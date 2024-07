O afacere puternică are și o istorie bogată în spate, plină de realizări, provocări și evoluție. Prăjiturile Minimal sunt în sufletul românilor de mult timp, dintr-o perioadă care pentru mulți pare a fi o altă lume. Au început pe vremea walkman-ului, a telefoanelor cu fir și a televizoarelor cu tub. Atunci muzica se asculta la casete, iar parcurile și cofetăria erau rețelele sociale ale tinerilor. Era perioada în care cei mici mergeau cu cheia la gât și beau un „Cico” în fața blocului.

Rețetele de prăjituri nu puteau fi luate de pe internet, ci erau scrise de mână pe foaie și furate de la mama sau bunica. Vorbim de vremea în care ieșitul la o prăjitură era o activitate de weekend în familie. De asemenea, multe povești de iubire au început cu o întâlnire la cofetărie. Deși vremurile s-au schimbat, excelența și calitatea rămân aceleași. Minimal este afacerea care îndulcește românii din 1991 și oferă produse inovatoare, moderne, dar cu un iz de tradiție, conform Infofinanciar .

Emanoil Enache, fondatorul Minimal, și-a finalizat studiile pe vremea comunismului. A terminat Liceul „Ion Neculce” din București, iar ulterior, a studiat doi ani la Institutul Politehnic, profilul Automatică. De asemenea, a terminat Facultatea de Comerț din cadrul ASE București. În perioada studenției, lucra pe litoral ca recepționer. Era o perioadă bună pentru turismul românesc, iar stațiunile de la malul mării erau luate cu asalt de turiști străini. Astfel, acesta a activat ca interpret de limba germană și franceză.

După terminarea facultății, a început să lucreze ca economist în cadrul unei întreprinderi. Aceasta avea în subordine toate restaurantele și cantinele din Sectorul 4 al Bucureștiului. După Revoluție, acesta se ocupa de 40 de restaurante, cantine și cofetării, cel din urmă fiind locul unde toată lumea își făcea torturile de evenimente.

În 1991, Emanoil a luat decizia de a se implica în lumea de business. Astfel, a deschis prima locație Minimal, în Berceni, împreună cu alți 7 asociați.

Cofetăria nu era o afacere care aducea profit. Astfel, la vremea respectivă, s-a decis schimbarea direcției de business. Astfel, Minimal a devenit un magazin general. Se vindeau multe produse, de la carne la patiserie. Totuși, din 1998, situația s-a schimbat, iar antreprenorul s-a întors la ideea inițială de cofetărie.

„În 1998, am renunțat la ceilalți asociați, i-am despăgubit și au plecat. Ulterior, am adus noi colegi din exterior. Acum, suntem două familii care lucrăm în afacere. Avantajul nostru foarte mare a fost că am lucrat împreună cu cei patru copii ai noștri. Ei s-au angajat în companie de la 16-18 ani, au muncit și muncesc în prezent alături de noi. Astfel, am reușit să dezvoltăm în ei spiritul antreprenorial, pe lângă studiile urmate . Deci, pentru firma noastră, viitorul sună bine.

După ‘98, mi-am dat seama că trebuie să facem ceva, să avem o producție în spate, pentru că erau adaosuri mici între 10 și 30% și nu se făceau bani. Așa că am reînceput să ne ocupăm de cofetărie și, treptat, să începem să livrăm, întâi la restaurante și ulterior am început să lucrăm cu urmașele fostelor alimentare. Când ne-am apropiat de intrarea în Uniunea Europeană, după 2000, au început să apară marii retaileri și am început colaborarea cu ei”, a povestit Emanoil.