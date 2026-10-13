Marile carteluri de droguri din America Latină își extind rețelele în România. Ce arată investigația The Guardian despre ruta Balcanilor

O investigație realizată de publicația britanică The Guardian arată că organizațiile criminale din America Latină își extind activitățile în România și în alte state din estul Europei. Cartelurile columbiene, braziliene și mexicane colaborează cu grupări infracționale europene pentru a facilita traficul de cocaină. Cercetarea, desfășurată pe parcursul a patru luni, evidențiază importanța tot mai mare a rutei Balcanilor în transportul drogurilor către piețele europene.

România se numără printre țările europene în care organizațiile criminale latino-americane și-au extins prezența, potrivit investigației publicate de The Guardian, care a analizat evoluția traficului internațional de droguri și colaborarea dintre carteluri și rețelele infracționale locale.

Documentarea a durat patru luni și a inclus examinarea unor baze de date, precum și discuții cu procurori și specialiști în securitate. Informațiile obținute indică o intensificare a legăturilor dintre grupările din America Latină și organizațiile criminale europene.

În ultimii zece ani, cantitățile de cocaină confiscate au crescut cu 471%, evoluție prezentată în investigație în contextul extinderii rutelor de transport și distribuție către Europa.

Extinderea activităților cartelurilor latino-americane modifică distribuția geografică a traficului de droguri în Europa, în condițiile în care grupările infracționale nu se mai concentrează exclusiv asupra punctelor tradiționale de intrare, precum Spania și Țările de Jos.

Potrivit analizei, organizațiile criminale au început să trimită membri și să dezvolte structuri operaționale în România, Croația și Slovacia. Bulgaria este, de asemenea, menționată de organizațiile internaționale care monitorizează criminalitatea transnațională.

Daniel Brombacher, director în cadrul Inițiativei Globale Împotriva Crimei Organizate Transnaționale, a explicat că apariția acestor grupări în estul Europei reprezintă o schimbare față de modul în care erau organizate anterior rețelele de trafic.

„Asistăm la un fenomen complet nou, marcat de prezența unor grupări latino-americane în zone geografice unde nu exista o infrastructură anterioară. Aceste grupări au început să apară inclusiv în România și Bulgaria, de-a lungul rutei balcanice”, a explicat Daniel Brombacher.

Investigația prezintă mai multe organizații criminale din America Latină a căror activitate sau prezență operațională a fost documentată de autoritățile judiciare europene, inclusiv carteluri implicate în traficul internațional de cocaină.

Printre acestea se află cartelurile mexicane Sinaloa și Jalisco Noua Generație, organizația columbiană Clan del Golfo, gruparea de gherilă ELN și facțiunile disidente ale fostei organizații FARC.

În aceeași categorie sunt menționate organizațiile braziliene Primeiro Comando da Capital și Comando Vermelho, precum și gruparea venezueleană Tren de Aragua. Investigația face referire și la bandele de stradă precum Barrio 18 și MS-13, formate inițial în Statele Unite.

Prezența documentată a acestor organizații la nivel european nu presupune însă că toate au structuri active în România. Datele prezentate vizează extinderea lor pe continent și legăturile dezvoltate cu rețelele infracționale locale.

Membrii organizațiilor criminale trimiși în Europa îndeplinesc, în principal, atribuții de coordonare și intermediere, potrivit experților internaționali specializați în monitorizarea traficului de droguri.

Aceștia acționează ca reprezentanți ai cartelurilor în relația cu grupările europene, supraveghează operațiunile logistice și mențin contactul cu importatorii implicați în distribuția cocainei.

Modelul de funcționare nu presupune în toate cazurile constituirea unor grupări numeroase pe teritoriul statelor europene. Organizațiile latino-americane pot utiliza reprezentanți care coordonează transporturile și relațiile comerciale ilegale, în colaborare cu infrastructura deja controlată de rețelele locale.

Extinderea rețelelor de trafic către Europa are loc pe fondul creșterii producției de cocaină în America de Sud, unde suprafețele cultivate cu coca s-au triplat în ultimul deceniu.

Conform datelor prezentate în investigație, plantațiile de coca ocupă în prezent aproximativ 385.000 de hectare. În Columbia, producția de cocaină a depășit nivelurile înregistrate în perioada în care cartelurile erau conduse de Pablo Escobar.

Rapoartele Organizației Națiunilor Unite indică o producție mondială anuală de aproximativ 4.700 de tone de cocaină, cantitate care reflectă amploarea pieței internaționale și capacitatea organizațiilor criminale de a alimenta mai multe regiuni simultan.

Creșterea producției este însoțită de diversificarea rutelor utilizate pentru transportul drogurilor, inclusiv prin state care anterior nu reprezentau puncte importante în distribuția cocainei pe piața europeană.

Interesul cartelurilor pentru piața europeană este determinat și de diferențele de profitabilitate dintre Europa și Statele Unite, potrivit informațiilor prezentate de The Guardian.

Organizațiile criminale pot obține profituri mai mari din comercializarea cocainei pe piețele europene, ceea ce explică direcționarea unor cantități tot mai importante către acest continent.

Datele oficiale ale poliției citate în investigație arată că piața europeană absoarbe aproape un sfert din producția mondială de cocaină.

La nivelul Uniunii Europene, Europol a identificat peste 700 de rețele criminale considerate printre cele mai periculoase pentru securitatea comunităților. Dintre acestea, 149 întrețin legături directe și constante cu organizații infracționale din America Latină.

Aceste relații includ cooperarea dintre furnizorii sud-americani și grupările europene implicate în importul, transportul și distribuția drogurilor, pe fondul extinderii activităților criminale către noi teritorii și rute comerciale.