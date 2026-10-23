Virus creat cu inteligența artificială, administrat unui om. Ce se știe despre experiment

Un laborator american specializat în cercetarea inteligenței artificiale a anunțat că a administrat unui pacient un virus proiectat cu ajutorul acestei tehnologii, într-o posibilă nouă abordare pentru tratarea infecțiilor provocate de bacterii rezistente la antibiotice.

Tratamentul experimental urmărește să ofere o alternativă pentru pacienții care au la dispoziție puține opțiuni medicale. Laboratorul din California a făcut public anunțul marți, însă rezultatele nu au fost încă supuse analizei științifice. Informațiile prezentate de companie necesită, așadar, o evaluare independentă pentru a putea fi confirmate.

Tratamentul, denumit Omnii-1, ar putea reprezenta o premieră dacă datele vor fi verificate. Potrivit publicației The Independent, acesta ar putea fi primul caz în care bacteriofagi proiectați cu ajutorul inteligenței artificiale sunt administrați unui pacient uman, potrivit The Guardian.

Bacteriofagii sunt virusuri care infectează în mod specific bacteriile și pot fi utilizați în tratamente destinate combaterii anumitor infecții bacteriene. În abordările terapeutice existente, identificarea unui fag potrivit pentru un pacient presupune căutarea în colecții vaste de virusuri prelevate din mediul înconjurător. Procesul poate necesita timp, deoarece cercetătorii trebuie să găsească un virus capabil să țintească bacteria responsabilă de infecție.

Acțiunea bacteriofagilor se desfășoară în mai multe etape, prima fiind legarea virusului de molecule receptoare specifice aflate pe suprafața bacteriei vizate. Această interacțiune determină capacitatea fagului de a recunoaște și infecta anumite bacterii.

Specificitatea este esențială pentru funcționarea terapiei cu fagi. Un anumit virus poate acționa doar asupra unor tulpini sau specii bacteriene, ceea ce înseamnă că identificarea unui candidat potrivit pentru infecția unui pacient reprezintă o etapă importantă a tratamentului.

Această selectivitate poate constitui un avantaj față de antibioticele cu spectru larg, deoarece bacteriofagii pot viza bacteriile care provoacă infecția fără să afecteze în aceeași măsură microorganismele benefice din intestin. Acestea din urmă pot fi afectate de tratamentele antibiotice care acționează asupra unei game extinse de bacterii.

Dezvoltarea unor terapii bazate pe bacteriofagi capătă importanță în contextul rezistenței tot mai mari la antibiotice. Potrivit estimărilor menționate în materialul citat, superbacteriile rezistente la antibiotice ar putea provoca aproape 40 de milioane de decese până în 2050.

Laboratorul din California susține că utilizarea inteligenței artificiale ar putea reduce timpul necesar identificării și proiectării unor bacteriofagi adecvați pentru fiecare caz. Obiectivul este obținerea rapidă, la cerere, a unor virusuri adaptate cerințelor terapeutice specifice ale pacienților.

În comunicatul transmis de companie, reprezentanții acesteia au descris importanța demersului: „Această etapă importantă marchează un pas timpuriu către transpunerea proiectării genomului ghidat de inteligența artificială în terapii personalizate”.

Potrivit startupului, modelul său de inteligență artificială a fost antrenat folosind secvențe genomice diverse, genomuri de bacteriofagi și date obținute anterior despre interacțiunile dintre fagi și bacteriile-gazdă. Aceste informații sunt utilizate pentru identificarea unor caracteristici care pot contribui la selectarea și proiectarea virusurilor candidate.

Pe baza datelor analizate, sistemul ar putea propune bacteriofagi concepuți pentru a răspunde unor cerințe terapeutice precise. Abordarea urmărește să adapteze mai rapid tratamentul la particularitățile infecției, în loc să se bazeze exclusiv pe căutarea îndelungată a unui virus natural cu proprietățile necesare.

Laboratorul a anunțat că bacteriofagii proiectați prin intermediul modelului său de inteligență artificială Omnii-1 au fost sintetizați și administrați unui pacient uman. Potrivit informațiilor publicate de companie și citate de The Independent, pacientul suferea de o infecție rezistentă la antibiotice și avea foarte puține alternative medicale disponibile.

Anunțul reprezintă o etapă timpurie în aplicarea proiectării genomice asistate de inteligența artificială în tratamentele personalizate. Totuși, informațiile prezentate de laborator sunt încă în așteptarea analizei științifice, iar datele disponibile nu permit, deocamdată, confirmarea independentă a rezultatelor tratamentului.