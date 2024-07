De mii de ani, oamenii studiază efectele benefice ale extracțiilor din plante asupra sănătății și în tratarea diferitelor boli. Aceste tratamente bazate doar pe elemente din natură, fără compuși chimici, poartă denumirea de medicină naturistă. Produsele se numeau, până în urmă cu vreo 15 ani, medicamente naturiste, dar o decizie a Guvernului Boc le-a transformat în suplimente alimentare, care se găsesc în magazinele de tip Plafar.

Din Hala Obor nu putea lipsi un loc din care seniorii din zonă să își cumpere aceste tratamente bazate pe plante. Magazinul este ținut de soții Maria și Vetu Ioniță. Ea are 66 de ani, el 71. Au devenit antreprenori imediat după Revoluție. ”A fost nebunia aceea după 1989 că toți trebuie să devenim patroni. Așa că ne-am făcut și noi firmă. Între 1990 și 1995 am adus bere la cutie din Bulgaria, Polonia și Slovacia. Nu aveam un magazin, o vindeam la restaurante”, povestește Vetu Ioniță. Practic, a început cu un business to business.

De la B2B cu bere la servicii de aprovizionare

Pe vremea aceea era maestru tehnician la fabrica Mecanică Fină. A lucrat acolo până în 1992. Comerțul cu bere mergea atât de bine încât nu mai avea rost să stea blocat într-un post de salariat. În 1996, a cumpărat o dubiță din Germania cu gândul de a o vinde în țară. Numai că Guvernul Ciorbea, instalat la finalul acelui an, a liberalizat cursul de schimb valutar, valoarea mărcii s-a dublat aproape instantaneu, iar antreprenorului nostru i-a fost imposibil să mai vândă autovehiculul. Așa că ideea comerțului cu mașini aduse din Occident a murit în fașă.

Dar a apărut o nouă oportunitate. ”Dubița din Germania era o mașină foarte bună pentru acele vremuri în București. Așa că am început să car marfă din depozite pentru comercianții din zonă. Încă nu apăruseră agenții de vânzări ca să îți aducă marfa la stand. Mie îmi mergea foarte bine, suna telefonul acasă toată ziua, nu mai făceam față la comenzi”, își amintește bărbatul.

Așa a ajuns să învețe de unde să ia marfă bună și ieftină. Cu toate acestea nu își dorea să devină comerciant. ”Nu mi-a plăcut niciodată ideea. Să stau eu să întreb oamenii ce își doresc, să trag de ei să cumpere nu e stilul meu. Dar soția și cumnata mea au insistat să ne deschidem și noi magazin”, spune Vetu Ioniță.

De la alimente la Plafar

În 1998 au ajuns în Obor. Spune că pe vremea aceea spațiile din Hala Obor nu erau așa căutate. La început au vândut alimente, în două spații în Hală. Dar într-unul din depozite a găsit niște ceaiuri foarte îndrăgite de copiii lui. Așa a început drumul către un magazin de medicamente naturiste, suplimente alimentare, cum se numesc acum.

Locul pe care are acum standul de 25 de metri pătrați a rămas punctul fix al micii afaceri din 1998. La începutul anilor 2000, familia s-a extins și în alte standuri de pe platforma Obor. ”Prin 2001-2002 a făcut și Onțanu niște mici magazine din metal pe platforma din zonă. Am închiriat și acolo, dar am renunțat repede. Era 300 de dolari chiria, ceea ce era mult pentru vremurile acelea. În perioada aceea, am mai avut un stand în afara Halei, dar cel din interior a rămas mereu de bază”, își amintește bărbatul.

În anii 2000, au apărut agenții comerciali, așa că munca i s-a simplificat. Nu mai era nevoie să meargă el după marfă, doar comanda. Așa a avut timp și energie pentru extindere.

Criza din 2008 i-a contractat afacerea

Până la criza economică din 2008-2010 a avut și angajați în Plafar. Treaba mergea bine, dar în acea perioadă și-au redus activitatea și au rămas cu standul unde îi găsiți și astăzi. Îmi atrage atenția în discuțiile cu clienții că spune prețurile la produse fără a mai verifica pe o listă sau fără ca acestea să aibă costul afișat pe cutie.

”Am peste 1.000 de produse diferite în Plafar și știu prețurile la toate. Știu și câte am din fiecare. Avem cam tot ce are o farmacia clasică. Mai puțin medicamente pentru situații grele, cum sunt cele pentru coagularea sângelui”, îmi spune bărbatul.

La Plafarul din Obor, familia Ioniță practică un adaos comercial cuprins între 10 și 50%. Cel maxim se aplică de obicei ceaiurilor, unde câștigul este de câțiva zeci de bani la o cutie. Acum, afacerea familiei a rămas singurul magazin de profil din zonă. A mai fost în Hală, dar s-a închis în primăvara acestui an.

Din numărul de oameni care au cumpărat în perioada scurtă pe care am petrecut-o la stand, magazinul nu pare să ducă lipsă de clienți. ”Avem cam 200 de oameni zilnic care cumpără de la noi. În 26 de ani ne-am făcut clienți fideli din zonă, ne știe toată lumea”, spune Vetu Ioniță.

Criză de Tianli la Obor

Cele mai vândute produse în Plafar-ul din Obor sunt ceaiurile, care au prețuri cuprinse între trei lei și 30 de lei. Cele scumpe sunt la cutii mai mari. Așa descopăr că există un ceai de Peliniță care ar avea efecte benefice în tratarea diferitelor tipuri de cancer. Pe lângă ceaiuri, foarte căutate sunt și cremele împotriva durerilor reumatice. Cea ieftină este 13 lei, iar cea mai scumpă 55 de lei, Puterea Ursului. Un soi de unguent în amintirea vremurilor trecute.

Observ expusă și o cutie pe care scrie ”Natural Potent”. E din China. ”Acesta este mai slab. Lipsește Tianli de pe piață și l-am adus pe aceasta. Dar nu se vinde bine. Abia am vândut o cutie în două săptămâni. Tianli se vinde mai bine”, mă lămurește proprietarul de Plafar.

E mulțumitor cu ce pleacă acasă la final de lună? Este ultima curiozitate a mea. ”Plecăm cam cu un salariu eu și soția. Avem pensii mici. Eu am 1700 de lei, ea are 1200 de lei. Așa că avem nevoie și de câștigul de aici pentru a ne întreține. Ne gândim ca în următorii ani să închidem și noi prăvălia”, îmi spune bărbatul. Se pare că aceasta mică afacere nu va fi continuată de copii. Cei doi soți au doi băieți care lucrează în administrația publică și nu își doresc să devină comercianți. Deocamdată, pe soții Ioniță îi găsiți în zona centrală a Halei Obor. Dacă nu vă descurcați cu localizarea, întrebați de Plafar Obor. Găsiți deschis șapte zile din șapte, de la șapte dimineața la 15.30.

Istoria seriei ”Antreprenor de Obor”

Aceste materiale sunt dedicate unor oameni care nu își parchează ultimul model de Mercedes atunci când vin să verifice contabilitatea firmei, ci merg uneori cu mijloace de transport în comun de acasă până la standurile din Hală. Ideea a pornit de la postările de pe pagina de Facebook a Halei Obor, unde am descoperit că avem un soi de mall atipic în mijlocul Capitalei. Un loc în care găsești aproape orice, care vibrează de viață, chiar dacă majoritatea clienților sunt seniori, și unde se muncește foarte bine și fără aer condiționat.

