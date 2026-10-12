Deficitul comercial al României a depășit 22,4 miliarde de euro în primele opt luni din 2026. Date oficiale INS

România a înregistrat un deficit al balanței comerciale de 22,44 miliarde de euro în perioada ianuarie-august 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, deficitul a crescut cu 307,2 milioane de euro, respectiv cu 1,4%. În primele opt luni ale anului, exporturile au însumat 65,82 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 88,27 miliarde de euro. În luna august, diferența dintre importuri și exporturi a generat un deficit comercial de peste 3,13 miliarde de euro.

În perioada 1 ianuarie-31 august 2026, exporturile FOB ale României au însumat 65.824,9 milioane de euro, în timp ce importurile CIF au ajuns la 88.269,7 milioane de euro.

Pe baza acestor valori, deficitul balanței comerciale FOB/CIF a fost de 22.444,8 milioane de euro, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Comparativ cu perioada 1 ianuarie-31 august 2025, deficitul comercial a crescut cu 307,2 milioane de euro, echivalentul unei majorări de 1,4%.

În același interval, exporturile României au crescut cu 4% față de primele opt luni din 2025, în timp ce importurile au înregistrat o creștere de 3,4%.

Datele arată că atât exporturile, cât și importurile au avansat în primele opt luni ale anului 2026. Cu toate acestea, valoarea importurilor a rămas considerabil mai mare decât cea a exporturilor, diferența dintre cele două fluxuri comerciale contribuind la menținerea unui deficit de peste 22 de miliarde de euro.

În luna august 2026, exporturile FOB au totalizat 7.553,8 milioane de euro, în timp ce importurile CIF au însumat 10.691,6 milioane de euro, arată datele INS.

Diferența dintre valoarea importurilor și cea a exporturilor a determinat un deficit comercial lunar de 3.137,8 milioane de euro.

Comparativ cu august 2025, exporturile României au crescut cu 11,6%, iar importurile au înregistrat o majorare de 13,7%.

Astfel, în august, ritmul de creștere al importurilor a fost mai mare decât cel al exporturilor, în condițiile în care valoarea bunurilor cumpărate din străinătate a depășit-o pe cea a bunurilor vândute pe piețele externe.

Statele membre ale Uniunii Europene au reprezentat principala piață pentru comerțul internațional cu bunuri al României în perioada ianuarie-august 2026.

Schimburile comerciale intracomunitare au însumat 47.151,1 milioane de euro la exporturi, valoare aferentă expedierilor de bunuri către statele membre, și 64.017,7 milioane de euro la importuri, corespunzătoare introducerilor de bunuri din Uniunea Europeană.

Exporturile către UE-27 au reprezentat 71,6% din totalul exporturilor României, în timp ce importurile din statele membre au avut o pondere de 72,5% din totalul importurilor.

Comparativ cu perioada ianuarie-august 2025, exporturile către Uniunea Europeană au crescut cu 4,2%, iar importurile din statele membre au avansat cu 4,5%.

În ceea ce privește schimburile comerciale cu statele din afara Uniunii Europene, exporturile extra-UE-27 au însumat 18.673,8 milioane de euro, reprezentând 28,4% din totalul exporturilor.

Importurile extra-UE-27 au ajuns la 24.252 de milioane de euro, echivalentul a 27,5% din totalul importurilor României.

Prin urmare, comerțul cu statele din afara Uniunii Europene a avut o pondere mai mică decât schimburile intracomunitare atât în cazul exporturilor, cât și în cel al importurilor.

Categoria mașinilor și echipamentelor pentru transport a avut cea mai mare pondere în exporturile și importurile României în perioada ianuarie-august 2026.

Exporturile din această categorie au însumat 29.939,5 milioane de euro, reprezentând 45,5% din totalul exporturilor. Comparativ cu primele opt luni din 2025, valoarea acestora a crescut cu 2,1%.

În cazul importurilor, mașinile și echipamentele pentru transport au însumat 32.347,6 milioane de euro, reprezentând 36,6% din total. Față de aceeași perioadă a anului precedent, importurile din această categorie au crescut cu 4,5%.

În relația cu statele UE-27, exporturile de mașini și echipamente pentru transport au ajuns la 23.538,9 milioane de euro, echivalentul a 35,8% din totalul exporturilor României. Valoarea a fost cu 2,4% mai mare decât în perioada ianuarie-august 2025.

Importurile din această categorie provenite din Uniunea Europeană au însumat 23.957,7 milioane de euro, reprezentând 27,1% din totalul importurilor. Comparativ cu perioada similară din 2025, acestea au crescut cu 3,4%.

Mărfurile manufacturate clasificate în principal după materia primă au reprezentat o altă categorie importantă în comerțul internațional al României.

Exporturile din această categorie au însumat 9.902,1 milioane de euro în primele opt luni din 2026, reprezentând 15% din totalul exporturilor. Valoarea a crescut cu 7,1% față de aceeași perioadă din 2025.

