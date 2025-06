TECNO PLAST, un jucător european

Capital: TECNO PLAST este o companie importantă, ce ne puteți spune despre activitatea dvs în România?

Lorenzo Manoni: Activitatea noastră în România a început în 2012. După ce am ales locația cea mai potrivită din Cugir (13.000 mp de hale), halele Uzinei Mecanice, le-am reabilitat și au fost gata pentru producție în doar trei luni.

În acești 13 ani, Tecno Plast a avut o contribuție semnificativă la economia locală, având în prezent peste 300 de angajați permanenți care își desfășoară activitatea într-o fabrică dotată cu echipamente de ultimă generație. Fabrica din Cugir produce anual peste 60 de milioane de piese. De altfel, Tecno Plast este unul dintre cei mai importanți jucători europeni în domeniul producției de componente tehnice din mase plastice pentru industrii precum automotive, electrocasnice sau echipamente industriale.

C: Ce cifră de afaceri ați avut în 2024 și cu ce cifra de afaceri credeți că veți încheia 2025? Care este salariul mediu în compania dv?

L.M: Am evoluat de la o cifră de afaceri de 2,7 milioane de Euro în 2013, până la un volum de 25 de milioane de Euro anul trecut. Pentru 2025 estimăm o nouă creștere, ne bazăm pe investițiile constante și pe profesioniștii cu care lucrăm în fabrică, și preconizăm că vom atinge o cifră de afaceri de 29 de milioane de Euro.

Salariul mediu net încasat de angajații noștri este de aproximativ 3.500 de lei, adică puțin peste 6.000 de lei brut. Dar veniturile medii nete depășesc 4.300 de lei, la un cost mediu per angajat de puțin peste 8.500 de lei.

”Vom ajunge la 50 de milioane de euro cifră de afaceri”

C: Ce sumă s- a investit până azi în TECNO PLAST și ce investiții aveți de gând să mai faceți pe termen mediu sau lung?

L.M: Din 2012 până acum, am investit aproximativ 38 de milioane de euro în modernizarea spațiilor închiriate și în tehnologizarea completă a fabricii.

Investim însă permanent în tehnologizarea fabricii, astfel încât produsele realizate aici să respecte și cele mai exigente standarde de calitate. Vom continua să facem investiții susținute pe termen scurt, mediu și lung pentru că obiectivul pe care ni l-am stabilit este dublarea cifrei de afaceri. Ori, pentru a ajunge la un volum de 50 de milioane de Euro este necesar să facem demersuri strategice importante. Avem în vedere două direcții de dezvoltare: creșterea capacității de producție și extinderea locației actuale.

Vom surclasa concurența chineză

La nivel de grup internațional, mizăm pe două direcții de viitor: crearea de noi oportunități de producție – spre exemplu extinderea în zona de aparatură medicală (am început deja în urmă cu doi ani), și a doua direcție, automatizarea – cu scopul clar declarat de a surclasa concurența de pe piața chineză. Noi avem și avantajul de face și designul, nu doar producția pieselor comandate de clienții noștri. În plus, în urmă cu trei ani, am investit 5 milioane de euro în dezvoltarea unui laborator avansat de cercetare, aflat în Torino, Italia, pentru a putea, spre exemplu, omologa anumite materiale care se folosesc în industria automotive.

C: Toată lumea se plânge de lipsa forței de muncă. La dv, în Cugir, cum vă descurcați?

L.M: Ca în majoritatea industriilor din România, recrutarea de personal calificat reprezintă o provocare importantă. Deși noi facem investiții constante, iar fabrica este lider european în domeniul nostru, nu reușim întotdeauna să identificăm profesioniștii de care avem nevoie.

Ne-am extins zona de recrutare ca să acoperim întreg județul Alba și ne-am orientat spre zonele rurale. Am identificat, astfel, persoane dornice să lucreze la noi în fabrică, pe care le-am specializat la locul de muncă și asta ne propunem să facem și în continuare.

