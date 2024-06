”Antreprenor de Obor”. Familia care și-a crescut spectaculos afacerea cu pește proaspăt. Bogdan ”Cartof” și secretul tranșării

Canicula de afară ne împinge spre soluții alimentare cât mai sănătoase. Doamne ferește să mănânci carne grea pe vremea asta. Poți, dar pe riscul sistemului tău cardio-vascular. Așa că am ajuns în Hala Obor pentru a vedea ce varietăți de pește găsim. Am cunoscut o familie care ține două tarabe cu astfel de produse. Familia Cartof care vinde pește proaspăt. Așa am aflat ce este prerăcirea la capturile proaspete și care este importanța ei. Dacă ai răbdare și citești, afli și tu din acest nou episod de „Antreprenor de Obor”.