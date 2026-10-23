China lansează primul film realizat integral cu AI: „Suntem primii care obţinem autorizaţia de difuzare în sălile de cinema”

China lansează primul lungmetraj realizat integral cu inteligență artificială (Artificial Intelligence/AI), însă începutul este departe de a fi spectaculos. Deși producția a costat 1,3 milioane de euro și are mii de proiecții programate, vânzările de bilete sunt dezamăgitoare. Poate AI să cucerească cinematografele sau publicul nu este încă pregătit?

Primul lungmetraj din China realizat integral cu ajutorul inteligenței artificiale (Artificial Intelligence/AI) va fi lansat vineri în cinematografe, într-un test pentru industria cinematografică aflată în plină dezvoltare. Reacțiile publicului sunt însă așteptate să fie împărțite, în condițiile în care vânzările de bilete înainte de premieră se situează mult sub așteptări.

Thrillerul SF „Sanxingdui: Future Past” beneficiază de peste 10.000 de proiecții programate în ziua lansării, potrivit platformei chineze de vânzare a biletelor Maoyan.

Cu toate acestea, vineri dimineață, încasările din vânzările de bilete în regim de pre-sale ajunseseră la doar 80.000 de yuani, echivalentul a aproximativ 10.700 de euro. Suma corespunde unui număr de câteva mii de bilete, în funcție de prețurile practicate.

Potrivit estimărilor Maoyan, încasările totale ale filmului nu vor depăși 150.000 de yuani, adică aproximativ 20.000 de euro, o sumă infimă în comparație cu costurile de producție.

Jiang Defu, directorul general al companiei de producție Bona Film Group, a recunoscut recent, într-un interviu, că pelicula a fost primită cu rezerve. El a susținut însă că proiectul depășește limitele posibilului.

Într-o declarație acordată pentru „Yuli”, o publicație specializată în industria cinematografică din China, Jiang Defu a explicat că echipa din spatele filmului este prima care încearcă o astfel de producție, obține autorizația de difuzare în cinematografe și se confruntă cu evaluarea publicului. El a admis că realizarea unui asemenea proiect nu este deloc ușoară.

„Suntem primii care încercăm acest lucru, primii care obţinem autorizaţia de difuzare în sălile de cinema şi primii care ne confruntăm cu judecata publicului”, a declarat Jiang Defu.

Aproape 100 de persoane au lucrat timp de peste doi ani la realizarea filmului „Sanxingdui: Future Past”, proiectul având un cost de producție de peste 10 milioane de yuani, echivalentul a 1,3 milioane de euro, potrivit companiei Bona Film Group.

Investiția nu a convins-o însă pe Iris Yang, care a participat joi la o avanpremieră gratuită organizată la Beijing pentru echipele de filmare. Într-o declarație acordată agenției de presă „AFP”, aceasta a afirmat că nu ar fi plătit pentru a vedea filmul, având în vedere calitatea sa. Yang a precizat că ar fi dispusă să plătească pentru o producție realizată cu ajutorul inteligenței artificiale dacă aceasta ar oferi o experiență cinematografică similară celei din franciza americană „Avatar”, cunoscută pentru calitatea animației.

Conținutul video generat cu ajutorul inteligenței artificiale câștigă rapid popularitate în China. Pe Douyin, echivalentul chinez al platformei TikTok, miniserialele realizate cu AI au înregistrat peste 200 de miliarde de vizionări numai în luna septembrie.

Cu toate acestea, popularitatea formatului online nu garantează succesul în cinematografe. Zhang Jun, un regizor independent care utilizează inteligența artificială în activitatea sa, a explicat pentru AFP că publicul nu va cumpăra bilete doar pentru că un film a fost realizat cu ajutorul acestei tehnologii.

Scepticismul se reflectă și în comentariile utilizatorilor rețelelor sociale din China, unde lansarea în cinematografe a producțiilor create cu AI este privită cu rezerve. Un utilizator al platformei Weibo a apreciat că filmul ar putea deveni o producție cult dacă ar fi disponibil gratuit pe platformele de streaming, însă publicul nu este încă pregătit să plătească pentru a-l viziona în cinematografe.

La Hollywood, dezvoltarea inteligenței artificiale a provocat îngrijorare în rândul profesioniștilor din industria cinematografică, în special în ceea ce privește impactul asupra locurilor de muncă. Un lungmetraj SF realizat cu ajutorul AI, intitulat „Gods Don’t Give Gifts”, urmează să fie lansat în Statele Unite pe 4 decembrie.

Totodată, actrița virtuală Tilly Norwood, ale cărei interviuri au devenit virale și au alimentat temerile privind înlocuirea actorilor umani, va interpreta un rol într-un viitor film intitulat „Misaligned”.