Binele se poate întoarce către comunitate

C: Ați avut, recent, un eveniment de două zile dedicate comunității românilor din Cugir. Povestiți-ne despre acesta…

L.M: De-a lungul timpului am făcut investiții semnificative, am creat locuri de muncă, am contribuit la dezvoltarea comunității. Dar, culmea, fiindcă am fost atât de focusați pe aspectele ”tehnice”, nu am făcut ceea ce practic era la fel de important: să deschidem larg porțile ca să primim comunitatea în fabrica noastră. Și am decis că acum este momentul să facem acest lucru, și nu doar atât, să cerem voie să intrăm și noi în viața lor…mai mult decât profesională, să le aflăm grijile și preocupările, să încercăm să îi ajutăm cu o parte din ele.

Tecno Plast Community Days a fost un moment important în viața companiei, o oportunitate de a oferi publicului, reprezentanților oficialităților locale și partenerilor o privire din interior asupra activității, tehnologiilor, echipei și direcțiilor de dezvoltare ale fabricii.

Aproape de oameni de preocupările lor

Ideea acestui eveniment a pornit de la convingerea că drumul spre o comunitate mai puternică începe cu oamenii. Am conceput totul sub forma unei călătorii, am avut și un ”pașaport al comunității” pe care toți participanții au pus ștampile de ”vizite” în cele patru locații de desfășurare a evenimentului.

Călătoria noastră a început în fabrică, în inima activității Tecno Plast, acolo unde comunitatea a putut descoperi cum o fabrică modernă înseamnă mai mult decât producție. Înseamnă oameni, idei și responsabilitate. Următoarea oprire a fost la Spitalul Orășenesc Cugir, și asta pentru că sănătatea e temelia unei comunități puternice.

În cele două zile ale evenimentului, Tecno Plast a facilitat screeninguri medicale complete, în specialități multiple (printre care cardiologie, senologie, gastroenterologie sau endocrinologie) pentru toate vârstele, cu medici aduși din mari centre medicale din Cluj și nu numai, pentru ca fiecare cugirean să aibă acces la prevenție și sfaturi de la specialiști. Am continuat la Centrul de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice Lotus, unde au avut loc sesiuni de consiliere psihologică, screeninguri de medicină internă și de balneologie. Este locul unde s-a desfășurat și o masă rotundă pe tema afecțiunilor oncologice, ”Sănătatea îți aparține. Informează-te din timp!”. Au participat specialiști din domeniul oncologiei, radiologiei și psihologiei, dar și supraviețuitori ai acestui diagnostic care și-au spus povestea de viață.

A fost un eveniment extrem de reușit, o inițiativă prin care ne-am dorit să ne arătăm recunoștința pentru cugireni și să ne conectăm în mod direct cu ei.

Oameni, tehhnologie, familie

C: Dacă nu ați conduce acest business, ce drum profesional ați fi urmat?

Nu cred că aș fi urmat alt drum. Nici nu mi-am imaginat vreodată că aș putea să fac altceva. E o afacere de familie, m-am născut în fabrică, e o glumă pe care o fac mereu. Povestea noastră începe în 1979, odată cu înființarea fabricii de către părinții noștri. În 2011, după ce tatăl nostru a încetat din viață, am preluat conducerea, iar un an mai târziu, alături de sora mea, am fondat Tecno Plast Cugir. În 2017, Tecno Plast Cugir a devenit parte a grupului internațional SIGIT, iar astăzi, suntem o companie modernă și de succes.

L.M: Cât de importanți sunt oamenii pentru compania Tecno Plast?

Cei mai importanți! Poți avea tehnologii de ultimă generație și cele mai moderne procese tehnologice. Dacă nu ai oameni buni, implicați și responsabili, nimic nu va funcționa așa cum trebuie. De aceea și punem atât de mult accent pe recrutare și de aceea ne-am extins aria de căutare: pentru că îi ”vânăm” pe cei care să contribuie activ, alături de noi, la dezvoltarea companiei. De aceea am și venit cu acest concept, Tecno Plast Community Days, Zilele Comunității din Cugir, care este despre și pentru oamenii care ne-au primit în comunitatea lor și alături de care vrem să construim pe mai departe.