Penalitățile la întreținere nu sunt obligatorii pentru toate asociațiile de proprietari. Timpul după care penalitățile se vor prescrie

Penalitățile pentru restanțele la întreținere nu sunt obligatorii pentru toate asociațiile de proprietari și pot fi aplicate numai în anumite condiții. Avocatul Gelu Pușcaș explică ce limite prevede legea, de când pot fi calculate penalitățile, de ce administratorul nu poate aplica penalități la alte penalități și când intervine prescripția datoriilor acumulate la bloc.

Penalitățile pentru restanțele la întreținere nu sunt obligatorii pentru toate asociațiile de proprietari, iar aplicarea lor trebuie să respecte condițiile prevăzute de lege.

Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și litigii privind administrarea imobilelor, explică regulile privind instituirea penalităților, procentul maxim permis, interdicția de a calcula penalități la alte penalități și termenul de prescripție de trei ani.

Avocatul Gelu Pușcaș a explicat, într-o postare publicată pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, că penalitățile pentru restanțele la întreținere nu se aplică automat în toate blocurile. Instituirea acestora depinde de o hotărâre adoptată în cadrul adunării generale a asociației de proprietari.

Potrivit avocatului, aplicarea penalităților trebuie aprobată prin vot, iar decizia aparține proprietarilor care au și calitatea de membri ai asociației. În lipsa unei hotărâri adoptate în acest sens, penalitățile nu pot fi introduse automat de administrator.

Gelu Pușcaș a subliniat că legea stabilește limite clare pentru calcularea sumelor suplimentare solicitate proprietarilor care nu își achită la timp cotele de întreținere.

În ceea ce privește cuantumul penalităților, avocatul a precizat că acestea sunt limitate la valoarea debitului asupra căruia sunt calculate. Astfel, suma acumulată din penalități nu poate depăși valoarea întreținerii neachitate pentru luna respectivă.

De exemplu, dacă un proprietar are de achitat 300 de lei pentru întreținerea aferentă lunii septembrie, penalitățile calculate pentru această restanță nu pot depăși suma de 300 de lei.

Totodată, procentul penalităților nu poate fi mai mare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, a explicat Gelu Pușcaș.

Acesta a arătat că penalitățile nu pot fi aplicate imediat după scadența listei de plată. Legea prevede un termen de 30 de zile de la data scadenței înainte ca asociația să poată începe calcularea acestora.

În exemplul prezentat de avocat, dacă lista de întreținere este afișată timp de 20 de zile, proprietarul beneficiază de un interval total de aproximativ 50 de zile pentru a-și achita obligațiile fără penalități.

O altă regulă importantă vizează modul în care sunt calculate sumele suplimentare pentru restanțe. Gelu Pușcaș a atras atenția că administratorul nu poate adăuga penalitățile deja acumulate la debitul inițial și apoi să calculeze noi penalități pentru întreaga sumă rezultată.

Prin urmare, penalitățile nu pot deveni baza pentru calcularea altor penalități. Această interdicție împiedică majorarea succesivă a restanțelor prin aplicarea unor penalități asupra sumelor deja acumulate cu titlu de penalitate.

Avocatul a explicat că penalitățile au rolul de a determina proprietarii să își achite la timp obligațiile față de asociație. Acesta a arătat că proprietarii trebuie să plătească serviciile și utilitățile de care beneficiază, iar neîndeplinirea acestei obligații poate atrage sancțiuni, în condițiile legii.

În privința termenului în care asociația poate solicita plata restanțelor și a penalităților, Gelu Pușcaș a precizat că se aplică termenul de prescripție de trei ani.

Potrivit avocatului, penalitățile reprezintă un accesoriu al debitului principal, respectiv cota de întreținere neachitată, astfel că și în cazul acestora se aplică regula prescripției de trei ani.

Dacă asociația nu solicită proprietarului plata debitului și a penalităților în interiorul acestui termen, proprietarul poate cere constatarea intervenirii prescripției, a explicat avocatul în postarea sa de vineri, 23 octombrie.