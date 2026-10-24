Topul economiilor cu cea mai mare creștere în 2026. Mica țară din America de Sud care face de râs marile puteri, cu un plus estimat la 22,3%
SURSA FOTO: VisualCapitalist - Topul economiilor 2026
Economiile cu cea mai rapidă expansiune din 2026 sunt concentrate în Africa și Asia, însă prima poziție la nivel global este ocupată surprinzător de un mic stat petrolier din America de Sud, cu o creștere prognozată de 22,3%. Boom-ul resurselor petroliere, investițiile masive în infrastructură și dinamica demografică impulsionează aceste piețe emergente, în timp ce India rămâne singurul gigant economic mondial prezent în topul FMI.
Guyana și economiile emergente din Africa și Asia domină topul creșterii economice globale în 2026
Economiile cu cea mai rapidă expansiune din lume în anul 2026 sunt concentrate cu precădere în continentele african și asiatic, însă prima poziție la nivel global este ocupată de un stat din America de Sud.
Conform raportului „World Economic Outlook” publicat de Fondul Monetar Internațional (FMI) în octombrie 2026, dinamica economică globală este marcată de boom-ul resurselor naturale și de expansiunea sectorului de producție.
Guyana își menține poziția de lider mondial prin boom-ul petrolier
Guyana, o mică țară din America de Sud, vecină cu Venezuela, înregistrează o creștere prognozată a PIB-ului real de 22,3% pentru anul 2026, un ritm mai mult decât dublu față de Taiwan, care ocupă locul al doilea, potrivit VisualCapitalist.
Această performanță ieșită din comun este susținută de dezvoltarea accelerată a sectorului petrolier offshore, începută în 2019.
Producția de petrol a țării a crescut cu 860% între 2020 și 2025, urcând PIB-ul pe cap de locuitor la un nivel de peste trei ori mai mare decât media globală.
Cu toate acestea, provocarea principală rămâne transformarea acestei bogății temporare în prosperitate pe termen lung prin investiții în infrastructură și gestionarea riscurilor legate de volatilitatea prețurilor la materiile prime.
Africa își accelerează dezvoltarea prin investiții masive și populație tânără
Continentul african include opt dintre cele 18 economii cu cea mai rapidă creștere din lume în 2026. South Sudan ocupă locul al treilea la nivel global, cu o creștere estimată la 10,5%, urmat îndeaproape de Etiopia (9,2%).
|Stat
|Creștere PIB Real 2026 (%)
|Sudanul de Sud
|10,5%
|Etiopia
|9,2%
|Rwanda
|7,4%
|Guineea
|7,2%
|Benin
|7,0%
|Niger
|7,0%
|Sudan
|7,0%
|Uganda
|6,2%
Ritmul susținut din țări precum Etiopia și Rwanda este impulsionat de investițiile majore în infrastructură și extinderea sectorului serviciilor.
Pe termen lung, urbanizarea și populația tânără oferă oportunități solide de dezvoltare pentru regiunea sub-sahariană, deși instabilitatea politică și restricțiile de finanțare rămân riscuri importante.
Asia își consolidează avansul industrial sub leadership-ul Taiwanului și al Indiei
Asia contribuie cu nouă economii în clasamentul global, fiind condusă de Taiwan, cu un ritm de creștere de 10,7%, urmat de Kârgâzstan (9,0%) și Vietnam (8,4%). Industria prelucrătoare, exporturile solide și consumul intern reprezintă pilonii principali de susținere a acestor indicatori în întreaga regiune.
India rămâne singura mare putere din top 5 cele mai mari economii ale lumii care își face loc în acest clasament al vitezei de expansiune, cu un procent estimat la 7,0%.
În același timp, țări precum Uzbekistan (7,8%), Tadjikistan (7,3%), Bhutan (7,0%) și Mongolia (6,2%) completează tabloul performanțelor asiatice.
Ritmul procentual ridicat nu reflectă automat dimensiunea unei economii
Experții FMI subliniază o diferență esențială în interpretarea datelor: o rată rapidă de creștere a PIB-ului nu înseamnă automat o economie de mari dimensiuni.
Economiile mici pot înregistra procente spectaculoase ca urmare a lansării unor industrii noi sau prin recuperarea după perioade de contracție, în timp ce gigantele economice cresc procentual mai lent de la o bază deja foarte ridicată.
De asemenea, o expansiune economică accelerată pe hârtie nu garantează o îmbunătățire imediată și directă a nivelului de trai pentru populație.
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