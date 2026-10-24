Legea salarizării unitare a bugetarilor ajunge în Guvern în 2027. Florin Manole anunță ce va păstra din proiectul fostului ministru Dragoș Pîslaru

Legea salarizării unitare a bugetarilor va fi discutată în Guvern în 2027, potrivit ministrului Muncii, Florin Manole. Oficialul a anunțat, sâmbătă seară, că va păstra anvelopa bugetară din proiectul fostului ministru Dragoș Pîslaru și a criticat PNL pentru eșecul inițiativei. Manole susține că noua lege trebuie să fie echitabilă și elaborată împreună cu sindicatele și ministerele.

Sâmbătă seară, Florin Manole a venit cu noi detalii despre mult-așteptatul proiect al legii salarizării unitare.

Proiectul privind banii destinați personalului plătit din fonduri publice va fi discutat în Guvern în 2027, spune el. Oficialul a precizat că va păstra anvelopa bugetară prevăzută în proiectul fostului ministru Dragoș Pîslaru și a susținut că noua lege trebuie să fie echitabilă, elaborată împreună cu sindicatele și ministerele.

Ministrul Muncii a declarat sâmbătă seară, la Alba Iulia, că proiectul legii salarizării unitare a bugetarilor va reveni în discuția Guvernului anul viitor.

Acesta a precizat că va păstra anvelopa bugetară din proiectul susținut de fostul ministru Dragoș Pîslaru, întrucât aceasta reflectă angajamentele asumate de partidele aflate la guvernare privind reducerea deficitului bugetar.

Manole a explicat că menținerea acestei anvelope este necesară pentru respectarea țintelor de deficit stabilite pentru anii următori și pentru asigurarea sustenabilității cheltuielilor publice.

„Anvelopa bugetară o voi păstra, pentru că este ceea ce am semnat PSD, PNL, USR, UDMR, ceea ce exprimă respectarea angajamentelor României de reducere a deficitului, de păstrare a ţintei de deficit pentru anii viitori, asta trebuie să rămână şi este gândul nostru de câte ori discutăm despre sustenabilitatea cheltuielilor publice pe care le avem la Ministerul Muncii, sau oriunde altundeva”, a afirmat Florin Manole.

Ministrul a confirmat că discuțiile privind proiectul vor fi reluate în 2027, fără să avanseze o dată exactă pentru prezentarea acestuia în Guvern.

El a subliniat că viitoarea lege trebuie să asigure un tratament echitabil pentru angajații plătiți din fonduri publice și să fie elaborată prin consultări cu reprezentanții sindicatelor și ai ministerelor.

„Când? Cu certitudine în 2027. Este un termen foarte larg, dar ăsta este termenul pe care ni l-am luat. Cum? În primul rând trebuie să fie echitabilă şi în al doilea rând trebuie să fie făcută în colaborare cu sindicatele şi ministerele”, spune Manole.

Florin Manole a criticat PNL în legătură cu proiectul legii salarizării unitare propus de fostul ministru Dragoș Pîslaru, despre care a amintit că nu a fost îndeplinit ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul a susținut că proiectul a fost respins public și oficial de miniștrii Sănătății și Educației înainte ca PSD să își exprime poziția.

Manole a mai spus că sindicatele au respins proiectul și a contestat acuzațiile de partizanat politic la adresa acestora. În opinia sa, organizațiile sindicale reprezintă angajați din sectoare esențiale ale statului, precum sănătatea, educația și ordinea publică.

Ministrul Muncii a insistat astfel că responsabilitatea pentru respingerea proiectului nu poate fi atribuită exclusiv altor formațiuni politice și a apărat rolul sindicatelor în negocierile privind salarizarea personalului bugetar.