tradiția în prima zi de Paște, mai scoateți din buzunar 20 de lei pentru caserole și lumânări. Ajungem la mai puțin de 450 de lei pentru masa din prima zi de Paște.

80 de lei să faci drob pentru o masă cu 10 persoane

Și ajungem și la masa pentru o familie numeroasă sau pentru cazul în care invitați prieteni. Petrică Dumitrescu a gândit un meniu pentru 10 persoane care conține aperitive, pește la cuptor, cotlete de berbecuț cu orez basmatic, cozonac, pască și vin.

Pentru această masă avem nevoie de 20 de ouă, 20 de lei, pentru care folosim o cutie de vopsea cu mai multe variante de culori, șase lei. De asemenea, avem nevoie de un borcan cu muștar – patru lei – și șase pâini. A ales trei pâini albe cu secară la 300 de grame bucata – 9 lei în total – două lipii albe mari la 500 de grame bucata – 12 lei în total – și o pâine împletită mare la 900 de grame – șapte lei. Pentru doi cozonaci plătim 60 de lei, iar pentru două bucăți de pască 80 de lei.

Și acum să trecem în bucătărie pentru preparatele făcute în casă. La aperitiv vom avea un minidrob cu mix de ciuperci și ouă de prepeliță. Avem nevoie de 900 de grame de ciuperci champignion (16 lei), 900 de grame de ciuperci pleurotus (20 de lei), 15 ouă de prepeliță (12 lei), 300 de grame de ceapă albă (trei lei), patru legături de pătrunjel (patru lei), patru legături de ceapă verde (patru lei), patru legături de mărar (patru lei), trei de usturoi verde (trei lei), patru ouă de găină (patru lei), ulei (10 lei sticla de un litru), sare și piper. Pentru acest aperitiv ne iese un cost total al ingredientelor de 80 de lei.

375 de lei costă aperitivele pentru o masă de 10 persoane

Un alt aperitiv produs de Petrică este hummus cu pătrunjel, unde avem nevoie de 800 de grame de năut fiert (12 lei), 200 de ml de ulei de florea soarelui (avem rămas de la minidrob), două legături de pătrunjel (doi lei), jumătate de legătură de ustori verde (un leu pentru că nu putem cumpăra la jumătate), o lămâie (un leu). Ne costă doar 16 lei acest aperitiv.

Următorul este brânză coaptă, unde avem nevoie de 1,2 kilograme de telemea de vacă (30 de lei în total), ulei de măsline (22 de lei litrul), o legătură de pătrunjel (un leu) și jumătate de legătură de usturoi verde (un leu). Ne iese un cost de 54 de lei pentru acest preparat.

Ar mai merge pe masă și un mix de măsline, iar pentru 500 de grame plătiți 12 lei în Hala Obor, și o salată din roșii (16 lei pentru un kilogram), castraveți (12 lei pentru un kilogram) și trei legături de ridichi (15 lei).

Avem un cost total de 375 de lei până acum, pentru aperitive, pâine, cozonac și pască. E timpul să trecem la pește. Petrică Dumitrescu alege doradă la cuptor, iar pentru asta avem nevoie de trei kilograme de pește. În Hala Obor, un kilogram de doradă este între 35 și 40 de lei. Practic, scoatem din buzunar cam 120 de lei pentru materia primă a acestui preparat. Mai avem nevoie și de ulei de măsline, dar mai avem de la brânza coaptă, două lămâi (doi lei), două legături de pătrunjel (doi lei), sare și piper. Ne ies 124 de lei buget pentru pește la cuptor.

40 de lei este kilogramul de cotlet de berbecuț

Și ajungem și la ultima parte a mesei: cotlet de berbecuț cu orez basmati, sparanghel și sos de iaurt cu mentă și castraveți. Avem nevoie de 2,5 kilograme de cotlet de miel (100 de lei în total), 300 ml de vin roșu sec pentru gătit ( 15 de lei o sticlă), coaja de la o portocală (1 leu), o căpățână de usturoi (un leu), un kilogram de orez basmatic (18 lei), 400 de grame de unt (20 de lei), 800 de grame de iaurt (14 lei), 300 de grame de castravete (patru lei), mentă (cinci lei), o lămâie (un leu) și o legătură de ridichii (cinci lei).

Mai avem nevoie de condimente precum curcuma, ierburi indiene sau anason stelat. Există un stand generos cu astfel de condimente, iar pe ce avem noi nevoie la acest preparat nu plătim mai mult de cinci lei. Folosim și ulei de măsline, dar mai avem din sticla de un litru. Ne iese un cost total de 189 de lei pentru acest preparat.

Petrică a ales și patru sticle de vin pentru această masă. Două de vin roșu, un cupaj din trei soiuri – cabernet, fetească și merlor, și două de vin alb, un cupaj din savignion black și chardonay. Fiecare sticlă costă 95 de lei, astfel de avem un total de 340 de lei pentru băutură.

Un cost total de 1028 de lei

Ne iese un cost total pentru această masă de 10 persoane de 1028 de lei. Și dacă tot a fost generos destinul cu voi, poate că ar fi plăcut să fiți darnici cu cei mai nevoiași sau singuri. Și să împărțiți, mai ales că este o tradiție în prima zi de Paște. Găsiți farfurii foarte frumoase la Obor la 25 de lei bucata. Dacă mai adăugați și tacâmuri, o cană și lumânări, ajungeți la 50 de lei costul unei farfurii.

În încheierea plimbării noastre printre standurile din Hala Obor, Petrică Dumitrescu ne dă și câteva sfaturi pentru a evita risipa.

”O mare problema care apare des după sărbători este că ne rămâne destulă mâncare și am dori să mâncăm și altceva. Cu ouăle fierte putem face ouă umplute sau diferite salate: cu ton sau salată orientală. Dacă rămân resturi de friptură de pui, de miel sau de porc putem face o shaorma. Dacă avem verdețuri rămase în frigider putem face un pesto pe care îl putem folosi la paste, pizza sau fripturi. Din cozonacul vechi chiar și ușor uscat putem face niște frigănele de excepție. Batem două ouă cu 200 ml de lapte, puțin zahăr și scorțișoară. Hidratăm feliile de cozonac foarte bine, apoi le prăjim în unt pe ambele părți. Servim frigănelele din cozonac cu o cupă de înghețată de vanilie”, îmi spune bucătarul.

Istoria seriei ”Antreprenor de Obor”

Serialul a început în decembrie 2023 pornind de la niște postări de pe pagina de Facebook a Halei Obor. Primul personaj al serie a fost Gavrilă Creța, un bistrițean care face acasă curele și vine să le vândă la Obor. Am amintit despre el și săptămâna trecută. Dacă astăzi am compus trei variante de masă de Paște cu ajutorul lui Petrică Dumitrescu, săptămâna trecută am făcut ținute pentru 1 mai și Paște cu haine alese din Hala Obor de către creatorul de modă Raluca Soare. Ce a ieșit puteți vedea aici.

Și în cazul ținutelor am reușit să scoatem prețuri bune cu ajutorul sfaturilor Ralucăi Soare. Așa cum am reușit și azi cu bucătarul Petrică Dumitrescu. Acum, mai trebuie să aveți răbdare câteva zile până la festin, la care trebuie să aveți grijă să fiți cumpătați.

Nu de alta, dar nu este de dorit ca cititorii noștri să ajungă în situația viteazului care în urmă cu patru ani și-a încheiat apoteotic o zi de luptă cu sticlele și teoria conspirației prin mesajul: ”Îmi cer scuze la domnii polițiști!”