Importurile de mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă au ajuns la 14.647 de milioane de euro, echivalentul a 16,6% din totalul importurilor. Creșterea anuală a fost de 0,7%.

În relația cu Uniunea Europeană, exporturile din această categorie au totalizat 7.310,1 milioane de euro, reprezentând 11,1% din totalul exporturilor României. Comparativ cu perioada ianuarie-august 2025, acestea au crescut cu 6,8%.

Importurile din statele UE-27 au însumat 10.500,3 milioane de euro, respectiv 11,9% din totalul importurilor, în creștere cu 6,5% față de perioada similară a anului precedent.

O altă categorie importantă a fost cea a articolelor manufacturate diverse.

Exporturile acestor produse au ajuns la 7.646,2 milioane de euro, reprezentând 11,6% din totalul exporturilor. Față de primele opt luni din 2025, valoarea lor a scăzut cu 4%.

Importurile de articole manufacturate diverse au însumat 9.292,7 milioane de euro, echivalentul a 10,5% din totalul importurilor, în scădere cu 2,7% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În comerțul cu Uniunea Europeană, exporturile de articole manufacturate diverse au totalizat 6.124,3 milioane de euro, reprezentând 9,3% din totalul exporturilor României și înregistrând o scădere de 3,7%.

Importurile intracomunitare din această categorie au însumat 6.617,5 milioane de euro, respectiv 7,5% din totalul importurilor, în scădere cu 1,9%.

Produsele chimice și produsele derivate nespecificate în altă secțiune au reprezentat una dintre cele mai importante categorii de importuri ale României.

În perioada ianuarie-august 2026, exporturile din această categorie au însumat 3.851,5 milioane de euro, reprezentând 5,9% din totalul exporturilor. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, valoarea exporturilor a crescut cu 8,5%.

Importurile au ajuns la 13.279,6 milioane de euro, echivalentul a 15% din totalul importurilor României. Față de primele opt luni ale anului precedent, acestea au crescut cu 5,7%.

În relația cu Uniunea Europeană, exporturile de produse chimice și derivate au însumat 2.418,1 milioane de euro, reprezentând 3,7% din totalul exporturilor. Creșterea față de perioada similară din 2025 a fost de 8,7%.

Importurile provenite din statele membre UE-27 au totalizat 10.558,6 milioane de euro, echivalentul a 12% din totalul importurilor României. Acestea au crescut cu 8,5% comparativ cu primele opt luni din 2025.

Categoria combustibililor minerali, lubrifianților și materialelor derivate a înregistrat creșteri atât la exporturi, cât și la importuri în perioada ianuarie-august 2026.

Exporturile din această categorie au însumat 4.246,7 milioane de euro, reprezentând 6,5% din totalul exporturilor României. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, acestea au crescut cu 13,9%.

Importurile au ajuns la 8.000,9 milioane de euro, echivalentul a 9,1% din totalul importurilor, în creștere cu 14,5% față de primele opt luni ale anului precedent.

În relația cu Uniunea Europeană, exporturile de combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate au totalizat 1.944,6 milioane de euro, reprezentând 3% din totalul exporturilor. Creșterea anuală a fost de 29,5%.

Importurile din statele UE-27 au însumat 3.543,2 milioane de euro, echivalentul a 4% din totalul importurilor, în creștere cu 19,1% față de perioada ianuarie-august 2025.

În categoria alimentelor și animalelor vii, exporturile României au însumat 5.313,6 milioane de euro în primele opt luni din 2026. Acestea au reprezentat 8,1% din totalul exporturilor și au crescut cu 9,8% față de perioada similară din 2025.

Importurile de alimente și animale vii au ajuns la 7.603,2 milioane de euro, reprezentând 8,6% din totalul importurilor. Comparativ cu primele opt luni ale anului precedent, acestea au scăzut cu 1,3%.

În relația cu Uniunea Europeană, exporturile de alimente și animale vii au totalizat 2.745 de milioane de euro, echivalentul a 4,2% din totalul exporturilor României. Valoarea a crescut cu 10,9% față de perioada ianuarie-august 2025.

Importurile din această categorie provenite din statele UE-27 au însumat 6.625,4 milioane de euro, reprezentând 7,5% din totalul importurilor. Acestea au înregistrat o scădere de 0,3% față de perioada similară din 2025.

Exporturile de băuturi și tutun au însumat 1.533,4 milioane de euro în perioada ianuarie-august 2026, reprezentând 2,3% din totalul exporturilor României.

Comparativ cu primele opt luni din 2025, exporturile acestei categorii au scăzut cu 10,6%.

Importurile de băuturi și tutun au totalizat 796,9 milioane de euro, echivalentul a 0,9% din totalul importurilor, în scădere cu 7,5% față de perioada similară a anului precedent.

