Bursa de Valori București a închis marți pe verde. Tranzacțiile s-au ridicat la peste 77 milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de marți în creștere, indicele principal BET avansând cu 0,71%. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 77,67 milioane de lei, iar acțiunile Băncii Transilvania au înregistrat cel mai mare rulaj. Rompetrol Rafinare s-a remarcat printr-o apreciere de peste 13%, în timp ce titlurile UAMT au consemnat cea mai puternică scădere.

Bursa de Valori București a încheiat ședința de tranzacționare de marți cu evoluții pozitive pentru majoritatea indicilor, valoarea totală a schimburilor fiind de 77,67 milioane de lei, echivalentul a 14,55 milioane de euro.

Principalul indice al pieței, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a crescut cu 0,71%, până la 33.489,16 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni, a avansat cu 0,74%, în timp ce BET-XT, indicele extins al celor mai lichide 25 de titluri, a câștigat 0,70%.

Creșteri au fost înregistrate și de indicii care urmăresc sectoare sau categorii specifice de companii. BET-NG, care măsoară evoluția societăților din energie și utilități, a urcat cu 0,86%, iar BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a avansat cu 0,79%.

Indicele BET-FI, care reflectă evoluția societăților de investiții și a fondurilor de investiții alternative incluse în componența sa, a închis cu un plus de 0,20%.

Singura scădere dintre indicii prezentați a fost înregistrată de BETAeRO, care include companii reprezentative de pe piața AeRO și care a pierdut 0,66%.

Pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au înregistrat cea mai mare valoare a tranzacțiilor, de 22,15 milioane de lei.

Pe locul al doilea s-au situat titlurile Hidroelectrica, cu schimburi în valoare de 6,29 milioane de lei.

A treia poziție a fost ocupată de Intercapital Poland WIG30TR UCITS ETF, cu tranzacții de 4,32 milioane de lei.

Cele trei instrumente financiare au cumulat schimburi de 32,76 milioane de lei, reprezentând aproximativ 42% din valoarea totală a tranzacțiilor raportate pentru ședința de marți.

Cele mai importante aprecieri ale ședinței au fost înregistrate de acțiunile Rompetrol Rafinare, care au urcat cu 13,29%.

Titlurile Armătura au avansat cu 11,97%, iar acțiunile Bermas au încheiat ziua cu o creștere de 9,36%.

La polul opus, cele mai mari pierderi au fost consemnate de UAMT SA, ale cărei acțiuni s-au depreciat cu 12,79%.

Scăderi importante au fost înregistrate și de IAR Brașov, cu un minus de 6,23%, respectiv Chimcomplex Borzești, ale cărei titluri au pierdut 4,70%.

Evoluția pozitivă de la finalul zilei a fost precedată de o deschidere pe verde a Bursei de Valori București. După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul total ajunsese la 6,19 milioane de lei, echivalentul a 1,16 milioane de euro.

Indicele BET înregistra atunci un avans de 0,65%, același procent fiind consemnat și de BET-Plus, care urmărește cele mai lichide 43 de acțiuni de la BVB.

BET-XT creștea cu 0,60%, iar BET-BK era pe plus cu 0,40%. Indicele BET-NG, care include zece companii din sectorul energetic și al utilităților, avansa cu 0,73%.

În schimb, BET-FI înregistra la începutul ședinței o scădere de 0,11%, înainte de a recupera pierderea și de a închide ziua cu un avans de 0,20%.

Indicele BET AeRO avea după primele 30 de minute o creștere marginală, de 0,01%, însă a încheiat ședința în scădere cu 0,66%.