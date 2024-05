Cum va arăta agricultura viitorului? Ce putem spune este că va fi cu mult mai diferită față de momentul actual. Vom avea parte de o realitate în care tehnologia avansată va putea fi regăsită în fiecare fermă. Iar culturile vor putea fi controlate cu un singur click pe telefonul mobil. O astfel de soluție este prezentă în România și, cu siguranță, se va extinde din ce în ce mai mult.

De cele mai multe ori, noi ajungem să fim oglinda părinților. De când suntem mici rămânem fascinați de pasiunea cu care modelele noastre în viață își practică activitatea. Dar putem observa și greutățile prin care trec. Acesta este și exemplul lui Jean Ionescu. Care a ales să facă pași în domeniul agriculturii deoarece a știut cu ce „se mănâncă” o astfel de meserie de la mama sa.

„Mama mea a activat în agricultură, mai precis în zona irigațiilor din vechiul regim comunist. Acolo am înțeles ce eforturi sunt și ce muncă asiduă există în a produce mâncarea pentru populație, înțelegând totul, să spunem, de la firul ierbii,” a explicat Jean Ionescu.

Odată ce ai pasiune, lucrurile vin de la sine. Drept urmare, Jean a absolvit Facultatea de Agronomie în cadrul Universității din Craiova. Urmând finalizarea programelor de masterat și doctorat în agricultură. După terminarea facultății, s-a angajat în cadrul Stațiunii de cercetări agricole Șimnic – Craiova, experiență care a reprezentat baza carierei sale. Drumul l-a dus mai departe către Pioneer, una dintre companiile fondatoare a Corteva Agriscience, unde activează de 20 ani. La nivelul Corteva Agriscience, acesta a fost parte a echipei încă de la înființarea companiei.

Construind pe o bogată moștenire a celor trei companii Dow, DuPont și Pioneer, Corteva are o istorie de peste 200 de ani. Mai mult de atât, Pioneer a fost un deschizător de drumuri în avansarea industriei agricole. Compania a venit de-a lungul anilor cu soluții care sunt folosite și astăzi în agricultură. Iar realizările Pioneer au fost continuate de Corteva Agriscience, care dă tonul din punct de vedere al noilor soluții agricole pentru fermieri.

De asemenea, compania a avut un impact semnificativ pe piața din România, aducând în premieră hibrizii de porumb, o soluție care a crescut semnificativ productivitatea.

Corteva Agriscience combină inovația de vârf și interacțiunea cu clienții cu execuția operațională. În scopul de a livra soluții profitabile pentru cele mai presante provocări agricole la nivel mondial. Brandul Pioneer® a fost și continuă să fie un lider în dezvoltarea și producția de semințe.

În România, compania Corteva Agriscience prin brandul Pioneer® este lider absolut în furnizarea semințelor de porumb, floarea soarelui, rapiță și a soiurilor de soia. Vorbim de genetică și semințe de cea mai ridicată calitate. Care ușurează viața fermierilor și reduc riscurile la care se expun aceștia. Un mare succes comercial pe piața din România l-a adus gama de hibrizi de porumb Optimum® AQUAmax®. Care a schimbat regulile din punct de vedere al rezistenței plantelor la secetă și arșiță atmosferică.

De asemenea, o realizare de ultimă generație în domeniul rapiței, o cultură cu importanță semnificativă în România, este hibridul marca Pioneer® PT303 Sclerotinia Protector (SP).

Agricultura din România are mare nevoie de apă. Țara noastră este situată într-o zonă destul de secetoasă a planetei. Iar acest lucru este extrem de accentuat în sud, sud-estul și sud-vestul României. Unde mulți fermieri au suferit pierderi financiare semnificative.

„Din păcate, România nu reușește să producă constant, de la un an la altul, și vă dau doar un rezultat, să spunem, negativ la porumb. Foarte greu sărim de 4,5 tone, productivitate medie pe unitatea de suprafață și acest lucru este cauzat de seceta și arșița excesive. Este clar că apa și infrastructura de irigații sunt motorul creșterii productivității agriculturii din România,” a spus Jean Ionescu.

Potrivit expertului, statul ar putea face mai mult pentru a ajuta agricultura și a-i susține pe fermieri. Iar nevoia este simplă și exprimată de ani de zile de cei afectați: investițiile în infrastructura de irigație. Fermierii trebuie să aibă la poarta fermei apă. Pentru a deveni mai performanți din punct de vedere agricol, în contextul în care schimbările climatice iau cu asalt lumea în care trăim.

„Sunt zone unde anul trecut am avut 230-250 mm/m2 de precipitații. Iar o agricultură normală, de obicei, trebuie să aibă undeva de la 550-600 mm/m². Adică, vă dați seama, nivelul de precipitații este mai puțin de jumătate față de normal. Practic, este factorul major care limitează productivitatea. Dacă am fi avut apă, la un nivel foarte performant din punct de vedere al irigațiilor, am fi reușit cu siguranță să stăm foarte bine din punct de vedere productiv,” a adăugat Country Leader-ul Corteva Agriscience pentru România și Republica Moldova.