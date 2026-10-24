Schimbarea orei ar putea fi eliminată definitiv. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății

Schimbarea sezonieră a orei revine în atenția specialiștilor, pe fondul discuțiilor privind renunțarea definitivă la această practică. O analiză realizată de cercetători canadieni arată că menținerea orei standard pe tot parcursul anului ar putea avea beneficii pentru sănătate. Studiul examinează efectele luminii naturale asupra somnului, ritmului biologic și sănătății mintale. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Canadian Medical Association Journal.

Schimbarea orei și posibilitatea eliminării acesteia au fost analizate de o echipă de cercetători canadieni, care a comparat efectele menținerii permanente a orei standard, cunoscută drept ora de iarnă, cu cele ale utilizării orei de vară pe tot parcursul anului. Potrivit concluziilor, ora standard ar reprezenta varianta mai favorabilă pentru sănătate, deoarece permite expunerea mai devreme la lumina naturală a dimineții.

Menținerea permanentă a orei de vară ar prelungi perioada de lumină din timpul serii, însă ar întârzia răsăritul cu o oră, potrivit ceasului, în lunile de iarnă. În aceste condiții, persoanele care încep programul de lucru sau cursurile dimineața ar petrece mai mult timp în întuneric.

Analiza apare într-un context în care mai multe administrații nord-americane au luat măsuri pentru renunțarea la modificarea sezonieră a ceasurilor.

Provincia canadiană Columbia Britanică a adoptat ora de vară permanentă în martie 2026. Alberta și Teritoriile de Nord-Vest au decis, de asemenea, să păstreze ora de vară pe tot parcursul anului, fără revenirea la ora standard în noiembrie.

În Statele Unite, Camera Reprezentanților a aprobat, la 14 iulie 2026, un proiect legislativ privind introducerea permanentă a orei de vară. Documentul a fost transmis unei comisii a Senatului în ziua următoare.

Psihiatrul Raymond Lam, de la Universitatea British Columbia, și colegii săi au evaluat consecințele asupra sănătății ale celor două variante. Cercetătorii au analizat ora standard, utilizată în mod obișnuit iarna, și ora de vară, care presupune avansarea ceasurilor cu 60 de minute.

La studiu a participat și Ralph Mistlberger, cercetător specializat în somn și ritmuri circadiene la Universitatea Simon Fraser.

Echipa a examinat cercetări publicate anterior privind ritmurile biologice, calitatea somnului, dispoziția psihică, educația și consecințele economice ale organizării timpului.

Au fost analizate inclusiv experiențele unor state care au aplicat sisteme orare permanente, precum și diferențele dintre orele răsăritului și apusului în mai multe orașe canadiene.

Un exemplu prezentat de cercetători privește orașul Toronto. La începutul lunii ianuarie, cel mai târziu răsărit al iernii ar avea loc la ora 7:51 dacă ar fi păstrată permanent ora standard. În cazul utilizării orei de vară pe tot parcursul anului, soarele ar răsări la 8:51.

Astfel, o persoană care se trezește la ora 7:00 ar începe ziua înainte de răsărit în ambele situații. Diferența este că, în cazul orei standard, lumina naturală ar apărea cu 60 de minute mai devreme.

Durata efectivă a zilei nu se modifică prin alegerea unui sistem orar. Se schimbă numai corespondența dintre ora afișată de ceas și momentele răsăritului și apusului.

Ceasul biologic central al creierului coordonează somnul, starea de vigilență și alte funcții zilnice ale organismului. Pentru a rămâne sincronizat cu alternanța naturală dintre zi și noapte, acesta are nevoie de ajustări regulate.

Lumina primită dimineața contribuie la deplasarea ritmului biologic către ore mai timpurii, în timp ce expunerea la lumină seara favorizează întârzierea acestuia.

Ralph Mistlberger a explicat pentru ScienceAlert acest mecanism prin comparația cu un ceas de mână care rămâne zilnic în urmă cu zece minute și trebuie reglat în fiecare dimineață pentru a indica ora corectă.

În absența unei expuneri suficiente la lumina dimineții, ritmul somnului se poate deplasa treptat către ore mai târzii. Programul școlar și cel profesional rămân însă neschimbate, ceea ce poate determina reducerea duratei de odihnă.

