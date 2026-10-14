Insolvența AnimaWings, amânată de instanță. Banca Transilvania, ROMATSA și mai multe aeroporturi figurează printre creditori

Tribunalul București a amânat miercuri, 14 octombrie 2026, pronunțarea asupra cererii de intrare în insolvență depuse de compania aeriană AnimaWings. Dosarul include numeroși creditori, printre care Banca Transilvania, ROMATSA și mai multe aeroporturi din România. Operatorul aerian a solicitat deschiderea procedurii la sfârșitul lunii septembrie, după ce a anunțat suspendarea treptată a zborurilor din cauza problemelor tehnice ale aeronavelor. Compania se confruntă și cu mii de acțiuni în instanță, inclusiv cereri de despăgubire formulate în legătură cu zboruri anulate sau întârziate.

Cererea de intrare în insolvență a companiei AnimaWings nu a primit o soluție miercuri, 14 octombrie, după ce Tribunalul București a decis să amâne pronunțarea în dosarul deschis la solicitarea operatorului aerian.

Documentele depuse în instanță indică existența mai multor creditori, inclusiv instituții financiare, furnizori de servicii pentru aviație, aeroporturi, societăți specializate în recuperarea despăgubirilor pentru pasageri și persoane fizice.

AnimaWings a înregistrat cererea de deschidere a procedurii de insolvență la 30 septembrie 2026, după ce anunțase reducerea operațiunilor aeriene din cauza dificultăților tehnice întâmpinate de aeronavele utilizate.

Printre creditorii menționați în dosarul AnimaWings se numără Banca Transilvania și Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), alături de șapte aeroporturi din România.

Este vorba despre aeroporturile din Oradea, Suceava, Brașov-Ghimbav, Craiova, Sibiu, Arad și Timișoara, care figurează în documentele aferente procedurii solicitate de operatorul aerian.

Lista include și societăți care reprezintă pasagerii în demersurile pentru obținerea compensațiilor aferente zborurilor anulate sau întârziate. În dosar sunt menționate, de asemenea, persoane fizice care au calitatea de creditori.

Problemele operaționale ale AnimaWings au devenit publice la 29 septembrie 2026, când compania a comunicat că va suspenda treptat zborurile efectuate cu șase dintre cele opt aeronave utilizate în activitatea sa.

Operatorul aerian a motivat această decizie prin apariția repetată a unor defecțiuni tehnice, care au afectat posibilitatea de a menține programul de zbor.

Ulterior, AnimaWings a decis să suspende temporar și cursele efectuate cu celelalte două aeronave, ceea ce a dus la oprirea operațiunilor de zbor ale companiei.

Dificultățile financiare și operaționale ale AnimaWings sunt însoțite de un număr ridicat de litigii, o parte importantă dintre acestea fiind legate de solicitările de despăgubire pentru cursele aeriene anulate sau întârziate.

Conform datelor analizate anterior pe portalul instanțelor de judecată, împotriva operatorului aerian fuseseră identificate aproape 12.000 de dosare.

Dintre acestea, aproximativ 2.900 au fost înregistrate numai în septembrie 2026, luna în care compania a anunțat suspendarea zborurilor și a depus cererea de intrare în insolvență.

În explicațiile oferite anterior privind solicitarea de deschidere a procedurii de insolvență, reprezentanții AnimaWings au precizat că demersul urmărește reorganizarea judiciară a companiei, stabilizarea activității și restructurarea obligațiilor financiare existente.

Operatorul aerian a indicat problemele tehnice repetate ale flotei drept unul dintre factorii care au contribuit la dificultățile întâmpinate în desfășurarea activității.

Compania a invocat, de asemenea, condițiile economice dificile și majorarea costurilor de operare, pe fondul cărora a solicitat protecția oferită de procedura insolvenței pentru realizarea reorganizării judiciare.