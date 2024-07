Pentru anumite persoane mai norocoase, drumul în viață este clar de la început. Marinel Bejan a luat contact cu lumea dulciurilor la 16 ani, când părinții acestuia au deschis Cofetăria Damarin. Afacerea de familie a fost locul perfect în care, acum celebrul ciocolatier și cofetar, să poată evolua.

În prezent, business-ul continuă să înflorească, iar Marinel a devenit primul ciocolatier român care a ajuns în finala celui mai mare concurs internațional, World Chocolate Masters, conform Infofinanciar .

Din adolescență, Marinel Bejan a muncit alături de părinții săi la afacerea familiei. Deși avea pregătire și skill-uri în zona cofetăriei, acesta a ales să se înscrie la Facultatea de Științe Economice din Craiova. Și-a finalizat studiile, a făcut chiar și un master în domeniu, dar a știut din prima zi că nu va deveni contabil. Acesta și-a dorit să capete cunoștințe și experiență care să-l ajute în conducerea business-ului familiei sale.

„În prima zi când m-am înscris, am știut că nu o să mă fac contabil, dar m-a ajutat facultatea. Am reușit să schimb viziuni, să discut altfel cu oamenii, să am o anumită mentalitate. Activitatea firmei a început în 2002. Am lucrat în domeniul acesta foarte mulți ani, am fost cofetar, iar ciocolată fac de aproape 3 ani.

O perioadă bună am făcut evidența primară în firmă și nici o zi nu mi-a plăcut. Am avut chemarea aceasta pentru a face altceva. Nu îmi place să am o activitate statică așa cum este contabilitatea”, a explicat Marinel Bejan, managerul Cofetăriei Damarin.