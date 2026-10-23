Ce se schimbă la bonurile fiscale de la 1 noiembrie. Comercianții riscă amenzi de până la 4.000 de lei

Bonurile fiscale ar urma să includă un cod QR, potrivit unei legi care vizează modernizarea sistemului fiscal și facilitarea verificării tranzacțiilor. Măsura ar urma să permită autorităților să urmărească mai ușor operațiunile comerciale, dar ar putea aduce beneficii și pentru clienți, în special atunci când au nevoie de dovezi pentru retururi sau garanții.

Potrivit prevederilor actuale, noile reguli ar trebui să se aplice de la 1 noiembrie. Comercianții care nu își adaptează sistemele pentru a respecta cerințele legale riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Totuși, termenul ar putea fi amânat, după ce reprezentanții Ministerului Finanțelor au precizat că procedurile legislative necesare nu au putut continua în lipsa unui Guvern cu puteri depline.

Codul QR ar urma să fie tipărit direct pe bonul fiscal emis de casele de marcat. Clienții îl vor putea scana cu telefonul mobil pentru a consulta informații precum data și ora emiterii bonului, numărul acestuia și seria fiscală a aparatului care l-a eliberat.

Noua facilitate ar putea simplifica păstrarea documentelor care dovedesc efectuarea unei achiziții. Bonurile fiscale tipărite pe hârtie se pot pierde sau pot deveni greu de citit după o perioadă, pe măsură ce caracterele imprimate se șterg. Accesul mai ușor la informațiile de pe bon ar putea fi util atunci când un client solicită returnarea unui produs sau dorește să beneficieze de garanție.

Economistul Bogdan Belciu explică avantajele pe care această schimbare le-ar putea aduce consumatorilor, inclusiv în ceea ce privește păstrarea și arhivarea documentelor.

„Le putem păstra mai ușor și este relevant în momentul în care e vorba de un retur sau e vorba de o garanție. De multe ori bonurile le pierzi, după o vreme sunt mai greu de citit, încep să se șteargă caracterele pe ele, deci există anumite beneficii din punct de vedere al păstrării, arhivării, returnării și al unor procese administrative”, a explicat la ProTV, Bogdan Belciu, economist.

O parte dintre comercianți folosesc deja soluții digitale pentru transmiterea bonurilor fiscale. Clienții înscriși în bazele de date ale unor magazine pot primi documentele direct pe telefonul mobil sau prin e-mail, fără să fie nevoiți să păstreze exclusiv varianta tipărită.

Extinderea sistemului prin introducerea codului QR presupune însă modificări ale soluțiilor informatice utilizate de comercianți. Adaptarea programelor care gestionează emiterea bonurilor fiscale poate genera cheltuieli suplimentare, în funcție de sistemele existente și de modificările necesare pentru respectarea noilor cerințe. Consultantul fiscal Emilian Duca atrage atenția asupra costurilor pe care le-ar putea implica implementarea noii funcționalități pentru operatorii economici.

„Introducerea acestui cod QR în sistemele informatice actuale presupune adaptări de software, adică costuri pentru comercianți”, spune Emilian Duca, consultant fiscal.

În forma actuală a legii, comercianții care nu se conformează noilor reglementări de la 1 noiembrie riscă amenzi de până la 4.000 de lei. Aplicarea sancțiunilor este legată de respectarea obligațiilor prevăzute de actul normativ privind includerea codului QR pe bonurile fiscale.

Termenul de intrare în vigoare ar putea fi însă modificat. Reprezentanții Ministerului Finanțelor au fost contactați pentru clarificări privind stadiul procedurilor legislative și calendarul aplicării măsurii.

Potrivit răspunsului transmis, procedurile necesare nu au putut fi continuate din cauza faptului că România nu dispune de un Guvern cu puteri depline. În aceste condiții, termenul stabilit inițial pentru 1 noiembrie ar putea fi decalat.

Până la clarificarea calendarului legislativ, comercianții trebuie să țină cont de prevederile existente și de eventualele modificări care ar putea interveni în privința datei de aplicare a obligației de a include codul QR pe bonurile fiscale.