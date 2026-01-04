Nicolás Maduro Moros, fostul lider al Venezuelei, a fost arestat și transferat la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, New York, într-o operațiune atent coordonată de autoritățile americane.

Transportul său a fost însoțit de o securitate extrem de strictă, marcând un moment simbolic printr-un survol cu elicopterul pe lângă Statuia Libertății, semn al sfârșitului regimului său de la Caracas.

La sosirea convoiului, grupuri de manifestanți au reacționat cu sentimente mixte de entuziasm și indignare, purtând steaguri venezuelene și americane.

Actul de acuzare emis de Tribunalul Districtual al Statelor Unite îl descrie pe Maduro drept coordonatorul unei rețele care a corupt instituțiile statului timp de peste două decenii.

Fostul președinte este acuzat că a facilitat transportul a mii de tone de cocaină către SUA, folosindu-și pozițiile politice pentru a proteja operațiuni ilegale și pentru a sprijini traficanți prin intermediul pașapoartelor diplomatice și al acoperirii avioanelor folosite la spălarea banilor, se arată în rechizitoriu.

Investigația americană evidențiază o structură criminală organizată în cadrul familiei Maduro, denumită „Cartel de Los Soles”. Soția sa, Cilia Adela Flores de Maduro, este acuzată de acceptarea de mită pentru intermedierea contactelor dintre traficanți și oficiali, iar fiul său, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, ar fi folosit flota PDVSA pentru transportul drogurilor, afirmând cu aroganță că poate zbura oriunde, inclusiv în SUA.

În plus, regimul venezuelean este acuzat de colaborări cu grupări teroriste internaționale, precum FARC, ELN și Tren de Aragua. Aceste organizații ar fi beneficiat de protecție și sprijin logistic în schimbul implicării în producția și transportul cocainei. Liderul Tren de Aragua, Hector „Niño” Guerrero, ar fi gestionat transporturi de droguri de peste o tonă, chiar din închisoarea Tocorón.

Situația politică rămâne tensionată, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că SUA vor supraveghea guvernarea Venezuelei până la stabilirea unei tranziții sigure.

În același timp, vicepreședintele Delcy Rodríguez a fost numită președinte interimar la Caracas, cerând eliberarea lui Maduro, însă Washingtonul a preluat deja controlul asupra resurselor energetice, autorizând companiile americane să gestioneze câmpurile petroliere pentru a asigura continuitatea producției.