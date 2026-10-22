Ghid ca să nu fii păcălit de Black Friday. Ce trebuie să verifici la reduceri, magazine online și costuri de livrare

ANPC îi avertizează pe români să fie atenți la ofertele de Black Friday și la mesajele care îi îndeamnă să cumpere rapid, precum „Ultima șansă!” sau „Doar astăzi!”. Autoritatea recomandă verificarea reducerilor, compararea prețurilor din ultimele 30 de zile, controlarea datelor magazinelor online și analizarea costurilor de livrare înainte de confirmarea comenzilor.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) îi avertizează pe români să verifice cu atenție ofertele comercianților înainte de Black Friday, în condițiile în care mesajele care promovează reduceri limitate pot pune presiune asupra cumpărătorilor.

Instituția recomandă stabilirea unui buget, verificarea magazinelor online și compararea prețurilor înainte de confirmarea comenzilor.

Mesaje precum „Doar astăzi!”, „Ultima șansă!”, „Profită înainte să expire oferta!” sau „Doar 3 bucăți disponibile!” sunt frecvent utilizate în perioadele cu promoții comerciale, inclusiv de Black Friday, potrivit unei postări publicate joi, 22 octombrie, pe pagina de Facebook a ANPC.

Autoritatea atrage atenția că aceste practici de comunicare pot fi întâlnite pe perioade diferite, de la câteva ore până la mai multe zile sau săptămâni, fără să fie specifice unui singur eveniment comercial.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să analizeze atent ofertele și să verifice informațiile prezentate înainte de a lua o decizie de cumpărare.

ANPC subliniază că urgența transmisă prin mesajele promoționale nu suspendă drepturile consumatorilor, nici în timpul campaniilor de reduceri, nici în afara acestora.

Instituția precizează că urmărește respectarea drepturilor și intereselor cumpărătorilor pe tot parcursul anului, cu o atenție deosebită în perioadele cu activitate comercială intensă.

Înainte de a plasa o comandă, ANPC recomandă stabilirea unei liste de cumpărături și a unui buget care să fie respectat. Achizițiile ar trebui făcute în funcție de nevoile reale, nu ca urmare a impulsului de moment.

Un alt aspect important este verificarea recomandărilor din mediul online. Autoritatea avertizează că postările care promovează anumite produse pot avea un scop comercial, motiv pentru care consumatorii trebuie să verifice dacă acestea sunt marcate corespunzător ca publicitate.

De asemenea, cumpărătorii ar trebui să se asigure că magazinele online afișează datele de identificare ale companiei, informații de contact și politici clare privind termenii și condițiile, returul și confidențialitatea.

În ceea ce privește reducerile, ANPC amintește că prețul redus trebuie raportat la cel mai scăzut preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii. Compararea prețurilor îi poate ajuta pe consumatori să verifice dacă oferta este avantajoasă.

Înainte de confirmarea comenzii, trebuie analizat și prețul final, inclusiv eventualele costuri de livrare, condițiile de plată și politica de retur.

Autoritatea îi sfătuiește pe cumpărători să nu se grăbească atunci când întâlnesc mesaje care sugerează că o ofertă expiră în scurt timp.

Termenele estimate de livrare trebuie, de asemenea, verificate, deoarece acestea se pot modifica în perioadele cu un volum mare de comenzi.

„O ofertă care atrage atenția nu este neapărat o ofertă avantajoasă”, transmite ANPC, care consideră informarea prealabilă esențială pentru înțelegerea condițiilor reale și luarea unei decizii în cunoștință de cauză.