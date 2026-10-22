Ghid ca să nu fii păcălit de Black Friday. Ce trebuie să verifici la reduceri, magazine online și costuri de livrare
SURSA FOTO: Facebook - ANPC, ghid pentru Black Friday
ANPC îi avertizează pe români să fie atenți la ofertele de Black Friday și la mesajele care îi îndeamnă să cumpere rapid, precum „Ultima șansă!” sau „Doar astăzi!”. Autoritatea recomandă verificarea reducerilor, compararea prețurilor din ultimele 30 de zile, controlarea datelor magazinelor online și analizarea costurilor de livrare înainte de confirmarea comenzilor.
ANPC avertizează românii înainte de Black Friday. Cum pot verifica dacă reducerile sunt reale și ce trebuie să urmărească înainte de a plasa o comandă
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) îi avertizează pe români să verifice cu atenție ofertele comercianților înainte de Black Friday, în condițiile în care mesajele care promovează reduceri limitate pot pune presiune asupra cumpărătorilor.
Instituția recomandă stabilirea unui buget, verificarea magazinelor online și compararea prețurilor înainte de confirmarea comenzilor.
Mesajele promoționale de tip alarmist pot duce la decizii de cumpărare luate pe fugă
Mesaje precum „Doar astăzi!”, „Ultima șansă!”, „Profită înainte să expire oferta!” sau „Doar 3 bucăți disponibile!” sunt frecvent utilizate în perioadele cu promoții comerciale, inclusiv de Black Friday, potrivit unei postări publicate joi, 22 octombrie, pe pagina de Facebook a ANPC.
Autoritatea atrage atenția că aceste practici de comunicare pot fi întâlnite pe perioade diferite, de la câteva ore până la mai multe zile sau săptămâni, fără să fie specifice unui singur eveniment comercial.
În acest context, consumatorii sunt îndemnați să analizeze atent ofertele și să verifice informațiile prezentate înainte de a lua o decizie de cumpărare.
ANPC subliniază că urgența transmisă prin mesajele promoționale nu suspendă drepturile consumatorilor, nici în timpul campaniilor de reduceri, nici în afara acestora.
Instituția precizează că urmărește respectarea drepturilor și intereselor cumpărătorilor pe tot parcursul anului, cu o atenție deosebită în perioadele cu activitate comercială intensă.
Consumatorii trebuie să compare prețurile și să verifice datele magazinelor online
Înainte de a plasa o comandă, ANPC recomandă stabilirea unei liste de cumpărături și a unui buget care să fie respectat. Achizițiile ar trebui făcute în funcție de nevoile reale, nu ca urmare a impulsului de moment.
Un alt aspect important este verificarea recomandărilor din mediul online. Autoritatea avertizează că postările care promovează anumite produse pot avea un scop comercial, motiv pentru care consumatorii trebuie să verifice dacă acestea sunt marcate corespunzător ca publicitate.
De asemenea, cumpărătorii ar trebui să se asigure că magazinele online afișează datele de identificare ale companiei, informații de contact și politici clare privind termenii și condițiile, returul și confidențialitatea.
În ceea ce privește reducerile, ANPC amintește că prețul redus trebuie raportat la cel mai scăzut preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii. Compararea prețurilor îi poate ajuta pe consumatori să verifice dacă oferta este avantajoasă.
Înainte de confirmarea comenzii, trebuie analizat și prețul final, inclusiv eventualele costuri de livrare, condițiile de plată și politica de retur.
ANPC recomandă verificarea termenelor de livrare înainte de confirmarea comenzilor
Autoritatea îi sfătuiește pe cumpărători să nu se grăbească atunci când întâlnesc mesaje care sugerează că o ofertă expiră în scurt timp.
Termenele estimate de livrare trebuie, de asemenea, verificate, deoarece acestea se pot modifica în perioadele cu un volum mare de comenzi.
„O ofertă care atrage atenția nu este neapărat o ofertă avantajoasă”, transmite ANPC, care consideră informarea prealabilă esențială pentru înțelegerea condițiilor reale și luarea unei decizii în cunoștință de cauză.
Mesajul integral transmis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
„🚨 Se apropie perioada din an în care totul pare „de neratat”! Nu ratați ocazia de a vă informa!
⚡ „Doar astăzi!”, „Ultima șansă!”, „Profită înainte să expire oferta!” sau „Doar 3 bucăți disponibile!” sunt doar câteva dintre mesajele care vor apărea pe ecranele consumatorilor în perioada Black Friday.
⏳ Aceste practici de comunicare sunt utilizate pe perioade variabile, de la câteva ore la mai multe zile sau săptămâni, și nu se limitează la un singur eveniment comercial. În acest context, evaluarea atentă a ofertelor și verificarea informațiilor prezentate sunt esențiale pentru luarea unor decizii de cumpărare în cunoștință de cauză.
🛡️ Urgența unei oferte nu suspendă drepturile consumatorilor. Nici de Black Friday, nici în afara campaniilor promoționale. ANPC urmărește respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor pe tot parcursul anului, în special în perioadele de campanii comerciale intense.
De aceea, înainte de a apăsa „Cumpără”, recomandăm să priviți dincolo de mesajul promoțional:
📋 Planificați cumpărăturile! Stabiliți o listă de achiziții și un buget pe care să îl respectați. Cumpărați în funcție de nevoile reale, nu de impulsul de moment.
📱 Nu vă bazați exclusiv pe recomandările din mediul online! O postare care promovează un produs poate avea un scop comercial. Verificați dacă este marcată corespunzător ca publicitate și analizați oferta înainte de a cumpăra.
🔍 Verificați comerciantul! Înainte de a plasa comanda, asigurați-vă că site-ul afișează datele de identificare ale companiei, informații de contact și politici clare privind termenii și condițiile, returul și confidențialitatea.
💰 Verificați dacă reducerea este reală! Comparați prețurile și țineți cont de faptul că reducerile de preț trebuie să se bazeze pe cel mai scăzut preț practicat de comerciant în ultimele 30 de zile înainte de aplicarea reducerii.
🧾 Analizați prețul final! Verificați costurile de livrare, condițiile de plată și politica de retur înainte de confirmarea comenzii.
🚚 Nu vă grăbiți să cumpărați! Mesaje precum „Ultima șansă!” sau „Oferta expiră!” pot crea presiunea unei decizii imediate. Verificați intervalul estimat de livrare, deoarece acesta se poate modifica din cauza volumului mare de comenzi.
💡 O ofertă care atrage atenția nu este neapărat o ofertă avantajoasă. Informarea prealabilă este esențială pentru a înțelege condițiile reale ale ofertei și pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză”, este mesajul postat joi, 22 octombrie, pe pagina de Facebook a ANPC.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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