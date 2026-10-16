Listarea Christian Tour, în atenția ASF după problemele AnimaWings. Ce spune autoritatea despre verificarea informațiilor oferite investitorilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a luat act de raportările Christian Tour privind relația comercială cu AnimaWings și impactul dificultăților financiare ale operatorului aerian. Instituția a transmis că desfășoară permanent evaluări privind transparența companiilor listate la bursă. ASF nu a confirmat însă deschiderea unei investigații separate asupra ofertei Christian Tour, intermediată de BT Capital Partners. Clarificările vin după ce investiția anunțată de BT Asset Management în AnimaWings nu s-a mai concretizat.

Listarea Christian Tour a ajuns în atenția Autorității de Supraveghere Financiară în contextul dificultăților întâmpinate de AnimaWings și al întrebărilor privind informațiile puse la dispoziția investitorilor în perioada ofertei bursiere. ASF a comunicat că monitorizează respectarea obligațiilor de transparență de către societățile listate, dar nu a precizat dacă a inițiat verificări distincte în acest caz.

Răspunsul instituției a fost transmis publicației NewsCenter.ro, care a analizat succesiunea anunțurilor referitoare la oferta publică a Christian Tour și la investiția planificată în compania aeriană.

BT Capital Partners, societate din grupul Băncii Transilvania, a intermediat operațiunea bursieră. În paralel, BT Asset Management, parte a aceluiași grup financiar, anunțase intenția de a participa la acționariatul AnimaWings, alături de alți investitori. Investiția nu a fost însă finalizată.

Potrivit NewsCenter.ro, cronologia acestor operațiuni și implicarea societăților din grupul BT ridică întrebări privind transparența informațiilor prezentate pieței. Publicația a semnalat inclusiv intenția de participare la compania aeriană, care înregistra datorii importante și avea acționari finali comuni cu operatorul de turism.

În acest context, publicația a solicitat ASF să precizeze dacă a deschis un dosar de analiză și dacă a cerut informații suplimentare de la Christian Tour și de la reprezentanții grupului Băncii Transilvania.

Autoritatea nu a oferit un răspuns explicit privind existența unui asemenea dosar și nici nu a anunțat efectuarea unui control separat asupra procesului de listare. Instituția s-a referit la procedurile generale de supraveghere aplicabile emitenților de instrumente financiare.

Pe parcursul documentării, reprezentanții grupului Băncii Transilvania și conducerea Christian Tour nu au răspuns întrebărilor adresate de sursa citată.

În explicațiile transmise referitoare la oferta Christian Tour, Autoritatea de Supraveghere Financiară a subliniat că responsabilitatea pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor prezentate investitorilor aparține emitentului și persoanelor care au întocmit documentele respective.

„Răspunderea pentru exactitatea, caracterul complet și conformitatea informațiilor aduse la cunoștința investitorilor revine exclusiv emitentului și persoanelor responsabile de conținutul acestora, indiferent de modalitatea, forma de prezentare sau canalul prin care acestea sunt comunicate publicului, independent de orice activitate de analiză, monitorizare sau verificare desfășurată de ASF”, se precizează în răspunsul primit de NewsCenter.ro

Deși nu a confirmat inițierea unei anchete dedicate acestei operațiuni bursiere, instituția a explicat că evaluările efectuate în cadrul activității sale curente pot viza situațiile apărute ulterior listării unei societăți.

„Reținem faptul că, în exercitarea atribuțiilor specifice, ASF realizează în permanență evaluări și analize asupra situațiilor apărute în viața emitenților din perspectiva respectării obligațiilor de transparență și conformitate ce derivă din această calitate. În situația în care, în urma acestor evaluări/analize, sunt adoptate măsuri de autoritate ce au caracter public, acestea sunt comunicate prin mecanismele de comunicare consacrate la nivelul pieței”, punctează reprezentanții instituției.

Din explicațiile ASF rezultă că raportările publicate de Christian Tour au fost luate în considerare în cadrul activității de supraveghere. Autoritatea nu a detaliat însă eventualele solicitări de documente, verificări sau alte demersuri efectuate în legătură cu oferta intermediată de BT Capital Partners.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a precizat, în același răspuns, că legislația europeană și cea națională îi conferă competența de a verifica eventualele încălcări ale normelor privind abuzul de piață, inclusiv în situațiile în care există suspiciuni referitoare la informațiile comunicate investitorilor.

