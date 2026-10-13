România atrage miliarde de dolari de la investitori. Tranzacțiile care au dominat piața în 2026

Piața românească de fuziuni și achiziții (M&A) a înregistrat o creștere de 33% a valorii estimate a tranzacțiilor în primele nouă luni din 2026, ajungând la 7,1 miliarde de dolari, potrivit unei analize EY România. Deși numărul tranzacțiilor a scăzut ușor față de aceeași perioadă a anului trecut, achizițiile de amploare din sectoarele retail, energie și bancar au susținut evoluția pieței. Investitorii străini au continuat să joace un rol important, în timp ce activitatea din trimestrul al treilea a încetinit.

Potrivit datelor prezentate marți de EY România, piața locală de fuziuni și achiziții a înregistrat 212 tranzacții în perioada ianuarie-septembrie 2026, comparativ cu 215 tranzacții în intervalul similar din 2025.

Scăderea numărului de tranzacții a fost de aproximativ 1%, însă valoarea estimată a acestora a crescut semnificativ.

Astfel, piața M&A din România a ajuns la 7,1 miliarde de dolari, față de 5,4 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului trecut.

În același timp, valoarea tranzacțiilor pentru care au fost comunicate public sumele a crescut cu 39%, până la 4,1 miliarde de dolari.

Evoluția arată că, deși au fost realizate ceva mai puține tranzacții, valoarea operațiunilor a fost mai ridicată, în special datorită achizițiilor importante anunțate în prima jumătate a anului.

Cele mai mari trei tranzacții cu valoare comunicată au fost înregistrate în prima jumătate a anului 2026.

Pe primul loc s-a situat achiziția Carrefour România de către Pavăl Holding, tranzacție evaluată la 977 de milioane de dolari.

A doua cea mai mare operațiune a fost achiziția Evryo Group de către Premier Energy, pentru 824 de milioane de dolari.

Pe locul al treilea s-a aflat achiziția Garanti BBVA România de către Raiffeisen Bank International, în valoare de 681 de milioane de dolari.

Împreună, cele trei tranzacții au reprezentat aproximativ 60% din valoarea totală a operațiunilor cu sume comunicate în primele nouă luni din 2026.

Potrivit EY România, în trimestrul al treilea nu au fost înregistrate tranzacții de amploare cu valoare comunicată, ceea ce a influențat ritmul activității din piață.

După o primă jumătate de an caracterizată de tranzacții importante, activitatea de fuziuni și achiziții a încetinit în perioada iulie-septembrie.

În România, numărul tranzacțiilor a scăzut cu 9% în trimestrul al treilea, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Totodată, valoarea tranzacțiilor comunicate a fost cu 15% mai redusă.

În acest interval nu a fost anunțată nicio tranzacție cu valoare comunicată de peste 100 de milioane de dolari.

Prin comparație, în trimestrul al treilea din 2025 fusese înregistrată achiziția retailerului grec Praktiker Hellas de către Pavăl Holding, pentru aproximativ 151 de milioane de dolari.

Una dintre tranzacțiile importante din trimestrul al treilea al acestui an a fost achiziția Pall-Ex România de către BoldMind Capital Partners, împreună cu echipa de management executiv a companiei.

Operațiunea, realizată printr-o structură de tip leveraged buyout, a fost evaluată la aproximativ 29 de milioane de dolari.

Pall-Ex România activează în domeniul distribuției interne și internaționale de mărfuri paletizate și face parte dintr-o rețea europeană de distribuție.

EY România a evidențiat și o tranzacție internațională relevantă pentru piața locală, deși aceasta nu se încadrează în criteriile bazei sale de date M&A pentru România.

Este vorba despre oferta publică voluntară de preluare anunțată de compania canadiană Alimentation Couche-Tard pentru Żabka Group.

Grupul polonez operează peste 13.000 de magazine în Polonia și România, unitățile de pe piața românească funcționând sub brandul Froo.

Oferta reflectă o valoare a capitalurilor proprii de aproximativ 8,6 miliarde de dolari pentru Żabka Group.

