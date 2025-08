Mulți români care lucrează sau au lucrat în Germania se întreabă cât o să primească pensie, mai ales dacă n-au muncit acolo mulți ani. Germania nu oferă o pensie minimă garantată, așa că pensia poate fi foarte mică dacă ai contribuit puțin timp.

Cât primești depinde nu doar de câți ani ai lucrat, ci și cât ai plătit în sistem. Așa că suma e diferită pentru fiecare. Pe lângă pensie, poți cere și alte ajutoare sociale. În Germania, oamenii primesc atât o pensie de bază, cât și o securitate de bază.

Suplimentul de pensie de bază se plătește complet doar dacă venitul impozabil al unei persoane singure este sub 1.317 euro (începând din iulie 2022). Pentru un cuplu căsătorit, venitul total trebuie să fie sub 2.055 euro. Oricine a plătit contribuții la un sistem de pensii cel puțin 33 de ani poate primi ajutoare pentru securitate de bază, alocație pentru locuință și altele.

Pe lângă pensia normală, contează și pensiile speciale, cum ar fi cele pentru fermieri, funcționari publici sau profesii liberale, dar o lună de contribuții nu se numără de două ori.

În cazul pensiei de văduvie, ajutoarele se dau dacă persoana decedată a avut cel puțin 33 de ani de contribuții.

Securitatea de bază în Germania ar trebui să acopere lucruri importante, cum ar fi: banii necesari pentru trai, cheltuielile cu locuința și încălzirea, asigurările de sănătate și îngrijire, contribuțiile la pensie, nevoi speciale pentru anumite persoane și ajutor în situații dificile.

Pensia de bază nu este o pensie separată, ci un ajutor în plus la pensia legală. Se numește „supliment de pensie de bază” și se calculează pentru fiecare persoană în parte, nu e o sumă fixă. Acest supliment poate fi primit la pensia de bătrânețe, pensia de invaliditate sau pensia pentru urmași.

Dacă pensia ta este prea mică, poți cere ajutoare suplimentare ca pensionar. Când primești acest supliment depinde de un calcul destul de complicat, dar pe scurt: dacă după 45 de ani de muncă pensia ta este mai mică de 1.100 euro sau după 40 de ani e mai mică de 975 euro, poți primi pensia de bază ca supliment.

Persoanele care au nevoie pot primi ajutor de bază la bătrânețe sau dacă nu mai pot munci deloc, dacă au împlinit vârsta normală de pensionare sau dacă sunt complet incapabile de muncă și au cel puțin 18 ani.

Românii din Germania care vor pensie aici trebuie să știe că trebuie să locuiască în Germania pentru a primi acest ajutor. Asigurarea de pensii germană recomandă celor cu venit sub 924 euro pe lună să verifice dacă au dreptul la garanția de bază. Aceasta se adresează mai ales celor care nu au lucrat niciodată, cum ar fi gospodinele. Totuși, ele pot primi și o pensie specială pentru mame, pentru că timpul petrecut cu creșterea copiilor se poate conta la pensie în Germania.

Care este pensia minimă în Germania? De obicei, lucrătorii primesc o pensie mai mare decât ajutorul de bază. În iulie 2024, o persoană care a muncit 45 de ani cu normă întreagă și a avut salariul minim (12,41 euro pe oră) ar primi o pensie de aproximativ 1.129 euro după ce plătește contribuțiile sociale. Fără pensia de bază, ar fi doar 884 euro, spun sindicatele.

Cine are dreptul la suplimentul de pensie de bază? Oricine a muncit cel puțin 33 de ani (396 de luni) în sistemul legal de pensii și are o pensie mică poate primi acest ajutor în plus, potrivit Confederației Sindicale DGB.