Stai la parter și plătești reparația liftului? Ce spune avocatul despre obligațiile proprietarilor

Proprietarii de apartamente pot fi obligați să contribuie la cheltuielile pentru întreținerea și repararea părților comune ale blocului, chiar dacă nu le utilizează direct.

Situația se întâlnește în cazul liftului, al instalațiilor comune de gaze și apă caldă sau al terasei, iar sumele repartizate pe listele de plată pot genera discuții între locatari și asociațiile de proprietari.

Avocatul Gelu Pușcaș a explicat, pe pagina sa de Facebook, „Consultanță Asociații Proprietari”, de ce aceste cheltuieli revin proprietarilor și care este criteriul de repartizare a costurilor. Explicațiile sale se referă la obligațiile legate de părțile comune ale imobilului, inclusiv în situațiile în care unii proprietari nu beneficiază direct de anumite instalații sau spații.

Potrivit avocatului, există mai multe situații în care proprietarii regăsesc pe lista de plată sume aferente unor părți comune pe care nu le utilizează. Printre acestea se numără liftul, instalația comună de gaze, sistemul de distribuție a apei calde și terasa blocului. Astfel, un proprietar care locuiește la parter poate avea de achitat cheltuieli pentru repararea liftului, chiar dacă nu îl folosește.

O situație similară apare în cazul persoanelor care și-au instalat centrale termice individuale și nu mai utilizează sistemul comun de distribuție a apei calde sau al celor care nu au acces la terasa imobilului. Gelu Pușcaș a evidențiat întrebările care apar frecvent în astfel de situații și care pot duce la neînțelegeri între proprietari și asociațiile de proprietari.

„De ce trebuie să plătești pentru repararea unor instalații pe care nu le mai folosești? De ce achiți cheltuieli pentru lift dacă locuiești la parter De ce contribui la repararea coloanei de apă caldă dacă ai centrală de apartament? Sunt întrebări pe care și le pun mulți proprietari și care generează frecvent discuții și conflicte în cadrul asociațiilor de proprietari. Sunt câteva situații întâlnite în cadrul asociațiilor de proprietari, când în lista de plată proprietarul are de achitat sume deși:

nu folosește liftul;

nu folosește instalația de gaze, părți comune;

nu folosește sistemul de distribuție a apei calde, părți comune

nu are acces și nu folosește terasa blocului.

Pentru întreținerea și buna funcționare a părților comune, obligația de plată este PROPORȚIONALĂ cu cota parte indiviză deținută de către fiecare proprietar”, a scris avocatul pe rețelele sociale.

Conform explicațiilor oferite de Gelu Pușcaș, cheltuielile pentru întreținerea și repararea părților comune se repartizează proporțional cu cota-parte indiviză deținută de fiecare proprietar. Aceasta reprezintă criteriul de calcul al contribuției, iar faptul că o instalație sau un spațiu comun nu este folosit de un anumit proprietar nu înlătură, potrivit avocatului, obligația de plată.

Avocatul face referire la Legea nr. 196/2018 și la Codul civil, care reglementează părțile comune ale imobilelor. În explicațiile sale, acesta precizează că instalațiile de alimentare și distribuție a apei calde și gazelor, liftul și terasa rămân părți comune ale blocului, indiferent dacă sunt utilizate sau nu de fiecare proprietar.

„Pentru întreținerea și buna funcționare a părților comune, obligația de plată este PROPORȚIONALĂ cu cota parte indiviză deținută de către fiecare proprietar. Legiuitorul NU A PREVĂZUT vreo scutire de la plata sumelor repartizate în lista de plată pentru proprietarii care nu folosesc liftul, pentru proprietarul care și-a montat centrala de apartament sau care nu are cheia de la terasă. Partea comună este bine definită atât de către Legea 196/2018 cât și de către Codul civil iar instalațiile de alimentare și distribuire cu apă caldă și gaze, liftul sau terasa blocului, sunt și rămâne părți comune indiferent dacă sunt sau nu folosite de către proprietar”, a explicat Gelu Pușcaș.

Instalarea unei centrale termice individuale nu modifică automat cota-parte indiviză pe care proprietarul o deține din părțile comune ale imobilului. Prin urmare, potrivit avocatului, renunțarea la utilizarea sistemului comun de distribuție a apei calde nu înseamnă că proprietarul pierde o parte din drepturile sale asupra proprietății comune sau că se modifică proporția în care trebuie să contribuie la cheltuielile aferente acesteia.

Aceeași explicație este valabilă pentru celelalte părți comune menționate de avocat. Faptul că un proprietar nu folosește liftul, nu utilizează instalația comună de gaze sau nu are cheia de acces la terasă nu modifică, prin el însuși, cota-parte indiviză înscrisă în contractul de vânzare-cumpărare. Gelu Pușcaș a precizat că valoarea cheltuielilor pentru întreținerea și repararea părților comune trebuie repartizată în funcție de această cotă, fără ca neutilizarea unei instalații să fie considerată o modificare a drepturilor de proprietate asupra spațiilor și echipamentelor comune.