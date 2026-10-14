Bursa de Valori București a închis miercuri pe verde. Indicele BET a crescut cu 1,02%, iar tranzacțiile au depășit 104 milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri, 14 octombrie, în creștere, toți indicii bursieri consemnând evoluții pozitive. Indicele principal BET a avansat cu 1,02%, până la 33.831,75 puncte, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 104,77 milioane de lei. Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai tranzacționate, în timp ce sectorul energetic a înregistrat una dintre cele mai puternice creșteri.

Bursa de Valori București a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri pe un trend pozitiv, cu aprecieri pentru toți indicii urmăriți.

Indicele BET, care reflectă evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a crescut cu 1,02%, ajungând la 33.831,75 puncte.

Indicele BET-Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide acțiuni, a avansat cu 1,05%, în timp ce BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a înregistrat o apreciere de 1,06%.

O evoluție pozitivă a fost consemnată și de BET-FI, indicele societăților de investiții financiare și al altor entități din componența sa, care a urcat cu 0,52%.

BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ziua cu un avans de 0,73%.

Cea mai mare creștere dintre indicii menționați a fost înregistrată de BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților. Acesta s-a apreciat cu 1,90%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO, care include companii reprezentative din acest segment, a închis în creștere cu 0,11%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate miercuri la Bursa de Valori București a fost de 104,77 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 19,62 milioane de euro.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat tranzacții în valoare de 21,36 milioane de lei.

Pe locul al doilea s-au situat titlurile Romgaz, cu schimburi de 6,79 milioane de lei.

Acțiunile OMV Petrom au ocupat poziția a treia, cu tranzacții în valoare de 4,16 milioane de lei.

Cele trei companii au concentrat astfel o parte importantă a activității de tranzacționare de pe Piața Reglementată, într-o ședință în care indicele sectorului energetic a avut o evoluție peste cea a indicelui principal BET.

În ceea ce privește evoluția individuală a acțiunilor, cele mai importante aprecieri au fost înregistrate de Compania Energopetrol, Rompetrol Rafinare și Electroaparataj.

Titlurile Companiei Energopetrol au urcat cu 14,38%, reprezentând cea mai mare creștere dintre acțiunile menționate în raportarea ședinței.

Acțiunile Rompetrol Rafinare au consemnat un avans de 13,97%, iar cele ale Electroaparataj s-au apreciat cu 5,84%.

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost înregistrate de COMCM Constanța, MF Capital și Condmag.

Acțiunile COMCM Constanța au pierdut 13,16% din valoare, în timp ce titlurile MF Capital s-au depreciat cu 6,73%.

Condmag a încheiat ședința cu o scădere de 6,25%.

Evoluția pozitivă a pieței s-a conturat încă din primele minute ale ședinței de miercuri. După primele 30 de minute de tranzacționare, rulajul total se ridica la 8,52 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,60 milioane de euro.

În acel moment, indicele BET înregistra o creștere de 0,28%, iar BET-Plus avansa cu 0,29%.

BET-XT era pe plus cu 0,26%, în timp ce BET-BK consemna o apreciere de 0,13%.

Indicele BET-NG, aferent companiilor energetice și de utilități, înregistra încă de la începutul ședinței un avans de 0,55%.

Singurul indice aflat în scădere după primele 30 de minute era BET-FI, cu o depreciere de 0,04%. În schimb, BET AeRO creștea cu 0,31%.

Până la finalul zilei, indicele BET și-a accelerat creșterea de la 0,28% la 1,02%, iar BET-NG a urcat de la 0,55% la 1,90%.

De asemenea, BET-FI a recuperat pierderea înregistrată la deschidere și a închis pe plus, cu un avans de 0,52%.

Valoarea tranzacțiilor a crescut de la 8,52 milioane de lei în prima jumătate de oră la 104,77 milioane de lei la închiderea ședinței.