Investitorii strategici au rămas principalii cumpărători în primele nouă luni din 2026, reprezentând 83% din volumul total al tranzacțiilor.

În același timp, achizițiile directe realizate de sponsorii financiari au scăzut cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Peste o treime dintre aceste operațiuni au implicat tranzacții desfășurate în mai multe țări.

Tranzacțiile care au implicat cumpărători susținuți de sponsori financiari au reprezentat aproximativ 28% din volumul total al pieței.

Investițiile străine au continuat să aibă o contribuție importantă.

Achizițiile realizate de investitori străini pe piața românească au crescut cu 13%, ajungând la 124 de tranzacții.

În schimb, tranzacțiile între companii locale au scăzut cu 10%, până la 78 de operațiuni.

Potrivit EY, numărul achizițiilor realizate de investitori străini a depășit cele 70 de tranzacții care au implicat vânzări efectuate de companii cu capital străin.

Sectorul Imobiliare, Ospitalitate și Construcții a rămas cel mai activ pe piața românească de fuziuni și achiziții, cu 46 de tranzacții în primele nouă luni din 2026.

Pe locul al doilea s-a situat sectorul Tehnologie, Media și Telecomunicații, cu 40 de tranzacții, menținându-și poziția din perioada similară a anului trecut.

Aproape un sfert dintre tranzacțiile din acest sector au implicat achiziții desfășurate în mai multe țări, în special în domeniul tehnologiei.

Sectorul Producție Avansată și Mobilitate a înregistrat 37 de tranzacții, în creștere cu 37% față de anul precedent.

Avansul a fost determinat de intensificarea activității în segmentul producției avansate, în timp ce numărul tranzacțiilor din mobilitate a rămas neschimbat.

Aproximativ două treimi dintre operațiunile acestui sector au implicat cumpărători străini.

Energia și Utilitățile s-au clasat pe locul al patrulea, cu 30 de tranzacții.

Aproximativ jumătate dintre acestea au vizat achiziții realizate de investitori străini în proiecte de stocare a energiei în baterii.

În schimb, sectoarele Produse de Consum și Retail, respectiv Sănătate și Științele Vieții, au înregistrat câte 19 tranzacții.

Volumele au scăzut cu 32% în sectorul bunurilor de consum și retail și cu 41% în domeniul sănătății.

Potrivit EY, reducerea activității în sectorul sănătății a venit după un an 2025 în care numeroase tranzacții au vizat achiziționarea de clinici veterinare.

În ceea ce privește țara de origine a investitorilor, Statele Unite ale Americii au ocupat prima poziție, cu 16 tranzacții în primele nouă luni din 2026.

Franța și Austria au urmat, cu câte 11 tranzacții fiecare.

Marea Britanie s-a clasat pe locul al patrulea, cu șapte tranzacții, iar Polonia a înregistrat șase operațiuni.

Datele arată că interesul investitorilor internaționali pentru activele românești s-a menținut, în pofida încetinirii activității din trimestrul al treilea.

Evoluția pieței românești s-a înscris într-o tendință internațională caracterizată de creșterea valorii tranzacțiilor, în paralel cu reducerea numărului acestora.

Potrivit EY România, valoarea tranzacțiilor europene de fuziuni și achiziții a crescut cu 54% în primele nouă luni din 2026.

La nivel global, avansul a fost de 28%.

În același timp, numărul tranzacțiilor anunțate a scăzut cu 11% în Europa și cu 8% la nivel mondial.

Activitatea globală a încetinit în trimestrul al treilea, când valoarea totală a coborât sub pragul de 1.000 de miliarde de dolari pentru prima dată după trimestrul al doilea din 2025, potrivit datelor LSEG citate de EY.

În perioada iulie-septembrie au fost anunțate doar zece tranzacții cu valori de peste 10 miliarde de dolari, cel mai redus număr trimestrial de astfel de operațiuni de la sfârșitul anului 2024.

Consultanții EY explică această încetinire prin creșterea costurilor cu energia, reapariția presiunilor inflaționiste și așteptările privind menținerea dobânzilor la niveluri ridicate pentru o perioadă mai lungă.