Proprietarii de apartamente trebuie să plătească și pentru aceste instalații. Ce cheltuieli nu pot refuza la întreținere

Proprietarii de apartamente sunt obligați să contribuie la întreținerea și repararea părților comune ale blocului, chiar dacă nu le utilizează. Avocatul Gelu Pușcaș a explicat, într-o postare pe Facebook, cum se repartizează aceste cheltuieli în cadrul asociațiilor de proprietari. Obligația se aplică inclusiv persoanelor care locuiesc la parter sau care și-au instalat centrale termice individuale. Reglementările sunt prevăzute de Legea nr. 196/2018.

Proprietarii de apartamente care nu utilizează anumite instalații sau spații comune ale imobilului trebuie să participe în continuare la cheltuielile pentru întreținerea și repararea acestora, potrivit explicațiilor oferite de avocatul Gelu Pușcaș într-o postare pe Facebook.

Acesta a arătat că obligațiile de plată pentru instalațiile și spațiile comune provoacă frecvent neînțelegeri între locatari și asociațiile de proprietari. Printre situațiile întâlnite se numără plata reparațiilor la lift de către persoanele care locuiesc la parter, contribuțiile pentru instalațiile de gaze sau apă caldă care nu mai sunt utilizate individual și costurile pentru repararea terasei blocului.

Avocatul a explicat că legislația stabilește repartizarea cheltuielilor pentru întreținerea și buna funcționare a proprietății comune proporțional cu cota-parte indiviză deținută de fiecare proprietar.

În acest context, simplul fapt că un locatar nu folosește liftul, nu are acces la terasă sau și-a montat o centrală termică individuală nu îl exonerează de obligațiile financiare aferente proprietății comune.

„Legiuitorul NU A PREVĂZUT vreo scutire de la plata sumelor repartizate în lista de plată pentru proprietarii care nu folosesc liftul, pentru proprietarul care și-a montat centrala de apartament sau care nu are cheia de la terasă”, a precizat avocatul Gelu Pușcaș.

Potrivit acestuia, Legea nr. 196/2018 și Codul civil reglementează proprietatea comună, categorie în care intră instalațiile comune de alimentare și distribuție cu apă caldă și gaze, liftul și terasa imobilului.

Statutul juridic al acestor elemente nu se modifică în funcție de utilizarea lor de către fiecare proprietar. De asemenea, instalarea unei centrale termice individuale nu determină reducerea cotei-părți indivize înscrise în contractul de vânzare-cumpărare.

Prin urmare, costurile pentru întreținerea și repararea acestor elemente sunt distribuite în lista de plată în funcție de cota-parte indiviză aferentă fiecărei proprietăți.

Cheltuielile pentru repararea liftului se repartizează inclusiv proprietarilor care locuiesc la parter sau la primul etaj, chiar dacă aceștia nu utilizează instalația pentru deplasarea în interiorul blocului.

Gelu Pușcaș a explicat că trebuie făcută distincția între costurile pentru reparațiile liftului și cele aferente consumului de energie electrică necesar funcționării acestuia.

În cazul energiei electrice, legislația permite anumite scutiri, în condițiile prevăzute de articolul 75 alineatul (5) din Legea nr. 196/2018, prin hotărârea adunării generale a asociației de proprietari.

Această posibilitate nu trebuie confundată cu obligația de a participa la repararea liftului, care reprezintă o cheltuială aferentă proprietății comune.

Montarea unei centrale termice individuale nu elimină obligația proprietarului de a contribui la cheltuielile pentru revizia, întreținerea și repararea instalațiilor comune de gaze naturale ale blocului, potrivit explicațiilor avocatului.

În cazul conductelor comune de alimentare și distribuție cu gaze, costurile intervențiilor sunt repartizate tuturor proprietarilor, inclusiv celor care utilizează centrale termice proprii.

Aceeași regulă se aplică și în cazul coloanei principale de apă caldă. Dacă sunt necesare reparații, intervenții sau investiții la conducta comună aflată la subsolul imobilului, cheltuielile sunt distribuite în funcție de cota-parte indiviză.

Astfel, proprietarii care au renunțat la sistemul centralizat de furnizare a apei calde și folosesc centrale individuale continuă să participe la costurile pentru infrastructura comună a clădirii.

Avocatul a subliniat că renunțarea la utilizarea unei instalații nu echivalează cu pierderea dreptului de coproprietate asupra acesteia și nici cu modificarea cotei-părți indivize.

Obligația de contribuție se aplică și lucrărilor de reparare a terasei blocului, indiferent de etajul la care se află apartamentul sau de posibilitatea proprietarului de a utiliza acest spațiu.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, cheltuielile sunt repartizate inclusiv persoanelor care locuiesc la parter sau la primul etaj, precum și celor care nu dețin cheia de acces la terasă.

Acesta a explicat că terasa își păstrează statutul de parte comună a imobilului, iar lipsa accesului individual nu înlătură obligația de participare la costurile pentru repararea acesteia.

În consecință, sumele aferente lucrărilor sunt repartizate proprietarilor în funcție de cota-parte indiviză, după aceeași regulă aplicabilă celorlalte elemente comune ale clădirii.

Pentru a explica temeiul legal al acestor obligații, avocatul Gelu Pușcaș a indicat articolul 75 alineatul (4) din Legea nr. 196/2018, care reglementează contribuția proprietarilor la cheltuielile comune ale condominiului.

Dispoziția legală stabilește că renunțarea totală sau parțială la utilizarea unei componente a proprietății comune nu constituie motiv pentru exceptarea de la plata cheltuielilor aferente acesteia.

„Niciun proprietar din condominiu nu este exceptat de la obligația de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunțării la folosirea unei părți din proprietatea comună”, prevede articolul 75 alineatul (4) din Legea nr. 196/2018, citat de avocatul Gelu Pușcaș.

Acesta a precizat că repartizarea corectă a cheltuielilor presupune cunoașterea obligațiilor stabilite prin lege, atât de către proprietari, cât și de către reprezentanții asociațiilor.

În mesajul publicat pe Facebook, avocatul a făcut și un apel la distribuirea informațiilor, menționând că pagina sa a reunit o comunitate de peste 43.000 de persoane. Scopul declarat este informarea unui număr cât mai mare de proprietari cu privire la obligațiile de plată și la regulile de repartizare a cheltuielilor.