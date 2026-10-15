Curtea de Apel București a ridicat sechestrul pe apartamentele Nordis din Mamaia. Ce se întâmplă cu averea Laurei Vicol și a lui Vladimir Ciorbă

Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului asigurător asupra apartamentelor Nordis din Mamaia, evaluate la peste 100 de milioane de euro. Instanța a admis contestațiile formulate de societățile Nordis Management și Nordis Mamaia. Măsura asigurătorie asupra averii fostei deputate PSD Laura Vicol și a soțului acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, rămâne în vigoare. Hotărârea pronunțată în dosarul Nordis este definitivă.

Curtea de Apel București a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra apartamentelor Nordis din Mamaia, în valoare de peste 100 de milioane de euro, după ce a admis contestațiile depuse de Nordis Management și Nordis Mamaia, potrivit informațiilor publicate de G4Media.

Decizia instanței este definitivă, însă măsurile asigurătorii aplicate asupra bunurilor deținute de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost menținute.

Sechestrul asupra proprietăților și terenurilor aparținând celor două societăți fusese instituit de procurorii DIICOT în 2025, în cadrul anchetei declanșate în urma sutelor de plângeri penale formulate de clienți care au reclamat că au fost înșelați în legătură cu achiziționarea unor imobile.

Ancheta privind activitatea grupului Nordis a fost extinsă pe măsură ce procurorii au primit noi sesizări din partea persoanelor care susțin că au suferit prejudicii în urma tranzacțiilor imobiliare.

În octombrie 2025, DIICOT anunța că în dosar fuseseră înregistrate aproximativ 700 de plângeri penale, iar numărul persoanelor vătămate ajunsese la circa 850. Prejudiciul estimat pentru infracțiunea de înșelăciune era, la acel moment, de aproape 75 de milioane de euro.

Ulterior, în august 2026, procurorii au extins urmărirea penală pentru noi acte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Măsura a fost luată în urma depunerii a încă 50 de plângeri penale, formulate de 109 persoane care se consideră prejudiciate.

Potrivit DIICOT, prejudiciul suplimentar reclamat depășește 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 22 de milioane de euro.

În cadrul investigației au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri evaluate, în total, la peste 100 de milioane de euro.

Procurorii DIICOT investighează un presupus mecanism infracțional care ar fi fost organizat începând din anul 2018, prin intermediul mai multor societăți comerciale implicate în dezvoltarea și promovarea unor proiecte imobiliare.

Potrivit anchetatorilor, firmele ar fi atras fonduri de la cumpărători prin încheierea unor antecontracte și contracte de vânzare-cumpărare, după care o parte dintre sumele încasate ar fi fost delapidate.

Investigația vizează și presupuse operațiuni contabile fictive, care ar fi fost utilizate pentru evitarea plății taxelor și impozitelor către bugetul de stat, precum și stabilirea cu rea-credință a obligațiilor privind TVA.

DIICOT suspectează că fondurile obținute prin activitățile investigate ar fi fost ulterior introduse în operațiuni de spălare a banilor.

Anchetatorii susțin că o parte dintre clienții Nordis ar fi fost induși în eroare prin practici legate de comercializarea și utilizarea proprietăților imobiliare pentru care aceștia achitaseră diferite sume de bani.

Printre situațiile investigate se numără vânzarea acelorași imobile către alte persoane, modificarea condițiilor stabilite inițial pentru încheierea contractelor și utilizarea unor apartamente în regim hotelier.

Procurorii verifică și constituirea unor sarcini asupra proprietăților fără informarea cumpărătorilor.

Potrivit DIICOT, unor clienți li s-ar fi solicitat să nu înscrie promisiunile de vânzare-cumpărare în cartea funciară. De asemenea, aceștia ar fi fost obligați contractual să nu dezvăluie public problemele întâmpinate în relația cu dezvoltatorul.

Unele contracte ar fi inclus clauze care prevedeau plata unor despăgubiri importante în cazul încălcării obligațiilor de confidențialitate. Anchetatorii consideră că asemenea prevederi ar fi putut descuraja cumpărătorii să se adreseze instanțelor pentru recuperarea prejudiciilor.

În cadrul anchetei Nordis, procurorii au dispus, la 4 februarie 2025, reținerea a 11 persoane, printre care fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul acesteia, omul de afaceri Vladimir Ciorbă.

O zi mai târziu, la 5 februarie 2025, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 201 imobile, reprezentând apartamente și case, precum și asupra a cinci spații comerciale, 22 de terenuri și 11 autoturisme.

Sechestrul a vizat inclusiv părți sociale și acțiuni deținute de persoanele cercetate. Totodată, procurorii au dispus blocarea a 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.

Dosarul a inclus și stenograme referitoare la utilizarea fondurilor, precum și informații despre cheltuieli de aproximativ 8 milioane de euro pentru activități de marketing și promovare prin presă, Facebook, Google și în asociere cu Federația Română de Fotbal.

În legătură cu activitatea grupului Nordis au apărut și informații privind patru inspectori fiscali suspectați că ar fi ascuns nereguli constatate la societățile investigate, precum și despre vizite la conducerea ANAF.

La aproximativ zece zile după reținerile din februarie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestațiile formulate de Laura Vicol și Vladimir Ciorbă împotriva măsurilor preventive dispuse în cazul lor.

La 1 octombrie 2026, procurorii DIICOT au anunțat extinderea urmăririi penale față de fosta deputată PSD Laura Vicol, în cadrul investigației privind activitatea grupului Nordis.

Noile acuzații formulate împotriva acesteia vizează fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune.