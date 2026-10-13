FMI reduce drastic prognoza pentru România. Economia va intra în recesiune în 2026, plus șomaj în creștere

Fondul Monetar Internațional a revizuit drastic estimările pentru economia României, prognozând o intrare în recesiune pe parcursul acestui an și o revenire mult mai lentă anul viitor. Tăierea prognozei vine la pachet cu avertismente privind creșterea inflației, a șomajului, precum și adâncirea deficitului de cont curent.

Fondul Monetar Internațional a revizuit negativ previziunile economice pentru România, estimând că activitatea economică va intra în recesiune pe parcursul acestui an și că revenirea din anul următor va fi mai lentă decât se anticipase inițial.

Noile cifre publicate de instituția financiară internațională indică o deteriorare importantă a principalilor indicatori macroeconomici, de la Produsul Intern Brut și inflație, până la șomaj și deficitul contului curent.

Potrivit celui mai nou raport al FMI, economia României este prognozată să înregistreze o scădere de 0,5% în acest an, deși în primăvară se miza pe un avans pozitiv de 0,7%.

Această evaluare aduce perspectiva FMI în linie cu cea prezentată recent de Banca Mondială, care a redus la rândul ei estimările.

În același timp, Comisia Europeană urmează să își actualizeze datele luna viitoare, după ce în cel mai recent raport din mai preconiza o creștere modestă de 0,1% pentru țara noastră.

Nici perspectivele de redresare pentru anul viitor nu mai sunt la fel de optimiste. FMI a ajustat prognoza de creștere economică pentru anul viitor de la 2,5% la 2,2%, scrie profit.ro.

Pe lângă încetinirea ritmului de dezvoltare, populația se va confrunta și cu o presiune inflaționistă mai ridicată.

Rata medie a inflației a fost urcată la 8,2% pentru anul curent și la 4,1% pentru anul viitor, ambele valori fiind superioare estimărilor din primăvară, care indicau niveluri de 7,8%, respectiv 3,9%.

Deteriorarea contextului macroeconomic se va reflecta direct în piața muncii și în echilibrele externe. FMI preconizează că rata șomajului va urca la 6,5% în acest an, depășind nivelul de 6,1% consemnat anul trecut și cifra de 6% avansată în prognoza anterioară.

De asemenea, deficitul de cont curent va ajunge la 7% din PIB în acest an, cu 0,2 puncte procentuale peste estimările inițiale, urmând să coboare ușor, până la 6,7% din PIB, în anul următor.

La nivel global, FMI păstrează prognoza de creștere economică la 3,1% pentru acest an, susținută de investițiile masive în inteligența artificială, echipamente hardware și infrastructura aferentă.

Pentru anul viitor, instituția mizează pe o accelerare a avansului mondial la 3,4%, aproape de performanța din anul precedent.

Reprezentanții FMI avertizează însă că stabilitatea aparentă ascunde o redistribuire profundă a creșterii între state. În prezent, un număr restrâns de doar 32 de economii generează 95% din avansul global, spre deosebire de cele 54 de țări identificate în aprilie.

Instituția subliniază că geopolitica și tehnologia reconfigurează economia mondială, conflictul din Orientul Mijlociu și tensiunile comerciale generând un șoc de ofertă ce alimentează volatilitatea prețurilor la energie și amplifică inflația.