În relația cu Uniunea Europeană, exporturile de băuturi și tutun au ajuns la 877,1 milioane de euro, reprezentând 1,3% din totalul exporturilor. Acestea au scăzut cu 9,8%.

Importurile din statele UE-27 au însumat 579,6 milioane de euro, echivalentul a 0,7% din totalul importurilor, în scădere cu 2,3% față de ianuarie-august 2025.

Materialele crude necomestibile, exclusiv combustibilii, au reprezentat 4,1% din totalul exporturilor României în primele opt luni din 2026.

Exporturile acestei categorii au însumat 2.700,4 milioane de euro, în creștere cu 12,9% față de aceeași perioadă din 2025.

Importurile au totalizat 2.019,8 milioane de euro, reprezentând 2,3% din totalul importurilor. Comparativ cu perioada ianuarie-august 2025, acestea au crescut cu 4,2%.

În comerțul cu Uniunea Europeană, exporturile de materiale crude necomestibile, exclusiv combustibilii, au însumat 1.704,9 milioane de euro, reprezentând 2,6% din totalul exporturilor României. Creșterea anuală a fost de 10,2%.

Importurile intracomunitare din această categorie au ajuns la 1.424,8 milioane de euro, echivalentul a 1,6% din totalul importurilor, în creștere cu 5,6%.

Uleiurile, grăsimile și cerurile de origine animală și vegetală au înregistrat cea mai mare creștere procentuală a exporturilor dintre categoriile prezentate.

În primele opt luni din 2026, exporturile acestor produse au însumat 331,2 milioane de euro, reprezentând 0,5% din totalul exporturilor României. Valoarea a crescut cu 42,4% față de perioada ianuarie-august 2025.

Importurile din această categorie au totalizat 218,1 milioane de euro, echivalentul a 0,2% din totalul importurilor, în scădere cu 4,3%.

În relația cu Uniunea Europeană, exporturile de uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală au ajuns la 279,8 milioane de euro, reprezentând 0,4% din totalul exporturilor. Comparativ cu perioada similară din 2025, acestea au crescut cu 36,5%.

Importurile din statele UE-27 au însumat 166,6 milioane de euro, reprezentând 0,2% din totalul importurilor, în creștere cu 7,8%.

Categoria bunurilor necuprinse în altă secțiune din CSCI a înregistrat o creștere a exporturilor și o scădere a importurilor în primele opt luni din 2026.

Exporturile au însumat 360,4 milioane de euro, reprezentând 0,5% din totalul exporturilor României. Comparativ cu perioada ianuarie-august 2025, valoarea acestora a crescut cu 30,1%.

Importurile din această categorie au totalizat 63,9 milioane de euro, reprezentând 0,1% din totalul importurilor, în scădere cu 11,3%.

În relația cu Uniunea Europeană, exporturile au ajuns la 208,2 milioane de euro, echivalentul a 0,3% din totalul exporturilor, în creștere cu 39,3%.

Importurile intracomunitare au însumat 44,1 milioane de euro, în scădere cu 24,2% față de primele opt luni ale anului 2025. Ponderea acestora în totalul importurilor este indicată în datele prezentate printr-un asterisc, fără o valoare numerică explicită.

Datele privind comerțul internațional cu bunuri din perioada ianuarie-august 2026 evidențiază diferențe importante între categoriile de produse.

În cazul exporturilor, cele mai mari valori au fost înregistrate la mașini și echipamente pentru transport, cu 29.939,5 milioane de euro, urmate de mărfurile manufacturate clasificate în principal după materia primă, cu 9.902,1 milioane de euro, și articolele manufacturate diverse, cu 7.646,2 milioane de euro.

La importuri, mașinile și echipamentele pentru transport au însumat 32.347,6 milioane de euro, mărfurile manufacturate clasificate în principal după materia primă au ajuns la 14.647 de milioane de euro, iar produsele chimice și derivatele acestora au totalizat 13.279,6 milioane de euro.

În ceea ce privește ritmul de creștere, exporturile de uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală au înregistrat cea mai mare majorare procentuală dintre categoriile prezentate, de 42,4%. La importuri, combustibilii minerali, lubrifianții și materialele derivate au consemnat o creștere de 14,5%.

În același timp, exporturile de băuturi și tutun au scăzut cu 10,6%, iar cele de articole manufacturate diverse au înregistrat o diminuare de 4%. La importuri, scăderile au fost observate la băuturi și tutun, cu 7,5%, la articole manufacturate diverse, cu 2,7%, și la alimente și animale vii, cu 1,3%.

Per ansamblu, în primele opt luni ale anului 2026, exporturile României au crescut cu 4%, iar importurile cu 3,4%. Deficitul comercial a ajuns la 22.444,8 milioane de euro, cu 307,2 milioane de euro peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025.