Specialiștii atrag atenția și asupra fenomenului denumit jetlag social, care apare atunci când există o diferență între ritmul biologic individual și programul impus de activitățile cotidiene.

Cercetările au identificat asocieri între acest decalaj și deteriorarea unor indicatori ai sănătății fizice și mintale. Efecte similare au fost observate și în cazul somnului insuficient, în timp ce modificările sezoniere ale orei pot perturba suplimentar odihna.

Cercetătorii au analizat și diferențele geografice existente în interiorul acelorași fusuri orare, unde momentul răsăritului poate varia considerabil de la o regiune la alta.

Persoanele care locuiesc mai aproape de extremitatea vestică a unui fus orar au parte de răsărituri mai târzii, raportate la ora oficială.

Unele studii au identificat asocieri între această poziționare geografică, reducerea duratei somnului și rezultate mai slabe pentru anumiți indicatori de sănătate și economici.

Autorii precizează însă că aceste corelații nu demonstrează existența unei relații directe de cauzalitate.

Un alt aspect examinat în cadrul analizei privește tulburarea afectivă sezonieră, o formă de depresie care apare frecvent în lunile de iarnă.

Una dintre principalele explicații științifice ale acestei afecțiuni este legată de întârzierea ritmului circadian, determinată inclusiv de expunerea insuficientă la lumina naturală în primele ore ale zilei.

Terapia cu lumină puternică administrată dimineața poate contribui la ajustarea ceasului biologic către ore mai timpurii.

În schimb, un răsărit mai târziu, asociat menținerii permanente a orei de vară, ar putea acționa în direcția opusă.

Potrivit cercetătorilor, adolescenții și adulții tineri pot fi mai vulnerabili la aceste efecte, deoarece ritmul lor biologic tinde în mod natural să se deplaseze către ore mai târzii.

Ralph Mistlberger consideră că începerea cursurilor și a programului de lucru la ore mai târzii ar putea contribui la reducerea acestor dificultăți.

Specialistul a menționat și posibilitatea utilizării unui iluminat interior mai puternic dimineața, pentru a compensa parțial lipsa luminii naturale.

Menținerea orei de vară pe tot parcursul anului a mai fost testată în diferite state, însă unele dintre aceste experiențe s-au încheiat prin revenirea la sistemele anterioare.

Statele Unite au introdus ora de vară permanentă în 1974, dar au abandonat măsura în același an.

Decizia a fost influențată de îngrijorările legate de diminețile întunecate din timpul iernii, în special de situația copiilor care trebuiau să se deplaseze către școală înainte de răsărit.

Rusia a adoptat un sistem similar în 2011, dar a renunțat la acesta în 2014.

Autorii analizei recunosc că ora de vară permanentă prezintă și anumite avantaje. Serile mai luminoase pot oferi mai mult timp pentru activități în aer liber și socializare.

Pe de altă parte, ora standard presupune instalarea mai devreme a întunericului în serile de iarnă. În timpul verii, răsăriturile foarte timpurii pot determina unele persoane să se trezească înainte de ora dorită.

Importanța acestor diferențe depinde inclusiv de latitudinea localităților și de poziția acestora în interiorul fusului orar.

Analiza publicată în Canadian Medical Association Journal evidențiază și limitele dovezilor științifice disponibile privind efectele pe termen lung ale menținerii permanente a unui singur sistem orar.

O parte importantă a informațiilor provine din studii observaționale și comparații geografice, care nu permit stabilirea cu certitudine a tuturor consecințelor asupra sănătății.

Pe baza datelor examinate, autorii recomandă păstrarea permanentă a orei standard, în cazul în care autoritățile decid eliminarea schimbărilor sezoniere.

Pentru administrațiile care optează totuși pentru ora de vară permanentă, cercetătorii propun evaluarea posibilității de a începe mai târziu activitățile școlare și profesionale.

Aceștia recomandă, de asemenea, îmbunătățirea expunerii la lumină în timpul dimineții și monitorizarea unor indicatori precum tulburările de somn, depresia sezonieră, absenteismul și accidentele rutiere.