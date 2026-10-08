Reguli obligatorii la bloc. Se aplică proprietarilor, chiriașilor și persoanelor găzduite. Document obligatoriu în condominiu

Proprietarii care locuiesc într-un condominiu trebuie să adopte un regulament al blocului, document care stabilește regulile de utilizare a spațiilor comune, precum și normele de conduită și bună vecinătate. Obligația este prevăzută de Legea nr. 196/2018, iar regulile nu îi vizează numai pe proprietari. Chiriașii și persoanele găzduite temporar trebuie, la rândul lor, să le respecte.

Legea nr. 196/2018 definește regulamentul condominiului drept documentul de ordine interioară al asociației de proprietari care cuprinde instrucțiunile, normele și regulile destinate să asigure ordinea și buna funcționare a condominiului.

Articolul 22 stabilește că proprietarii trebuie să adopte în scris regulile și condițiile privind folosirea părților comune, precum și normele de conduită și bună vecinătate.

Regulamentul este inițiat de președintele asociației sau de comitetul executiv, după care trebuie dezbătut și adoptat în adunarea generală, cu acordul majorității proprietarilor din condominiu.

După adoptare, documentul trebuie adus la cunoștința tuturor proprietarilor în maximum șapte zile, fie prin afișarea la avizier, fie prin înmânarea unei copii conforme.

Obligația de respectare a regulamentului se extinde și asupra altor persoane care folosesc imobilul.

Legea stabilește că proprietarii, chiriașii și persoanele găzduite pentru o perioadă determinată în condominiu trebuie să respecte regulamentul. Tot proprietarul este cel căruia îi revine responsabilitatea de a-i informa despre prevederile documentului pe chiriași și pe persoanele care tranzitează condominiul.

Prin urmare, existența unui contract de închiriere nu îl exonerează pe chiriaș de respectarea regulilor stabilite pentru bloc.

Regulamentul nu este un document lăsat în totalitate la libera apreciere a fiecărei asociații.

Ordinul nr. 1.058/2019 al Ministerului Dezvoltării a aprobat conținutul-cadru atât pentru statutul asociației de proprietari, cât și pentru regulamentul condominiului. Anexa nr. 2 a ordinului conține cadrul regulamentului.

Asociația poate stabili reguli aplicabile propriului condominiu, însă există și o limită importantă: regulamentul nu poate introduce restricții asupra exercitării drepturilor proprietarilor în afara celor justificate de destinația imobilului, conform proiectului tehnic și cărții tehnice a construcției.

Așadar, simplul fapt că o regulă este introdusă în regulament nu înseamnă că asociația poate impune orice fel de interdicție proprietarilor.

În cazul în care un proprietar sau un chiriaș nu respectă regulamentul condominiului, ceilalți proprietari pot sesiza președintele asociației și/sau comitetul executiv.

Președintele poate propune în scris comitetului executiv sau adunării generale măsuri împotriva persoanelor care nu respectă regulamentul, însă acestea trebuie să fie conforme cu prevederile legale și statutare.

Totodată, comitetul executiv are obligația să urmărească respectarea legislației, a statutului, a acordului de asociere și a regulamentului condominiului. Adunarea generală este cea care are atribuția de a adopta și modifica regulamentul.

Prin urmare, regulamentul blocului nu este doar un set informal de reguli stabilite între vecini. Este un document prevăzut expres de Legea nr. 196/2018, adoptat de proprietari și aplicabil persoanelor care locuiesc sau folosesc condominiul, în limitele stabilite de lege.