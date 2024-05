Klaus Iohannis ar fi dispus să dea ucrainenilor un sistem de apărare antirachetă Patriot. Totuși, acesta a fost cumpărat de România cu miliarde de dolari, iar țara noastră are un singur astfel de sistem funcțional în momentul de față. Despre acest lucru a vorbit președintele cu omologul său din SUA, Joe Biden.

Robert Turcescu a declarat în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că președintele „și-a luat țară pe persoană fizică”. Jurnalistul a criticat aspru exprimarea utilizată de șeful statului.

De asemenea, el a scos în evidență că sistemul respectiv a fost vândut în Europa către multe țări, precum Olanda, Polonia sau Germania. Astfel, întreabă jurnalistul, de a fost aleasă tocmai țară noastră.

Robert Turcescu a spus și că președintele „a nenorocit România din toate punctele de vedere vreme de 10 ani de zile”.

Bun, până acum către ucraineni au dat sisteme Patriot germanii. Când au fost întrebați, polonezii au zis, noi nu, că avem o problemă. Să rămână spațiu nostru aerian descoperit? Deci nu putem să dăm. Olandezii au întors capul într-o parte. Grecii au zis, Kalimera, Kalispera, la revedere, prieteni, n-avem noi treaba, nu-i treaba noastră. Israelul nici atât că are probleme vorba aceea, doar văzurăm, da? Bă, da, spanioli, Hola, și aha, da? Nimic”, a declarat Robert Turcescu în noua ediție a podcastului .

Deci plăvanul ăsta care a nenorocit România din toate punctele de vedere vreme de 10 ani de zile, el este, mă, cel care decide, da? Ce decide? Păi vă spun eu, decide să dea cam un miliard de dolari, cât ne-a costat pe noi sistemul ăsta Patriot. Să reamintim așa, că sistemele Patriot au fost vândute în Europa către țări precum Olanda, Polonia, Germania, da? Și cam atât. Și România, da? Mai sunt posesoare de sisteme Patriot Egipt, Japonia, Israel, Arabia Saudită Kuweit și China, da? A, și Spania, am zis, și Emiratele Arabe Unite și Qatar, da? Astea mai au sisteme Patriot.

Robert Turcescu a subliniat și că nu a spus nimeni absolut nimic. Mai precis, nu a existat nicio dezbatere națională, fiind vorba de un miliard de euro.

Jurnalistul spune și că viitoarea administrație SUA va întreba de ce nu s-a oferit altă țară să dea acest ajutor.

„S-a găsit România, mă. A mai proastă găină din ogradă, da? A mai proastă găină din ogradă prin vocea claponului național, care când are câte o problemă de-asta e domnul Freacă Verighetă, deci acest Freacă Verighetă, s-a gândit el, bă, zice, mă duc eu acasă, eu, mă, l-ați auzit, eu, să vorbesc în CSAT și sigur, le dăm, da, să vedem cum facem să nu rămână România descoperită. Păi ce mă le-ai luat tu din banii tăi, mă? Păi de unde, până unde am ajuns, mă, noi atât de tâmpiți noi ca nație? Cum am ajuns, mă, noi ca nație să depindem și să nu scoatem un miau? Bă, n-a zis un politician nimic, mă, apropo de această mizerie ordinară.

Deci nimeni n-a zis absolut nimic. Bă, o dezbatere națională, bă, eu vorba de un miliard de euro, mă! Le-am dat un miliard americanilor cu Bechtel-ul, cu toată povestea aia degeaba, n-au făcut nimic. Acum dăm un miliard de euro către ucraineni așteptând că, vezi, Doamne, ne vor întoarce acest sistem patriot americanii la un moment dat. Când, mă? Că pleacă administrația Biden, vine alta administrație, mă. Trump, care, Trump, poate să spună că: Le-ați dat ucrainenilor? Ce v-am pus noi, mă? V-am pus noi, mă? Bine că le-ați dat, treaba voastră, tâmpiților, ce, v-am pus noi?

De ce nu le-au dat polonezii, mă, o să întrebe Trump la un moment dat? De ce nu le-au dat grecii, mă, olandezii? Kuwait, mă, Qatarul, Emiratele Arabe Unite, că au bani, mă, de ce nu le dau ăia, mă, la un moment dat? Da? În toată povestea asta, deci noi suntem niște tâmpiți, mă, am ajuns cretinii Europei. Pentru că am lăsat politica externă, afacerile externe, ca să nu mai spun și de la interne, pe mâna cui, mă? Pe mâna lui Klaus Iohannis din Sibiu, mă. Klaus Iohannis din Sibiu. Ăsta e Klaus Iohannis? Nu e altceva. E un Klaus Iohannis din Sibiu, mă, să fie foarte clar. Nu e împăratul României”, a conchis jurnalistul.