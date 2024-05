Pe Hasan Altuntas l-am cunoscut în ziua când am mers în Obor pentru a realiza, alături de un bucătar, trei meniuri pentru masa de Paște și pentru a calcula costurile pentru ele. Există o singură brutărie în Hală și, cum pentru masa de Paște aveam nevoie și de pâine, am ajuns și la tânărul originar din Turcia.

Hasan lucrează în brutării de când avea doar 12 ani. De la tatăl său a deprins această meserie, brutar și el. În 2008, când avea doar 18 ani, a ajuns la București, unde a lucrat timp de doi ani într-o brutărie din Pantelimon.

”În 2010 m-am întors în Turcia pentru a-mi satisface stagiul militar, care la noi este de doi ani. Apoi am rămas să lucrez acolo, dar în 2017 m-am întors în București să caut spațiu. Am stat două luni, după care m-am dus în Turcia, iar după un an am revenit aici”, îmi povestește tânărul.

Și-a vândut mașina pentru a deveni antreprenor

A lucrat trei ani ca angajat, iar în 2021 a luat calea antreprenoriatului. Și-a deschis propria brutărie în Mogoșoaia. ”Mi-am vândut mașina și am făcut împrumuturi în Turcia pentru a porni afacerea. În total am investit vreo 50.000 de euro în locația din Mogoșoaia. Nu au fost toți banii de la început, am dotat localul treptat”, îmi explică proprietarul brutăriei.

Brutăria din Mogoșoaia funcționează în continuare. Are 12 angajați acolo și este deschisă șapte zile din șapte.

La începutul anului trecut a decis să se extindă. ”Eu veneam des la cumpărături la Obor. Locuiesc în apropiere, pe Șoseaua Colentina. Și am început să mă interesez de un spațiu aici. Așa am ajuns la acesta, care are 120 de metri pătrați”, spune Hasan Altuntas.

Investiție de 100.000 de euro pentru brutăria din Hala Obor

A urmat o nouă investiție pentru amenjare și dotare. De data aceasta, a ajuns la 100.000 de euro, bani din economiile lui și din împrumuturi din Turcia. Doar cuptorul a costat 10.000 de euro, iar vitrina în care sunt expuse produsele l-a mai ”ușurat” și ea de 12.000 de euro. ”Am fost norocos că am luat anul trecut. Am cerut o ofertă de curând pentru același tip de vitrină și mi-au zis că acum este 30.000 de euro”, spune satisfăcut bărbatul.

Brutăria și-a deschis ușile pentru clienți în primăvara anului trecut. Îmi explică că este nevoie cam de un an să aduci pe profit o astfel de afacere. ”Toate rețetele sunt făcute de mine. Produsele le fac cu maia, sunt mai bune și mai sănătoase. Acum avem oameni care vin să își ia produsele de panificație doar de la noi, dar în fiecare zi câștig noi clienți”, îmi spune Hasan.

Deși vinde produse în brutărie, a mai deschis și două chioșcuri, unul în exteriorul Halei Obor și altul în Colentina. ”Acum, această brutărie nu mai este pe pierdere, dar profitul este foarte mic. Reușesc să îmi plătesc cei 10 angajați de aici și facturile. Cea mai mare este la electrictate. Luna trecută am dat 26.000 de lei doar pe factura de curent. Acum mai caut două spații. Acelea vor înseamna profitul meu. Tot ce voi vinde peste ce am acum va însemna profit”, îmi explică tânărul proprietar de brutărie.

”Mă simt mai bine aici, ca în Turcia”

Îl întreb cum se simte printre români, iar fața i se luminează brusc. ”Foarte bine. Mă simt mai bine ca în Turcia. Când mă duc în concediu în Turcia, după două săptămâni devin nerăbdător să vin aici. Sunteți un popor foarte cald, care nu face diferența între etnii. Am mai fost și prin țările vecine, dar oamenii nu sunt așa deschiși ca voi. Și în Hală, eu mă știu cu toți comercianții și suntem foarte apropiați”, îmi spune Hasan.

Aflu cu surprindere că familia lui este în Turcia, soția și cei doi copii. Merge în fiecare lună la ei câte un weekend și își fac concediile împreună. Pe viitor ar vrea să îi aducă și pe ei aici, mai ales că îmi spune că nu vrea să mai plece din România. Ba mai mult, după ce va îndeplini condițiile își dorește să aplice și pentru cetățenia română.

Și se pare că nu este sigurul turc din zona sa natală care se simte bine printre români. ”Numai din zona din care sunt eu, orășelul Giresun de la Marea Neagră, sunt 15 proprietari de brutării în București. Noi în acea zonă avem o tradiție în realizarea produselor de panificație”, îmi spune bărbatul.

Secretul succesului

Care este secretul succesului său? Totuși, în doar trei ani a deschis două brutării. ”Calitatea produselor. Eu mă implic în tot ceea ce se întâmplă aici, sunt șapte zile din șapte în Hală. Spre exemplu, acum mai am nevoie de doi angajați, caut de câteva luni. Într-o astfel de afacere este nevoie de covrigar, modelator și brutar. Acum, caut încă un modelator și un covrigar. Până găsesc fac eu aceste activități. Un alt factor important este că tot ce vindem este proaspăt. La fiecare 30 de min scoatem produse calde din cuptor. Ce ne rămâne nevândut într-o zi punem în saci și vindem pentru porci”, îmi spune în încheiere Hasan.

Tânărul turc pare să fie dintre puținii antreprenori din Obor care își doresc să se extindă. Este al doilea cetățean străin cu o mică afacere în Hală care vorbește foarte frumos despre noi ca popor. Probabil ar trebui să le urmăm exemplul mai des. Ne va ajuta măcar la starea de spirit și respectul de sine.

Istoria seriei ”Antreprenor de Obor”

”Antreprenor de Obor” este o serie care a început cu alt om optimist. Gavrilă Creța, cunoscut în zonă ca Ardeleanul cu curele, este un bistrițean care trei zile pe săptămână și le petrece la București pentru a vinde produsele de pielărie pe care le face cu soția în celelalte patru zile. Povestea lui o puteți citi aici.

Seria a fost inspirată de postările de pe pagina de Facebook a Halei Obor. De altfel, așa am și descoperit majoritatea personajelor, cu ajutorul acelor postări și ale persoanei care le scrie. A început drept ceva mai degrabă inedit, dar s-a transformat într-un atașament față de niște oameni care stau 10-12 pe zi în picioare pentru aceste mici afaceri din care își întrețin familiile. Cât despre succes, depinde cum îl măsori: în bani la lăutari sau în liniște sufletească.