De ce nu te simți odihnit după concediu? Ce se întâmplă când revii brusc la muncă?

Concediul s-a terminat, dar energia nu revine întotdeauna odată cu rutina. Prima zi de muncă poate veni cu oboseală, lipsă de concentrare și un inbox care pare imposibil de recuperat. Fenomenul, numit informal „post-vacation blues”, apare după schimbarea bruscă a programului, dar poate fi depășit ușor.

Te întorci din concediu cu impresia că ar trebui să fii odihnit, dar prima zi de muncă te poate găsi fără energie, cu dificultăți de concentrare și cu senzația că programul obișnuit a devenit brusc prea solicitant. Fenomenul este cunoscut informal drept „post-vacation blues” și apare frecvent după schimbarea bruscă a rutinei.

Starea de moleșeală sau lipsa de chef nu trebuie confundate cu depresia. În cele mai multe cazuri, este vorba despre o perioadă scurtă de readaptare, mai ales după o vacanță în care programul de somn, mesele și activitățile zilnice au fost diferite de cele obișnuite.

Una dintre metodele prin care revenirea la serviciu poate fi făcută mai ușoară este evitarea întoarcerii acasă chiar în ajunul primei zile de muncă. Dacă este posibil, este util să existe cel puțin o zi între revenirea din călătorie și întoarcerea la serviciu.

Această zi nu trebuie umplută cu treburi. Poate fi folosită pentru despachetat, cumpărături, punerea lucrurilor în ordine și, mai ales, pentru odihnă. Există o diferență între a ajunge acasă duminică seara și a începe munca luni dimineață și a avea o zi în care organismul să își reia treptat rutina.

După concediu, lista de e-mailuri și sarcini poate părea copleșitoare. Încercarea de a rezolva totul în câteva ore poate face revenirea și mai dificilă. În prima zi, este mai utilă stabilirea priorităților.

Mesajele trebuie verificate pentru identificarea situațiilor care nu pot aștepta, fără ca fiecare e-mail să primească imediat un răspuns. Atunci când volumul de muncă este mare, colegii pot fi anunțați că mesajele vor fi parcurse în ordinea priorității.

O altă strategie este stabilirea a cel mult trei obiective importante pentru prima zi. Sarcinile mai puțin urgente pot fi distribuite în zilele următoare.

Concediul vine adesea cu seri mai târzii, dimineți în care se doarme mai mult și mese luate la ore diferite. Astfel, revenirea bruscă la programul de lucru poate aduce oboseală chiar dacă, în ansamblu, perioada de vacanță a însemnat mai mult somn.

Revenirea treptată la orele obișnuite de culcare și trezire poate ajuta la readaptarea organismului. Lumina naturală de dimineață poate contribui, de asemenea, la reglarea ritmului circadian. O plimbare scurtă după trezire poate combina expunerea la lumină cu mișcarea.

Seara, este util să fie redus timpul petrecut pe telefon sau în fața altor ecrane dacă acestea întârzie ora de culcare.

Când energia lipsește, tentația de a apela la încă o cafea este mare. Cofeina poate crește temporar starea de alertă, însă consumul excesiv, în special în a doua parte a zilei, poate afecta somnul.

Astfel, o noapte mai proastă poate alimenta tocmai oboseala de care încerci să scapi după concediu. Pentru cei care au nevoie de cafea în primele zile de revenire, este recomandat un consum rezonabil și evitarea cantităților mari spre seară.

După mai multe zile de relaxare, menținerea concentrării timp de ore întregi poate fi dificilă. În locul statului continuu în fața calculatorului, este utilă ridicarea periodică de la birou.

Câțiva pași, un pahar cu apă sau câteva minute departe de ecran pot reprezenta o pauză pentru minte. Poate fi încercată și tehnica Pomodoro, care presupune alternarea perioadelor de lucru concentrat cu pauze scurte.

Intervalele nu trebuie respectate rigid dacă un alt ritm funcționează mai bine. Important este ca revenirea la serviciu să nu se transforme într-un maraton de opt ore fără pauză.

Revenirea la serviciu nu înseamnă că toate momentele de relaxare trebuie să dispară. Dacă în concediu obișnuiai să faci plimbări după cină, să citești, să stai la o terasă sau să mergi la film, o parte dintre aceste activități poate fi păstrată și după întoarcerea la muncă.

Chiar și o ieșire scurtă după program poate crea o separare între ziua de lucru și timpul personal. De asemenea, planificarea unei activități plăcute pentru weekendul următor poate face tranziția mai ușoară. Nu este nevoie de o nouă vacanță. O excursie de o zi, o întâlnire cu prietenii sau o seară de film pot fi suficiente pentru a păstra sentimentul de relaxare.

După mai multe zile petrecute în ritm de vacanță, o plimbare zilnică poate reprezenta o modalitate simplă de a introduce din nou mișcarea în program.

Nu este necesară începerea imediată a unui antrenament intens. O plimbare de 20-30 de minute, în funcție de posibilitățile fiecăruia, poate fi un început. Mișcarea regulată este asociată cu beneficii pentru somn, dispoziție și nivelul general de energie, fără să fie nevoie de practicarea unui sport de performanță.