Cutremur în sistemul de pensii. Cine va avea dreptul să primească pensia de stat

Cutremur în sistemul de pensii. Ministrul de Finanțe al Marii Britanii, Rachel Reeves, a fost îndemnată să își testeze pensia de stat în funcție de venituri. În prezent, oricine are vârsta de 66 de ani sau peste are dreptul la o pensie de stat - în valoare de până la 11.973 de lire sterline pe an.