Bank of America, amendată cu 1,21 miliarde de dolari pentru nereguli în combaterea spălării banilor. Sancțiunea va afecta profitul trimestrial al băncii

Bank of America a fost amendată cu 1,21 miliarde de dolari de autoritățile de reglementare din Statele Unite, în urma unor deficiențe extinse în detectarea potențialelor operațiuni de spălare a banilor și a altor activități ilegale. Banca a anunțat că sancțiunea va afecta rezultatele financiare din al treilea trimestru.

Potrivit Departamentului Trezoreriei al SUA, amenda este a treia ca mărime din istoria instituției și a fost aplicată deoarece banca nu a raportat autorităților tranzacții suspecte în valoare de peste 5 miliarde de dolari. Dintre acestea, operațiuni în valoare de 1 miliard de dolari prezentau riscuri legate de securitatea națională și alte riscuri prioritare asociate finanțării activităților ilegale, conform informațiilor publicate de Reuters.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat că instituțiile financiare au un rol esențial în protejarea securității economice și naționale a Statelor Unite. În opinia sa, atunci când o bancă de dimensiunea Bank of America nu își respectă obligațiile privind combaterea spălării banilor și aplicarea sancțiunilor, consecințele depășesc limitele instituției și expun întregul sistem financiar american unor riscuri semnificative legate de finanțarea activităților ilegale.

Departamentul Trezoreriei a mai arătat că banca a acordat prioritate veniturilor în construirea programelor de conformitate. De asemenea, instituția s-ar fi bazat excesiv pe sesizările venite din exterior, inclusiv din partea autorităților de aplicare a legii și a altor instituții financiare, în loc să se bazeze pe propriile mecanisme interne de control.

Ordinul de consimțământ impune Bank of America să angajeze o entitate independentă care să examineze tranzacțiile efectuate în trecut. Aceasta va trebui să identifice activitățile suspecte pe care banca nu le-a detectat la momentul respectiv și să raporteze operațiunile respective către Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), instituția responsabilă de combaterea infracțiunilor financiare.

Un purtător de cuvânt al Bank of America a transmis că respectarea cerințelor privind combaterea infracțiunilor financiare reprezintă o responsabilitate importantă pentru bancă. Acesta a precizat că instituția a investit miliarde de dolari în tehnologie și a alocat mii de angajați pentru combaterea criminalității financiare. Potrivit reprezentantului băncii, echipa a avansat considerabil în activitatea necesară pentru remedierea problemelor semnalate de autoritățile de reglementare și este hotărâtă să finalizeze acest proces.

Rezultatele financiare ale băncii pentru al treilea trimestru, care urmau să fie publicate miercuri, vor include o cheltuială de 1,2 miliarde de dolari asociată amenzii. Suma nu va putea fi dedusă fiscal și va reduce profitul net trimestrial cu aproximativ 17 cenți pe acțiune.

Analiștii estimează un profit ajustat de 1,10 dolari pe acțiune, potrivit mediei estimărilor compilate de LSEG. Această prognoză nu include însă cheltuieli excepționale precum amenda aplicată de autorități.

Acțiunile Bank of America au scăzut cu 2,7% în tranzacțiile efectuate după închiderea ședinței bursiere, după ce în timpul sesiunii încheiaseră ziua în scădere cu 1,1%.

Amenda ar putea accentua sentimentul negativ al investitorilor și ar putea alimenta îngrijorările privind creșterea cheltuielilor băncii. O altă întrebare este dacă Bank of America va putea menține ritmul trimestrial de răscumpărare a propriilor acțiuni, care se situează la aproximativ 6 miliarde de dolari.

Erika Najarian, analistă la UBS, a arătat într-o notă că sancțiunea ar putea afecta suplimentar percepția investitorilor asupra instituției. În condițiile în care rezultatele financiare urmau să fie publicate miercuri, aceasta estima că acțiunile băncii ar putea avea o evoluție mai slabă decât cele ale pieței la deschiderea următoarei ședințe de tranzacționare.

Analista a remarcat, totodată, că sancțiunea nu a fost însoțită de impunerea unei limite asupra activelor băncii. O asemenea măsură de reglementare ar fi restricționat dimensiunea pe care instituția financiară ar putea să o atingă în viitor.

Din valoarea totală a sancțiunilor, Oficiul Controlorului Monedei (Office of the Comptroller of the Currency – OCC) a aplicat Bank of America o amendă civilă de 750 de milioane de dolari. Aceasta este cea mai mare sancțiune de acest tip din istoria autorității de reglementare.

OCC a invocat deficiențele din programele băncii pentru combaterea spălării banilor, care nu au fost remediate în mod corespunzător. Problemele fuseseră identificate în cadrul unui ordin de încetare și abținere emis de autoritatea de supraveghere în 2024.

Regulatorul a constatat că programul de conformitate al băncii era deficitar și ineficient. De asemenea, sistemul de monitorizare a tranzacțiilor a determinat întârzieri în depunerea rapoartelor privind activitățile suspecte, în cazul unor tranzacții în valoare de miliarde de dolari.

Separat, banca a plătit o amendă de 11,6 milioane de dolari către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (Office of Foreign Assets Control – OFAC), pentru peste 400 de încălcări aparente ale mai multor programe de sancțiuni.

Departamentul Trezoreriei a precizat că Bank of America a procesat din greșeală milioane de dolari în plăți care încălcau regimurile de sancțiuni aplicate unor țări precum Rusia și Iran.

Sancțiunea împotriva Bank of America a fost anunțată la câteva zile după ce American Express a primit, la rândul său, o amendă de 350 de milioane de dolari pentru deficiențe similare în combaterea spălării banilor.