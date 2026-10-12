Bursa de Valori București a închis pe roșu ședința de luni. Tranzacțiile au depășit 1,38 miliarde de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de luni în scădere, deși principalii indici înregistraseră creșteri la deschiderea tranzacțiilor. Indicele BET a pierdut 0,44%, iar valoarea totală a schimburilor a ajuns la aproximativ 1,387 miliarde de lei, echivalentul a 259,9 milioane de euro. Acțiunile Electrica, Banca Transilvania și Hidroelectrica au generat cele mai mari rulaje pe Piața Reglementată.

Bursa de Valori București a încheiat ședința de tranzacționare de luni cu scăderi pentru toți indicii principali, după un început de zi în care majoritatea acestora se aflau pe plus. Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a scăzut cu 0,44%, până la 33.253,02 puncte.

Indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni de pe piața reglementată, a înregistrat un declin de 0,35%.

O scădere de 0,44% a fost consemnată și de indicele BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri de la bursă.

Indicele BET-FI, care urmărește evoluția societăților de investiții financiare și a Fondului Proprietatea, s-a depreciat cu 0,06%.

În același timp, BET-BK, indicele utilizat ca reper de randament de administratorii fondurilor de investiții, a coborât cu 0,35%.

Companiile din sectorul energetic și al utilităților au înregistrat, de asemenea, o evoluție negativă. Indicele BET-NG a închis în scădere cu 0,13%.

Pe piața AeRO, indicele BETAeRO, care urmărește companiile reprezentative de pe această piață, a pierdut 0,06%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate luni la Bursa de Valori București a fost de aproximativ 1,387 miliarde de lei, respectiv 259,9 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai mari valori ale schimburilor cu acțiuni au fost înregistrate de Electrica, Banca Transilvania și Hidroelectrica.

Titlurile Electrica au generat tranzacții de 16,31 milioane de lei, ocupând prima poziție în clasamentul celor mai tranzacționate acțiuni după valoare.

Pe locul al doilea s-au situat acțiunile Băncii Transilvania, cu schimburi în valoare de 14,83 milioane de lei.

Hidroelectrica a ocupat poziția a treia, cu tranzacții de 7,82 milioane de lei.

Rulajul total al ședinței a fost influențat puternic de tranzacțiile cu obligațiuni. La numai 30 de minute de la deschiderea bursei, acestea însumau deja 1,299 miliarde de lei, dintr-un rulaj total de 1,305 miliarde de lei.

În ciuda scăderilor înregistrate de indicii bursieri, mai multe companii au încheiat ședința de luni cu aprecieri importante ale acțiunilor.

Cea mai mare creștere a fost consemnată de Rompetrol Rafinare, ale cărei titluri s-au apreciat cu 12,86%.

Pe locul al doilea s-a situat Roca Industry Holdingrock1, cu un avans de 12%.

Acțiunile COMCM Constanța au înregistrat, la rândul lor, o creștere de 4,08%.

Acestea au fost cele mai bune trei evoluții ale ședinței, într-o zi în care indicii principali ai Bursei de Valori București au închis în teritoriu negativ.

La polul opus, cele mai importante deprecieri au fost înregistrate de Bermas, IAR Brașov și Green Tech International.

Acțiunile Bermas au consemnat cea mai mare scădere a ședinței, de 10%.

Titlurile IAR Brașov s-au depreciat cu 6,17%, în timp ce Green Tech International a înregistrat un declin de 2,90%.

Diferențele dintre evoluțiile individuale ale companiilor au fost importante, în condițiile în care unele acțiuni au câștigat peste 12%, iar altele au pierdut până la 10% într-o singură ședință.

Ședința de luni a început cu evoluții pozitive pentru majoritatea indicilor Bursei de Valori București.

La 30 de minute de la deschiderea tranzacțiilor, rulajul total ajunsese la 1,305 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 244 de milioane de euro.

Din această sumă, tranzacțiile cu obligațiuni reprezentau 1,299 miliarde de lei, respectiv aproximativ 243 de milioane de euro.

Indicele BET înregistra la acel moment o creștere de 0,15%, în timp ce BET-Plus avansa cu 0,17%.

Indicele BET-XT se aprecia cu 0,15%, iar BET-BK înregistra un câștig de 0,27%.

BET-FI era pe plus cu 0,07%, în timp ce BET-NG, indicele companiilor din sectorul energetic și al utilităților, creștea cu 0,30%.

Singura evoluție negativă dintre indicii menționați la începutul ședinței era cea a BET AeRO, care cobora cu 0,32%.

Până la finalul zilei, evoluția pieței s-a schimbat, iar toți indicii au închis în scădere. Indicele BET a trecut astfel de la un avans de 0,15% în prima parte a ședinței la un declin de 0,44% la închidere.