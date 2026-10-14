Românul care a cumpărat peste 100 de apartamente în Elveția. Cătălin Iordăchescu pregătește extinderea Tezaur cu încă 100 de agenții

Omul de afaceri Cătălin Iordăchescu, fondatorul rețelei Tezaur, a construit un portofoliu imobiliar important în România și Elveția, unde deține peste 100 de apartamente și mai multe clădiri situate în zone centrale din Lugano. Supranumit „Il Rumeno” de elvețieni, antreprenorul a atras atenția presei locale prin amploarea investițiilor sale. În paralel, pregătește o extindere a rețelei Tezaur cu încă 100 de agenții în România, după ce a refuzat o ofertă de preluare a companiei.

După aproximativ trei decenii în care a preferat discreția, Cătălin Iordăchescu a început să vorbească public despre afacerile dezvoltate în România și Elveția.

Publicația elvețiană Corriere del Ticino l-a prezentat drept omul care a cumpărat „jumătate din Lugano”, o formulare care reflectă amploarea investițiilor sale imobiliare în orașul elvețian.

Portofoliul antreprenorului cuprinde peste 100 de apartamente, dar și clădiri comerciale amplasate în zone centrale. Printre proprietățile achiziționate se numără și imobilul de pe Via Nassa în care a funcționat anterior un magazin Gucci.

Iordăchescu evită să dezvăluie valoarea totală a investițiilor și preferă să vorbească despre strategia pe termen lung. Principiul său este să cumpere proprietăți pe care să le păstreze, în loc să urmărească revânzarea rapidă pentru obținerea unui profit.

Aceeași abordare este aplicată și în cazul companiei Tezaur, pe care nu intenționează să o vândă, în ciuda interesului manifestat de un investitor internațional.

Unul dintre principalele proiecte ale antreprenorului este extinderea rețelei Tezaur, care avea peste 53 de agenții la momentul interviului acordat publicației Ziarul Financiar.

Planul prevede deschiderea a încă 100 de unități în următorii ani, ceea ce ar putea duce rețeaua la peste 150 de agenții.

Cătălin Iordăchescu susține că dispune de finanțarea necesară pentru realizarea investiției, însă nu a făcut public bugetul total.

Potrivit estimărilor sale, extinderea ar putea fi finalizată într-un interval de unu până la trei ani, obiectivul fiind încheierea proiectului în aproximativ doi ani.

Procesul presupune identificarea unor spații comerciale potrivite, recrutarea personalului și pregătirea echipelor pentru activitatea din noile agenții.

În dezvoltarea companiei este implicat și Gabriel Mutu, fost asociat al antreprenorului în anii ’90. După retragerea din politică, acesta a revenit în mediul de afaceri și urmează să contribuie la extinderea Tezaur, în special în România.

Parcursul antreprenorial al lui Cătălin Iordăchescu a început în primii ani de după 1990, când a intrat pe piața schimbului valutar prin compania România Exchange.

Ulterior, activitatea s-a extins către împrumuturile garantate cu bunuri, ceea ce a presupus dezvoltarea unor competențe în evaluarea aurului și a bijuteriilor.

La primul sediu Tezaur de pe Calea Moșilor, antreprenorul a apelat la un bijutier pentru a-i instrui pe angajați în identificarea și evaluarea metalelor prețioase.

Pe măsură ce afacerile s-au dezvoltat, costurile spațiilor comerciale au devenit tot mai importante. Din acest motiv, Iordăchescu a început să cumpere imobilele în care funcționau activitățile sale.

În perioada 1997–1998, acesta a vândut o parte dintre afacerile din domeniul serviciilor financiare și a direcționat capitalul către investițiile imobiliare.

Portofoliul a crescut treptat, incluzând locuințe, spații comerciale și clădiri de birouri.

Criza financiară din 2008 a reprezentat un moment important în dezvoltarea afacerilor. În condițiile în care unii chiriași au solicitat reducerea suprafețelor ocupate, spațiile rămase libere au fost utilizate pentru extinderea activităților Tezaur.

Investițiile imobiliare din Lugano au început în 2018, iar alegerea orașului a fost influențată atât de oportunitățile economice, cât și de preferințele personale ale antreprenorului.

Apropierea de munte și de lac, dar și posibilitatea de a învăța limba italiană au contribuit la decizia de a se stabili în Elveția împreună cu familia.

Capitalul utilizat pentru primele achiziții a provenit din dividende și din vânzarea unor proprietăți din România. Ulterior, dezvoltarea portofoliului a fost susținută și prin finanțări bancare obținute în Elveția.

Strategia sa imobiliară presupune achiziționarea unor clădiri care pot genera venituri din mai multe surse.

Spațiile comerciale de la parter sunt închiriate, iar veniturile obținute pot contribui la finanțarea lucrărilor de renovare a apartamentelor situate la etajele superioare.

În cazul locuințelor, Iordăchescu a trecut de la închirierea apartamentelor cu bucătării echipate la oferirea unor spații complet mobilate.

Pentru amenajări colaborează cu arhitecți tineri din România și cu producători de mobilier din Italia.

Potrivit antreprenorului, două dintre cele trei apartamente aflate în renovare la momentul interviului fuseseră deja închiriate pe baza proiectelor de amenajare.

Majoritatea locuințelor sunt destinate închirierii pe termen lung, în timp ce o parte mai mică este utilizată pentru închirieri turistice, activitate în care sunt implicați și doi dintre fiii săi.

Una dintre achizițiile importante ale antreprenorului este imobilul situat pe Via Nassa, una dintre străzile comerciale cunoscute din Lugano.

Clădirea a găzduit anterior un magazin al brandului Gucci, iar plecarea acestuia fusese anunțată înaintea finalizării tranzacției.

Iordăchescu a explicat că nu urmărește ocuparea imediată a spațiului cu orice chiriaș, ci identificarea unui operator comercial care să contribuie la atractivitatea zonei.

Această strategie reflectă interesul antreprenorului pentru administrarea pe termen lung a proprietăților și pentru menținerea valorii comerciale a imobilelor.

În paralel cu investițiile imobiliare, Cătălin Iordăchescu continuă să dezvolte afacerea Tezaur, deși a primit o ofertă de achiziție din partea unui operator internațional.

Antreprenorul nu a dezvăluit identitatea potențialului cumpărător și nici valoarea propunerii, însă a precizat că nu intenționează să renunțe la companie.

„În primul rând, nu am nicio intenție să vând”, a declarat acesta.

În schimb, prioritățile sale sunt dezvoltarea rețelei de agenții, recrutarea personalului și diversificarea serviciilor oferite clienților.

Compania testează și serviciul Tezaur Expert, destinat evaluării și valorificării unor bunuri precum ceasurile, bijuteriile, gențile de marcă și obiectele de artă.

Potrivit explicațiilor antreprenorului, persoanele interesate pot solicita evaluarea bunurilor fără a fi obligate să le vândă sau să le ofere drept garanție pentru un împrumut.

În același timp, Iordăchescu susține că urmărește dezvoltarea unor servicii care să permită clienților să își recupereze bunurile lăsate în garanție, inclusiv prin notificări înainte de scadență și posibilitatea prelungirii contractelor.

Pe lângă extinderea Tezaur, omul de afaceri continuă investițiile imobiliare din România, inclusiv proiecte rezidențiale în Snagov și în nordul Bucureștiului.

Astfel, strategia sa de dezvoltare rămâne concentrată pe două direcții principale: consolidarea rețelei de servicii financiare din România și administrarea unui portofoliu imobiliar extins, atât pe piața locală, cât și în Elveția.