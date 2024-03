Antreprenor de Obor. Maricela Bîrlă, femeia care îi tunde pe oboreni. A venit în București cu visul de a avea propria frizerie

Există în Hala Obor, la etajul 1, un salon de frizerie-coafură. Am intrat curios să văd care este povestea acelui lor. Așa am descoperit-o pe Maricela Bîrlă, o femeie care în tinerețe a venit din Focșani la București cu visul de a avea propria afacere. În urmă cu aproape trei decenii și-a deschis propria frizerie. De aproape două decenii este in Hala Obor.