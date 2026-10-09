Schimbări fiscale în UE. Taxarea inversă și instrumentele anti-evaziune TVA vor fi menținute încă patru ani

Comisia Europeană propune prelungirea mecanismului opțional de taxare inversă și a celui de reacție rapidă împotriva fraudei TVA până la 30 iunie 2030. Măsura oferă statelor membre mai mult timp pentru combaterea evaziunii fiscale și prevenirea fraudei de tip „comerciant lipsă” în sectoarele vulnerabile, pregătind totodată tranziția către noul sistem digital de raportare fiscală obligatorie și facturare electronică.

Comisia Europeană a adoptat o nouă propunere prin care extinde aplicarea mecanismului opțional de taxare inversă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei cu TVA până la data de 30 iunie 2030.

Decizia vine ca răspuns direct la cerințele statelor membre, ale mediului de afaceri și ale Parlamentului European, se arată într-un comunicat publicat vineri, 9 octombrie.

Inițiativa le permite țărilor din Uniunea Europeană să combată eficient evaziunea fiscală în sectoarele cu risc ridicat, în timp ce pregătesc tranziția către noile norme de raportare digitală (ViDA – VAT in the Digital Age).

Frauda cu TVA reprezintă o problemă gravă în interiorul Uniunii Europene, cauzând pierderi financiare considerabile bugetelor publice. Cele două instrumente anti-fraudă utilizate de statele membre erau programate să expire la 30 iunie 2026.

Prin noua propunere, Comisia Europeană acordă guvernelor mai mult timp pentru a folosi aceste măsuri rapide și practice.

Decizia menține un scut de protecție pe durata în care Uniunea Europeană finalizează reformele majore pe termen lung ale sistemului fiscal.

Măsurile vizate sunt create pentru a opri frauda de tip „comerciant lipsă”. Mecanismul de taxare inversă permite statelor membre să transfere responsabilitatea plății TVA de la vânzător la cumpărător în domenii sensibile la evaziune.

În paralel, mecanismul de reacție rapidă oferă posibilitatea de a aplica taxarea inversă în condiții stricte, în situația în care este detectată o fraudă bruscă și masivă în alte sectoare economice neacoperite inițial.

În viitor, reforma fiscală digitală va introduce facturarea electronică obligatorie și raportarea în timp real pentru livrările transfrontaliere.

Până la implementarea completă a noilor cerințe digitale, statele membre pot introduce obligații naționale de facturare electronică pentru a controla mai bine riscurile de evaziune fiscală.

Propunerea adoptată de Comisia Europeană urmează să fie dezbătută și aprobată de Consiliul European.

Vezi aici documentul.

Pachetul „TVA în era digitală” (ViDA) a fost adoptat la 11 martie 2025, în urma unei noi consultări a Parlamentului European, și va fi implementat treptat până în ianuarie 2035.

Odată cu intrarea în vigoare (14 aprilie 2025), statele membre au posibilitatea de a introduce facturarea electronică obligatorie în anumite condiții specifice, fiind totodată aduse îmbunătățiri cadrului Ghișeului Unic pentru Import (IOSS) pentru a consolida instrumentele de control.

Începând cu 1 ianuarie 2027, clarificări legislative minore vor avea un impact asupra utilizatorilor sistemelor Ghișeu Unic (OSS) și IOSS.

De la 1 iulie 2028, platformele din domeniul închirierilor de locuințe pe termen scurt și al transportului rutier de persoane trebuie să se conformeze noilor măsuri privind calitatea de furnizor prezumat, dată la care vor intra în vigoare și reformele privind Înregistrarea Unică în scopuri de TVA, precum și taxarea inversă obligatorie pentru furnizorii neidentificați.

Cerințele de Raportare Digitală vor afecta tranzacțiile transfrontaliere B2B de la 1 iulie 2030.

Până la 1 ianuarie 2035, statele membre care au o obligație națională de raportare digitală în timp real a tranzacțiilor trebuie să își alinieze sistemele la modelul și standardele UE, marcând faza finală a acestui pachet cuprinzător ViDA.