„În conformitate cu cadrul legal aplicabil, Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă în România pentru aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață, precum și a legislației naționale de punere în aplicare a acestuia, având atribuții de supraveghere, investigare și, după caz, sancționare a faptelor de abuz de piață”.

Instituția a confirmat și că a analizat informațiile raportate public de Christian Tour în legătură cu operatorul aerian AnimaWings, inclusiv estimările referitoare la efectele situației financiare a acestuia asupra activității touroperatorului.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară a luat act de aspectele raportate public de către Christian ’76 Tour S.A. cu privire la relația comercială cu AnimaWings Aviation S.A., precum și de informațiile comunicate referitoare la impactul estimat al situației acestei companii asupra activității și poziției financiare a emitentului. Astfel cum rezultă din informațiile transmise de societate, AnimaWings Aviation S.A. nu face parte din perimetrul de consolidare al emitentului Christian ’76 Tour SA”.

Succesiunea evenimentelor prezentată de NewsCenter.ro începe la 30 aprilie 2026, când a fost comunicat acordul prin care BT Asset Management, Winners Holding Investments și EVERGENT Investments urmau să preia împreună 50% din capitalul AnimaWings.

Anunțul a precedat oferta publică a Christian Tour, derulată în perioada 21–28 mai 2026. Acțiunile companiei au început să fie tranzacționate la bursă pe 22 iunie, sub simbolul TRIP, după o operațiune cu o valoare totală de 149 de milioane de lei.

Ulterior, situația operatorului aerian s-a deteriorat, iar AnimaWings a solicitat deschiderea procedurii de insolvență. Pe 2 octombrie, BT Asset Management a comunicat că investiția anunțată în primăvară nu fusese finalizată și că societatea nu deținea calitatea de acționar al companiei aeriene.

Aceste evoluții au determinat apariția unor întrebări privind informațiile disponibile în momentul subscrierii acțiunilor Christian Tour și comunicarea către piață a modificărilor intervenite ulterior.

Succesiunea anunțurilor nu constituie, în sine, dovada unei manipulări a pieței. Stabilirea existenței unei eventuale încălcări a legislației ar presupune verificarea documentelor relevante, a momentului în care informațiile au devenit cunoscute și a modului în care acestea au fost transmise investitorilor.

Relația dintre Christian Tour și AnimaWings trebuie analizată și din perspectiva structurii juridice și a raportărilor contabile, deoarece existența unor acționari finali comuni nu înseamnă că operatorul aerian este o filială a societății listate la bursă.

Conform informațiilor prezentate anterior de publicația citată, cele două companii reprezintă entități juridice distincte, iar AnimaWings nu este inclusă în perimetrul de consolidare al Christian ’76 Tour.

Touroperatorul a transmis că expunerea financiară față de compania aeriană nu producea efecte semnificative asupra lichidității sau performanței sale economice.

Datele financiare aferente anului 2025 indicau o cifră de afaceri de aproximativ 806,12 milioane de lei pentru Christian ’76 Tour și un profit net de 32,40 milioane de lei.

În aceste condiții, obligațiile financiare și dificultățile AnimaWings nu pot fi atribuite automat bilanțului Christian Tour, fără identificarea unor raporturi contractuale sau contabile care să justifice o asemenea înregistrare.

Situația juridică a AnimaWings a înregistrat o nouă evoluție pe 14 octombrie 2026, când Tribunalul București a respins solicitarea companiei de deschidere a propriei proceduri de insolvență, potrivit informațiilor publicate de sursa citată.

Cererea operatorului aerian fusese înregistrată la 30 septembrie 2026, în dosarul nr. 40903/3/2026.

Instanța a dispus separarea cererilor depuse de 25 de creditori ai AnimaWings și a stabilit termenul de judecată pentru 11 noiembrie 2026.

Printre creditorii care au formulat solicitări se numără Banca Transilvania, ROMATSA și mai multe aeroporturi.

Respingerea cererii formulate de AnimaWings pentru propria insolvență nu reprezintă o soluționare a solicitărilor depuse de creditori. De asemenea, hotărârea din 14 octombrie nu echivalează cu o constatare a achitării datoriilor companiei, cererile creditorilor urmând să fie examinate separat de instanță.