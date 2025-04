Prime de Paște 2025. Angajații Complexului Energetic Oltenia nu vor primi primă de Paște în acest an, deși ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a dat aprobarea pentru acordarea acestui bonus. Totuși, administrația CEO a explicat că primă nu poate fi oferită din cauza faptului că bugetul companiei nu a fost încă aprobat.

În acest an, minerii nu au luat primă de Paște. Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, a declarat că, în ciuda unor critici din partea celor rău intenționați, a celor necunoscători sau frustrați, au reușit să reîntregescă fondul de salarii pentru anul 2025, asigurându-se că angajații vor primi salariile întregi în primele patru luni. De asemenea, au păstrat valoarea tichetului de masă la 35 de lei, contrar unor informații care susțineau că acesta va fi redus la 18 lei.

Popescu a subliniat că, după negocieri cu directoratul și discuțiile cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja, au reușit să păstreze valoarea voucherului de vacanță la 3000 de lei și să-l acorde sub o formă sau alta în acest an, în ciuda unei legi care impunea un voucher de vacanță de 800 de lei pentru unii și zero pentru alții. El a exprimat o amărăciune față de faptul că, deși au reușit să obțină această sumă pentru angajați, unii colegi s-au supărat că banii nu au fost acordați de Paște, așa cum fusese discutat inițial.

“Indiferent de ce spun unii sau alții, unii rău intenționați, alții, poate, în necunoștință de cauză, alții și puțin frustrați, cel puțin vreo 2-3 îi știu eu, până la urmă, situația stă așa, am reușit să reîntregim fondul de salarii pe anul 2025 cu primele 4 luni, luându-ne salariile întregi, am reușit să păstrăm valoarea tichetului de masă la 35 de lei, să nu fie tăiat la 18 lei, cum spunea unul sau altul.

Am reușit să păstrăm valoarea voucherului de vacanță 3000 de lei, să-l acordăm sub o formă sau alta, în acest an, fiindcă o lege nenorocită, făcută de nimeni din mișcarea sindicală și făcută de alți politicieni, care stabilea un voucher de vacanță la 800 de lei pentru unii și zero lei pentru altul.

Aici, este o amărăciune a mea și rog colegii să nu se supere pe mine, dar în loc să ne bucurăm cu toții că am reușit ca, după negocierea cu directoratul, după discuțiile avute cu domnul ministru Burduja, să câștigăm această diferență de la 800 la 3000 de lei, am reușit să-i convingem să dăm banii colegilor, ne supărăm unii că nu am reușit să dăm acești bani de Paște, așa cum a fost discuția, într-o primă fază, la București”, a afirmat acesta.