ANAF continuă să emită decizii de impunere pentru firme. Ce au stabilit instanțele în privința facilităților fiscale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă, în 2026, să emită decizii de impunere pentru companii care au beneficiat de reducerea impozitului pe profit aferent investițiilor finanțate din fonduri nerambursabile. Consultanții fiscali contestă interpretarea inspectorilor și invocă pozițiile Ministerului Finanțelor, precum și două hotărâri judecătorești favorabile suspendării executării unor decizii de impunere. Verificările au început în decembrie 2025 și au vizat firme din mai multe sectoare economice. Disputa privește aplicarea unei facilități fiscale prevăzute de legislație.

ANAF a început, la sfârșitul anului 2025, verificări asupra companiilor care au aplicat facilitatea fiscală privind reducerea impozitului pe profit pentru investițiile realizate cu finanțare nerambursabilă, măsură utilizată de numeroase firme în special în perioada pandemiei și în anii următori.

În urma controalelor, inspectorii fiscali au eliminat facilitatea din calculele contribuabililor și au stabilit obligații suplimentare de plată. Acestea includ diferențe de impozit pe profit, majorări și penalități, care, potrivit consultanților fiscali, ajung la valori considerabile pentru companiile verificate.

Interpretarea ANAF este contestată de specialiștii în fiscalitate, care susțin că firmele au aplicat corect prevederile legale. Aceștia invocă inclusiv răspunsuri transmise de Ministerul Finanțelor unor contribuabili, prin care instituția a confirmat că facilitatea poate fi utilizată și pentru investițiile realizate din fonduri nerambursabile.

Disputa privind tratamentul fiscal al investițiilor finanțate din granturi a determinat Camera Consultanților Fiscali (CCF) să solicite, în februarie 2026, un punct de vedere Comisiei fiscale din cadrul Ministerului Finanțelor.

Ulterior, în iulie 2026, Comisia fiscală s-a întrunit pentru analizarea acestei probleme. Potrivit informațiilor prezentate de consultanți, interpretarea rezultată din discuții a fost favorabilă contribuabililor, stabilind că facilitatea fiscală poate fi aplicată inclusiv investițiilor finanțate din fonduri nerambursabile.

Aceeași poziție a fost reconfirmată de reprezentanții Ministerului Finanțelor în cadrul cursurilor organizate în octombrie 2026 la Camera Consultanților Fiscali.

Cu toate acestea, ANAF solicită o nouă confirmare scrisă din partea Ministerului Finanțelor înainte de a-și modifica interpretarea. Documentul nu a fost transmis până în prezent, întrucât este așteptată pronunțarea instanțelor asupra fondului litigiilor.

Consultantul fiscal Iulia David atrage atenția că deciziile de impunere emise de ANAF afectează companii cu activitate în industria confecțiilor, producția de încălțăminte și sectorul alimentar, inclusiv firme care și-au achitat obligațiile fiscale și au sute de salariați.

Potrivit acesteia, controalele continuă chiar dacă Ministerul Finanțelor a transmis răspunsuri care confirmă posibilitatea aplicării facilității fiscale pentru investițiile realizate din fonduri nerambursabile.

„ANAF continuă să emită, în prezent, decizii de impunere pe bandă pentru diferențe de impozit pe profit stabilite prin anularea facilității fiscale pentru investiții cu finanțare din fonduri nerambursabile. Firme cu activitate de productie de confecții, încălțăminte, firme din industria alimentară etc. sunt în această situație. Sunt firme care și-au plătit impozitele la timp, au sute de angajati, au respectat legea. Dar, cu legea respectată, cu răspunsuri de confirmare de la MF, sunt îngenuncheate de ANAF. Ce trebuie făcut? În ce țară trăim? Se dă amnistie fiscală pentru cei ce nu respectă legea și sunt sancționați cei care respectă legea. Dacă respectând legea ești sancționat, mai bine închidem totul”, a declarat Iulia David, consultant fiscal.

Disputa dintre contribuabili și administrația fiscală a ajuns și în instanță, unde au fost pronunțate hotărâri de suspendare a executării unor decizii de impunere rezultate din anularea facilității privind impozitul pe profit.

Într-unul dintre dosare, Tribunalul București a admis cererea de suspendare a executării unei decizii de impunere emise în urma unei verificări documentare. Litigiul privea excluderea finanțărilor nerambursabile din calculul facilității fiscale.

În analiza preliminară specifică procedurii de suspendare, judecătorii au reținut că dispozițiile legale invocate nu prevăd obligația ca investițiile să fie finanțate exclusiv din contribuțiile proprii ale societăților.

De asemenea, instanța a apreciat că interpretarea potrivit căreia granturile nu ar putea fi încadrate în categoria surselor atrase nu are un corespondent expres în prevederile legale analizate.

Tribunalul a constatat că, la nivelul aparenței dreptului, textul normativ nu stabilește relevanța sursei de finanțare pentru acordarea facilității fiscale.

Într-un alt litigiu referitor la aceeași facilitate fiscală, instanța sesizată cu o cerere de suspendare a analizat legalitatea excluderii contribuției nerambursabile din calculul scutirii de impozit pe profit.

Judecătorii au apreciat că această interpretare ridică îndoieli serioase în privința legalității deciziei de impunere contestate de contribuabil.

Cele două hotărâri au fost pronunțate în proceduri de suspendare a executării actelor fiscale, fără să stabilească definitiv dacă deciziile de impunere sunt legale sau nelegale. Cu toate acestea, consultanții consideră că argumentele instanțelor trebuie luate în considerare de inspectorii ANAF în cadrul verificărilor.

„Ambele hotărâri au fost pronunțate în proceduri de suspendare a executării și nu soluționează definitiv fondul legalității impunerii. Totuși, identitatea problemei juridice și motivările instanțelor sunt relevante pentru obligația organului fiscal de a examina riguros interpretarea normelor invocate”, a mai afirmat Iulia David.

Continuarea verificărilor și emiterea unor noi decizii de impunere pentru investițiile realizate din fonduri nerambursabile sunt considerate abuzive de consultanții fiscali care contestă interpretarea ANAF.

Aceștia susțin că administrația fiscală menține practica anulării facilității privind impozitul pe profit, deși există atât opinii ale Ministerului Finanțelor favorabile contribuabililor, cât și hotărâri judecătorești care au dispus suspendarea executării unor decizii de impunere.

În prezent, ANAF continuă să stabilească obligații fiscale suplimentare pentru companiile vizate, în timp ce clarificarea definitivă a legalității interpretării aplicate de inspectori depinde de soluționarea pe fond a litigiilor aflate în instanță.