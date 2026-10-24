Se apropie noaptea în care vom dormi mai mult. Ce trebuie verificat înainte de dimineața de 25 octombrie

România va reveni la ora standard în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. La nivel național, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 04:00 va deveni ora 03:00. Modificarea prelungește durata zilei de duminică la 25 de ore și le oferă oamenilor posibilitatea de a dormi o oră în plus.

Schimbarea se produce simultan pe întreg teritoriul țării și face parte din calendarul european de ajustare sezonieră a orei. Revenirea la ora standard are loc în fiecare an în ultima duminică din octombrie, potrivit regulilor aplicate la nivelul Uniunii Europene.

Expresia „trecerea la ora de iarnă” este utilizată frecvent în conversațiile cotidiene și în informările publice, însă denumirea nu reprezintă o categorie oficială distinctă de timp. Din punct de vedere tehnic, România revine la Timpul Legal Român, corespunzător fusului orar standard UTC+2, utilizat în sezonul rece.

În această perioadă, diferența față de timpul universal coordonat este de două ore. În sezonul cald, România aplică ora de vară, când ceasurile sunt avansate cu o oră, iar diferența față de UTC ajunge la trei ore.

Pentru majoritatea utilizatorilor, modificarea nu va necesita intervenții manuale. Telefoanele mobile, calculatoarele și alte dispozitive inteligente conectate la rețea își vor actualiza automat ora, în funcție de setările și configurațiile acestora.

În schimb, ceasurile mecanice, modelele clasice de perete sau de mână și unele aparate electrocasnice vor trebui reglate manual. Verificarea orei afișate de aceste dispozitive poate preveni eventualele confuzii legate de programările de duminică dimineața.

Modificarea orei are implicații și asupra transportului feroviar, în special pentru trenurile care circulă în intervalul în care ceasurile sunt date înapoi. Potrivit informațiilor comunicate de CFR Călători, mersul trenurilor va fi respectat, fără modificări ale traseelor stabilite.

Trenurile care pleacă din stațiile de formare după ora 04:00, raportată la ora de vară, vor circula potrivit orelor prevăzute în programul feroviar valabil, calculat după ora Europei Orientale. Garniturile aflate deja pe traseu în momentul schimbării orei vor respecta procedurile stabilite pentru această situație.

În cazul trenurilor care se găsesc în circulație la momentul revenirii la ora standard, sunt prevăzute opriri în anumite stații de pe traseu și staționări până la ora de plecare corespunzătoare noului orar. Măsura permite sincronizarea circulației cu programul oficial, fără modificarea traseelor.

CFR Călători a explicat modul în care vor fi gestionate aceste situații în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, precizând:

„În noaptea de 24/25 octombrie 2026, când ora 04:00 devine ora 03:00, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute în Mersul Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale. Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite şi vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie”, a precizat CFR Călători.

Trecerea la ora standard influențează programul de somn și ritmul biologic, deoarece modifică raportul dintre ora indicată de ceas și succesiunea obișnuită a activităților zilnice. Adaptarea organismului diferă de la o persoană la alta, însă schimbarea din toamnă este considerată, în general, mai ușor de tolerat decât cea din primăvară.

Diferența dintre cele două momente ale anului constă în direcția ajustării. Toamna, ceasurile sunt date înapoi, iar oamenii beneficiază de o oră suplimentară în ziua schimbării. Primăvara, în schimb, ceasurile sunt avansate, ceea ce reduce durata zilei respective cu o oră.

Pe lângă efectele asupra somnului, modificarea orei a fost analizată și din perspectiva sănătății cardiovasculare. Unele cercetări au urmărit variațiile numărului de evenimente medicale acute în perioadele care urmează schimbării orei, pentru a identifica eventuale asocieri cu ajustarea programului zilnic.

Un studiu publicat în revista BMJ Medicine a raportat o scădere temporară a numărului incidentelor cardiovasculare acute în primele săptămâni după revenirea la ora standard. Aceste rezultate se referă la perioada analizată de cercetători și nu înseamnă că efectele sunt identice pentru toate persoanele sau că beneficiul este garantat individual.

La nivelul Uniunii Europene, revenirea la ora standard este programată în ultima duminică din octombrie. România urmează același calendar, iar în 2026 modificarea este prevăzută pentru noaptea de 24 spre 25 octombrie.