Călin Georgescu află miercuri, 25 noiembrie, dacă va rămâne în arest la domiciliu sau dacă măsura preventivă va fi schimbată. Curtea de Apel București analizează contestațiile formulate atât de fostul candidat la alegerile prezidențiale, cât și de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Ilfov.

Călin Georgescu se află deja în arest la domiciliu, după o hotărâre pronunțată luni, 23 noiembrie, de Curtea de Apel București.

Instanța a respins atunci contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este monitorizat în prezent prin intermediul unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Tribunalul Ilfov a decis, pe 18 noiembrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Hotărârea nu era însă definitivă la momentul pronunțării.

Atât procurorii DIICOT, cât și fostul candidat la alegerile prezidențiale au contestat soluția instanței, însă din motive diferite.

Procurorii solicită menținerea măsurii arestului preventiv. În schimb, Călin Georgescu urmărește obținerea unei măsuri preventive mai puțin restrictive decât arestul la domiciliu.

Cele două contestații urmează să fie soluționate miercuri de Curtea de Apel București.

Pe durata arestului la domiciliu, fostul candidat la alegerile prezidențiale are obligația de a respecta mai multe restricții stabilite de instanță.

Acesta nu poate părăsi locuința fără permisiunea instanței și trebuie să se prezinte în fața autorităților judiciare ori de câte ori este chemat.

De asemenea, Georgescu nu are voie să comunice cu persoana vătămată, Răzvan Liviu Leu, sau cu membrii familiei acestuia. Interdicția de comunicare îl vizează și pe Ionel Rusen, precum și pe martorii din dosar.

Fostul candidat este obligat să poarte permanent dispozitivul electronic de supraveghere și să comunice periodic informații despre mijloacele sale de existență.

Totodată, acesta nu poate participa la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice. Îi este interzis și să dețină, să folosească sau să poarte arme.

Dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost trimis în judecată, alături de Ionel Rusen, într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT.

Fostul candidat este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Dosarul vizează un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro, reclamat de omul de afaceri Răzvan Liviu Leu. Acuzațiile au legătură cu o presupusă afacere care implica obținerea unei finanțări externe.

Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi fost convins să achite anumite sume pentru obținerea unei finanțări de milioane de euro. Împrumutul nu s-ar fi concretizat, iar banii transferați nu ar fi fost restituiți.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale mai este judecat, alături de Horațiu Potra și de alți inculpați, într-un dosar privind tentativa de lovitură de stat.

Separat, Georgescu este judecat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară și de promovarea unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei eventuale hotărâri definitive de condamnare.