Opt filme pe care merită să le vezi în noiembrie. Brad Pitt, Ben Stiller, Robert De Niro, dar și Jocurile Foamei revin la cinema

Luna noiembrie aduce în cinematografe opt filme care reunesc actori celebri, povești inspirate din realitate, continuări ale unor francize de succes și aventuri fantastice. Brad Pitt revine în universul lui Cliff Booth, Ben Stiller și Robert De Niro revin în rolurile din Meet the Parents, iar alte producții explorează ambiția, prietenia, magia și relațiile de familie.

Luna noiembrie aduce pe ecrane producții care promit să atragă publicul prin povești inspirate din realitate, continuări ale unor francize cunoscute, animații fantastice și comedii cu distribuții de top.

Printre cele mai așteptate titluri se numără filme cu Brad Pitt, Robert De Niro și Ben Stiller, dar și o dramă despre un actor care a luptat cu o boală incurabilă pentru a interpreta unul dintre cele mai dificile roluri de teatru.

Iată opt filme care merită urmărite în această lună, de la aventuri pline de magie la povești despre ambiție, prietenie și alegeri dificile.

Cliff Booth era cascadorul relaxat interpretat de Brad Pitt în filmul lui Quentin Tarantino – Once Upon a Time in Hollywood (2019). Pitt a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa, iar Tarantino a îndrăgit atât de mult personajul încât a scris o comedie-thriller derivată din povestea originală.

Acest lucru este deja surprinzător, având în vedere că Tarantino nu este cunoscut pentru continuările filmelor sale. O surpriză și mai mare este că The Further Mis-Adventures of Cliff Booth este regizat de David Fincher, cunoscut pentru Fight Club și The Social Network.

Filmul marchează astfel prima colaborare de acest fel în care un scenariu semnat de Tarantino este regizat de altcineva decât el, după From Dusk Till Dawn, din 1996.

Acțiunea se desfășoară în 1977, când Cliff Booth este angajat pentru a rezolva problemele și a face ordine în haosul de la Hollywood. Printre cei mai noi clienți ai săi se numără o agentă de talente, interpretată de Elizabeth Debicki, și un actor de televiziune, jucat de Scott Caan, ambii implicați în afaceri cu gangsteri.

„Ceea ce a fost odată un basm este acum o poveste despre crime”, se arată în sinopsisul oficial al filmului, care promite „un amestec de violență, ambiție și dorință, care nu putea avea loc decât în Los Angeles”.

A trecut mai bine de un deceniu de când Katniss Everdeen, personajul interpretat de Jennifer Lawrence, a triumfat în The Hunger Games: Mockingjay – Part 2, însă publicul continuă să își dorească noi povești din acest univers.

Primul film-prequel al francizei, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, a avut succes în 2023. Acum apare o continuare a acelui prequel, a cărei acțiune se petrece la 40 de ani după evenimentele din Songbirds and Snakes și cu 24 de ani înaintea aventurilor lui Katniss.

Cronologia poate părea complicată, însă povestea va fi mai ușor de urmărit pentru fanii romanelor distopice de succes scrise de Suzanne Collins.

În Sunrise on the Reaping, Joseph Zada îl interpretează pe o versiune mai tânără a personajului jucat de Woody Harrelson în filmele originale, în timp ce Ralph Fiennes îl interpretează pe președintele Snow, rol asociat anterior cu Donald Sutherland.

Distribuția include și alte versiuni tinere ale unor personaje cunoscute. Jesse Plemons îl interpretează pe personajul jucat inițial de Philip Seymour Hoffman, Kieran Culkin preia rolul asociat cu Stanley Tucci, iar Elle Fanning o interpretează pe versiunea mai tânără a personajului jucat de Elizabeth Banks.

În 1989, Daniel Day-Lewis îl interpreta pe Hamlet la Teatrul Național din Londra. Presiunea rolului a devenit însă prea mare, iar actorul a părăsit scena în timpul reprezentației. A fost ultima sa apariție pe o scenă de teatru.

În locul său a fost distribuit Ian Charleson, care jucase cu câțiva ani înainte în Chariots of Fire, film recompensat cu Oscaruri. Charleson suferea de SIDA, o boală fatală la acea vreme, dar era hotărât să interpreteze unul dintre cele mai importante și solicitante roluri din istoria teatrului înainte de a muri.

În Elsinore, Charleson este interpretat de Andrew Scott, Olivia Colman joacă rolul medicului său, iar Billie Piper o interpretează pe cea mai bună prietenă a acestuia.

Filmul este regizat de Simon Stone, cunoscut pentru The Dig, și scris de Stephen Beresford, scenaristul filmului Pride. Povestea îmbină momentele emoționante cu bucuria de a trăi, iar interpretarea lui Scott ar putea să îi aducă actorului o nominalizare la Oscar, scriu cei de la BBC.

„Am plâns în hohote”, scrie Nick Howells în publicația The Standard. „Aceasta este o interpretare a unei vieți, iar membrii Academiei ar trebui să treacă printr-un episod colectiv de nebunie pentru a o ignora.”

Jordan Firstman, comediantul și actorul cunoscut mai ales pentru rolul lui Charlie din serialul HBO „I Love LA”, a realizat unul dintre cele mai apreciate filme ale anului. Producția a devenit favorită la festivaluri și are un scor de 100% pe platforma de recenzii Rotten Tomatoes.

Firstman a scris și a regizat Club Kid, în care îl interpretează pe Peter, un organizator gay de petreceri care pune la cale unele dintre cele mai extravagante evenimente din New York, alături de partenera sa de afaceri, Sophie, jucată de Cara Delevingne.

După un deceniu de viață dominată de petreceri și consumul de droguri, Peter începe însă să se simtă îmbătrânit și deziluzionat. Situația se schimbă atunci când îl întâlnește pe Arlo, fiul său britanic în vârstă de 10 ani, despre a cărui existență nu știa.

Wendy Ide, de la Screen Daily, descrie filmul drept o „comedie-dramă plină de bucurie și autenticitate”, care reprezintă „un triumf ce cucerește publicul”.

Criticul apreciază portretul acid și plin de umor al scenei gay hedoniste din New York, precum și felul în care povestea pune în prim-plan empatia, comunitatea și iubirea necondiționată dintre un tată și fiul său.

Cele mai recente filme de animație ale Disney au fost continuări sau prequeluri, precum Moana 2, Mufasa: The Lion King și Zootopia 2, cunoscut și sub numele de Zootropolis 2. Studioul încearcă însă din nou să atragă publicul cu o poveste originală, prin Hexed.

Protagonista este Billie, o adolescentă din suburbii, căreia Hailee Steinfeld îi împrumută vocea. Viața tinerei se schimbă după ce descoperă că s-a născut cu puteri magice.

Ulterior, Billie învață arta vrăjitoriei după ce este transportată printr-un portal într-un tărâm misterios, populat de vrăjitoare și creaturi fermecate. Lumea respectivă se numește Hexe, iar personajele sunt interpretate vocal de Jodie Foster, Tracey Ullman, Stephen Fry și Dan Stevens.

Hexed nu este singura animație care explorează universuri magice în această lună. O adaptare animată a cărții The Cat in the Hat, scrisă de Dr. Seuss, va ajunge în cinematografe pe 5 noiembrie.

The Devil Wears Prada 2 a avut succes la box office la începutul acestui an. Rămâne de văzut dacă o altă continuare a unei comedii celebre din anii 2000 va reuși să atragă același interes.

La 16 ani de la al treilea film al francizei Meet the Parents și la 26 de ani de la primul, Ben Stiller și Robert De Niro revin în rolurile lui Greg Focker, un personaj nevrotic, și Jack, socrul său dezaprobator.

Alte trei personaje cunoscute revin în distribuție: Owen Wilson, Blythe Danner și Teri Polo, aceasta din urmă interpretând-o pe Pam, soția lui Greg. Barbra Streisand și Dustin Hoffman, care au jucat rolurile părinților lui Greg în ultimele două filme, nu apar însă în distribuția anunțată.

Printre noii actori se numără Beanie Feldstein, care o interpretează pe Skyler, fiica lui Greg și Pam, și Skyler Gisondo, în rolul fiului cuplului. O altă apariție importantă este cea a Arianei Grande, care o interpretează pe logodnica fiului lor.

De această dată, povestea aduce o schimbare de roluri. Jack o primește pe nou-venită în „cercul său de încredere”, în timp ce Greg este cel care începe să aibă îndoieli în privința acesteia.

Când Sylvester Stallone era un actor aspirant, în anii 1970, a decis să își scrie singur rolul la care visa. A lucrat intens și a terminat scenariul pentru Rocky în numai trei zile și jumătate.

Directorii studiourilor de film au fost încântați de poveste, însă își imaginau că aceasta ar putea deveni un vehicul pentru actori precum Clint Eastwood sau Charles Bronson, nu pentru un necunoscut cu o voce neobișnuită.

Stallone a refuzat însă să renunțe la rolul principal, iar această decizie stă la baza titlului noii drame despre culisele producției, „I Play Rocky”.

Anthony Ippolito îl interpretează pe tânărul Stallone, Matt Dillon joacă rolul tatălui său, AnnaSophia Robb o interpretează pe prima sa soție, iar Stephan James îl aduce pe ecran pe Carl Weathers, actorul care l-a interpretat pe Apollo Creed în Rocky.

Filmul este regizat de Peter Farrelly, cunoscut pentru Green Book și Dumb and Dumber, și prezintă povestea reală a unui outsider care a refuzat să renunțe la propriile ambiții.

Johnny Oleksinski, de la New York Post, descrie producția drept „emoționantă, inspirațională, surprinzător de amuzantă și ușor de îndrăgit”.

Criticul subliniază că filmul nu tratează povestea cu o reverență excesivă și nici nu o transformă într-o piesă de muzeu, ci păstrează spiritul neconvențional, tenace și întreprinzător al lui Rocky.

Filmul The Banshees of Inisherin, regizat de Martin McDonagh, a primit opt nominalizări la Oscar, inclusiv în patru categorii diferite de interpretare. Noua sa producție, Wild Horse Nine, este considerată o altă posibilă candidată importantă la premii, iar John Malkovich ar putea obține o nominalizare la categoria cel mai bun actor.

Malkovich și Sam Rockwell interpretează doi agenți CIA caraghioși, aflați într-o scurtă vacanță pe Insula Paștelui.

La fel ca prietenii care se ceartă în The Banshees of Inisherin și In Bruges, personajele împărtășesc dialoguri excentrice și sunt implicate în scene de violență explozivă. Wild Horse Nine se diferențiază însă prin comentariul politic dur și prin regretele personajului interpretat de Malkovich.

Phil de Semlyen, de la Time Out, consideră că „cel mai recent film al lui McDonagh ar putea fi cel mai bun de până acum”.

Criticul îl descrie drept „un film dulce-amărui despre bărbați singuratici și măcinați de viață, care se confruntă cu propria mortalitate, încearcă să gestioneze consecințele violenței și discută despre toate acestea într-un mod extraordinar de amuzant”.