Ungaria își păstrează și chiar crește legăturile cu Rusia în domeniul energiei. În prezent, aproximativ 85% din gazul consumat de Ungaria vine din Rusia, iar contractele cu Gazprom sunt încă valabile. Budapesta a semnat noi contracte pentru încă un miliard de metri cubi de gaz pe an și a mărit spațiile de depozitare. Pentru 2025 se așteaptă livrări de 8-8,5 miliarde de metri cubi de gaz, iar volume similare sunt planificate și pentru 2026.

Ungaria mai încheie și acorduri cu Kazahstan, Uzbekistan și Turkmenistan, prezentate ca alternative la gazul rusesc. În realitate, gazul trece tot prin Rusia, iar Kremlinul rămâne cel care controlează resursele.

Prin aceste legături cu Rusia și colaborarea cu alte state din Asia Centrală, Ungaria slăbește eforturile blocului comunitar de a avea energie sigură și ar putea da idei altor state membre să facă la fel, ceea ce face Uniunea Europeană mai vulnerabilă, potrivit unei analize realizată de Institutul „Robert Lansing”.

A apărut un scandal între Ucraina și Ungaria. Ministrul de Externe al Ungariei i-a cerut președintelui Ucrainei să nu mai „amenințe” Budapesta cu conducta de petrol Drujba.

Totul a pornit după ce Kievul a spus că atacurile asupra conductei Drujba ar putea fi legate de faptul că Budapesta nu sprijină intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană. Budapesta a acuzat Kievul că pune în pericol securitatea energetică a Ungariei.

Ucraina este de părere că Ungaria ar trebui să își asigure singură securitatea energetică, diversificându-și sursele și renunțând la dependența de Rusia, cum au făcut alte țări europene.